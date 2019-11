Amazon Music désormais gratuit sur Android, iPhone et Fire TV

Amazon devient plus agressif sans son offre!

C’est maintenant officiel : Amazon vient de lancer, pour quelques pays du monde, une offre financée uniquement par la publicité. En d’autres termes, toutes les personnes qui souhaitent bénéficier de ce service de streaming musical peuvent désormais y avoir accès gratuitement.

Amazon Music suit les pas de Spotify

Comment inciter plus d’utilisateurs à utiliser la plateforme de streaming musical ? En leur offrant ce qu’ils apprécient chez la concurrence ! En effet, Amazon Music peut désormais s’écouter gratuitement sur Android, iOS et Fire TV. Néanmoins, comme sur Spotify, l’écoute sera entremêlée de publicités. Aussi, Amazon a décidé d’enlever certaines fonctionnalités sur ce mode gratuit, ce qui ne devrait pas causer trop de problèmes, car l’entreprise compte bien gagner des parts de marché importantes avec cette nouvelle technique; un marché où s’imposent déjà plusieurs grands concurrents, dont Spotify, Apple Music ou encore Deezer. Si cette offre gratuite vous semble familière, c’est parce que le numéro un de la liste, Spotify, propose déjà la même chose.

Amazon Music Unlimited

Si vous êtes abonné à Amazon Prime, ne vous en faites pas, vous pouvez continuer à utiliser la plateforme normalement. Contrairement à l’offre gratuite, votre écoute n’est pas coupée par des pubs. Il est important de préciser qu’Amazon Music n’est que l’offre d’entrée de gamme du groupe sur le marché du streaming musical. Les utilisateurs pourront aussi trouver une offre premium, Amazon Music Unlimited, avec un catalogue plus généreux qui regroupe 50 millions de titres. Pour le prix, il faudra compter 9.99 euros, mais pour les nouveaux clients, cette offre est également en promotion : 0.99 euro pour quatre mois d’utilisation et sans engagement. Lors de la sortie de Spotify et d’Apple Music, ces derniers avaient proposé trois mois gratuits aux nouveaux abonnés. Amazon ne propose qu’un mois gratuit.

Amazon arrivera-t-il ainsi à concurrencer les autres grands noms du streaming musical? Ça reste à voir…