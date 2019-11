Apple : un casque de réalité augmentée en 2022, des lunettes AR en 2023 ?

La dernière promesse d’Apple séduit grandement le grand public : l’arrivée d’un casque ou de lunettes AR pour le marché public!

Sauf qu’il faudra faire preuve d’encore un peu plus de patience avant de pouvoir vous équiper de ces nouvelles technologies. Si le grand analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a évoqué à plusieurs reprises que le lancement de ce dispositif est prévu pour l’année prochaine, est-ce que la réalité est en faveur de ce pronostic ? Selon The Information, Apple prend très au sérieux cet événement, car il y a quelques semaines, une réunion importante s’est tenue au Steve Jobs Theater avec mille employés pour détailler de ce sujet.

Pas 1, mais 2 dispositifs

Première grande nouvelle, selon The Information et The Verge, ce n’est pas un produit qu’Apple compte lancer, mais deux produits de réalité augmentée, et les dates ont déjà été pronostiquées : 2022 et 2023. Le premier produit serait un casque de réalité augmentée, dédié au grand public, alors que le deuxième, beaucoup plus pratique, serait des lunettes de réalité augmentée. En effet, si l’on revient un peu sur les faits, cela fait plusieurs années qu’Apple a envie de se lancer sur le marché de la réalité augmentée, et les récentes démarches de la firme prouvent, une fois de plus, cette ambition. Pour ceux qui n’ont pas suivi de près les dernières actualités, Apple a investi des efforts colossaux dans la troisième version de l’ARKit : un kit de VR qui a déjà réussi à séduire une grande partie des développeurs indépendants. Si, jusqu’à présent, la firme n’a encore sorti aucun produit pour le grand public, ces efforts le placent déjà incontestablement parmi les grands leaders du marché VR.

Un lancement repoussé

Avec l’arrivée de plusieurs brevets ces derniers mois, plusieurs analystes affirmaient que le lancement de ces produits serait prévu à l’horizon 2020. Ce qui n’est, toujours selon The Information, pas le cas. En effet, il semble que des difficultés de production que rencontre Apple font que le lancement est repoussé de deux ans, mais en attendant que des informations officielles se profilent, les bruits de couloirs permettent déjà de connaître quelques faits croustillants sur ces nouveaux produits. Par exemple, nous savons qu’un des appareils porte le nom de code de N301 en interne. Il s’agit d’un casque de réalité virtuelle qui est une version améliorée, et plus pratique, de l’Oculus Quest. En plus d’offrir la possibilité de profiter de la réalité augmentée, ce casque permet aussi aux utilisateurs de profiter de la réalité virtuelle. Ce système deux en un nous rappelle grandement celui proposé par les casques de réalité de Microsoft. Pour les lunettes, Apple les décrit comme étant « des lunettes de prix avec une monture épaisse qui cache la batterie et l’électronique ».

Apple souhaite concurrencer le succès des iPhone avec cette nouvelle catégorie de produits. Va-t-elle réussir ? Telle est la question !