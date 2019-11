Facebook : la caméra de votre iPhone allumée à votre insu 

Facebook fait (encore) jaser!

Être observé dans votre intimité, sans que vous ne vous en rendiez compte, c’est certainement la plus grande peur de tous. Et pourtant, depuis quelque temps, une rumeur affirme que Facebook observe ses utilisateurs par le biais de leur caméra, à leur insu. Rumeur qui a rapidement semé le doute, car plusieurs événements semblent le confirmer. Par exemple, l’on ignore toujours comment la plateforme réussit à cibler avec précision une publicité à propos d’un produit évoqué dans un sujet avec un autre utilisateur. Si, jusqu’ici, aucune preuve concrète n’a encore été trouvée, les récents événements pourront bien changer la donne.

La caméra activée à l’insu de l’utilisateur

Dimanche dernier, les yeux des utilisateurs de Facebook étaient tous rivés vers Twitter, et pour cause. Un tweet contenait une vidéo révélant le bogue d’interface sur l’application Facebook. Le bogue en question n’était pas anodin, car il permettait d’activer la caméra arrière du smartphone, sans que l’utilisateur s’en rende compte. Un fait qui a rapidement alarmé les utilisateurs. Pour rappel, l’application demande à accéder au micro et à l’appareil photo au moment où l’utilisateur souhaite faire une story, par exemple. Mais cette autorisation n’est pas obligatoire. Et il est donc possible de le refuser. Or, ici, il n’y a pas eu besoin d’accepter pour que la caméra s’actionne. Les témoignages affirment que le bogue se déclenche au moment où l’utilisateur regarde une photo et la fait glisser pour fermer l’aperçu. Certains le rencontrent au moment de passer du mode paysage au mode portrait.

Qui est concerné par ce bogue ?

Toujours selon le tweet, le bogue est lié à la dernière mise à jour du système d’exploitation d’Apple, datant du 7 novembre. Ainsi, ce ne sont pas tous les utilisateurs qui sont concernés par ce fait. En effet, ce sont seulement les iPhone avec l’iOS 13.2.2 qui sont touchés. D’ailleurs, parmi les divers témoignages reçus, aucun propriétaire d’iPhone sous iOS 12 ne s’est plaint.

Tout est réglé !

Face à l’ampleur de la polémique, Facebook a su être tout de suite très réactif. Elle a annoncé rapidement au média américain Gizmodo qu’un correctif a été mis en place et qu’une mise à jour est bientôt disponible sur l’App Store. Une mise à jour qui portera le numéro « 247.0 ». Voici ce qu’on peut lire dans l’annonce du réseau social : « Ce bogue activait l’aperçu de l’appareil photo. Une fois déclenché, l’aperçu restait actif jusqu’à ce que vous tapotiez ailleurs dans l’application ». Pour rassurer, l’entreprise ajoute : « À aucun moment, le contenu de prévisualisation n’a été stocké par l’application ou téléchargé sur nos serveurs. Nous pouvons confirmer que nous n’avons rien téléchargé sur Facebook et que l’appareil photo ne capturait rien, car il était en mode prévisualisation ».

Décidément, 2019 n’aura pas été la meilleure année pour Facebook côté polémique…!