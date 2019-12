Google Photos et la confidentialité : pourquoi vous ne devriez pas négliger ce que vos clichés révèlent ?

Depuis ces dernières années, la popularité de l’application Google Photos ne cesse de croître grâce à des fonctionnalités séduisantes. Néanmoins, de nombreux utilisateurs éprouvent des inquiétudes concernant la confidentialité de leurs clichés et vidéos. Pourquoi certains experts en cybersécurité préconisent une certaine vigilance lors de l’utilisation de ce programme ? Est-il possible d’optimiser le respect de votre vie privée grâce à un VPN ou une autre solution ? Cet article répondra objectivement à ces questions.

Google Photos et sa popularité grandissante

Google Photos en quelques mots

Créé par Google en 2015, Google Photos est une application dédiée à la sauvegarde en ligne de photos et vidéos. Disponible depuis un ordinateur ou un appareil mobile, ce programme propose gratuitement un espace de stockage de 15 Go. Néanmoins, plusieurs forfaits permettent d’étendre cette « mémoire virtuelle ». Cet article disponible sur le site Google vous présentera ces offres.

Depuis, ce service propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités séduisantes lors de chaque mise à jour.

La synchronisation automatique des photos/vidéos

A l’instar d’autres services proposant le stockage de données via le cloud, Google Photos permet de synchroniser automatiquement des photos ou vidéos. Cette caractéristique garantit une accessibilité permanente de ces fichiers, et ce, depuis n’importe quel appareil disposant d’une connexion internet. Néanmoins, quelques manipulations permettent de paramétrer votre appareil afin de privilégier une synchronisation « manuelle ».

Quels sont les avantages et inconvénients de cette application ?

L’un des principaux avantages concernant Google Photos fait référence à son accessibilité. En effet, l’interface est particulièrement soignée afin de permettre aux néophytes d’utiliser rapidement ce programme. La création d’un compte Google sera suffisante pour profiter de ces services.

Google Photos autorise la sauvegarde de photos volumineuses (jusqu’à 16 mégapixels). Les vidéos au format full HD (1080p) sont également prises en compte par ce service « made in Google ». Enfin, cette application est initialement installée sur chaque appareil Android ; aucune recherche via Google Play ne sera nécessaire.

En revanche, la synchronisation automatique de fichiers stockés sur un appareil est initialement activée. Ce paramétrage parfois non-désiré est parfois perçu comme un inconvénient majeur… Notamment lorsqu’il est question de confidentialité associée aux photos/vidéos stockées en ligne.

Une confidentialité inquiétante concernant Google Photos

Google est régulièrement concerné par des faits divers où le non-respect de la vie privée inquiète les internautes. Effectivement, la récolte d’informations via le moteur de recherche évoque une interrogative pertinente : est-il possible que ce GAFA analyse les photos et vidéos stockées depuis l’application Google Photos ? De nombreuses analyses effectuées par des experts en cybersécurité affirment que cette inquiétude est belle et bien fondée. Paradoxalement, les autorisations accordées par chaque internaute lors de leur première utilisation légalisent ce procédé.

Outre cette politique de confidentialité alarmante, Google a affirmé que certains comptes furent hackés, et ce, malgré les systèmes de sécurité appliqué par le GAFA. A ce titre, cet article publié sur le site 01net.com fait référence à de nombreuses tentatives de piratages en 2017. La « fuite » de clichés et vidéos personnelles est donc une éventualité non-négligeable. Apple fut également concerné en 2014 par la violation de données via le service iCloud. Depuis, l’utilisation d’un VPN est naturellement devenue une solution idéale pour éviter ces situations complexes.

Comment renforcer votre confidentialité ?

Vérifier vos paramètres de confidentialité

Google Photos propose une section consacrée aux paramètres de confidentialité. Celle-ci notifie les autorisations accordées concernant vos données personnelles. En limitant autant que possible ces paramètres, la récolte d’informations réalisée par le GAFA sera limitée. Pourquoi s’en priver ?

Utiliser des supports de stockage physiques

Une autre solution fait référence aux supports de stockage physiques. En effet, en copiant vos données sur une clé USB, un disque dur ou en gravant ces fichiers sur un DVD, vous profiterez d’une confidentialité indiscutable. En revanche, la détérioration de votre accessoire/matériel provoquera la perte définitive de vos médias.

Privilégier les identifications à 2 étapes

Considérée comme une solution complémentaire aux VPN, l’identification à 2 étapes permet de sécuriser votre compte face aux tentatives de piratage. Cette fonctionnalité imposera un délai supplémentaire lors de chaque connexion, mais la protection de votre espace de stockage ne manquera pas de vous satisfaire.

« Filtrer » vos médias

Enfin, de nombreux experts en cybersécurité préconisent de filtrer vos photos ou vidéos particulièrement « sensibles ». Evitez donc les clichés présentant vos proches (ou vous-même) dans certains situations (nudité, état d’ébriété…). En cas de violation de vos données, vous pourriez devenir la victime de Ransomwares. Ces attaques de hackers imposent une rançon (payée par cryptomonnaies) afin de récupérer vos fichiers et éviter leur publication en publique.

Pour conclure

L’application Google Photos évoque des risques non-négligeables concernant la confidentialité de vos photos et vidéos stockées via le cloud. Les solutions présentées dans cet article vous permettront d’éviter certaines récoltes de données réalisées par Google tout en limitant les risques de piratage.

