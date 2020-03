Les dernières nouvelles au sujet de la PS5 de Sony

À la fin de l’année 2020, le fabricant Sony va enfin sortir sa dernière console de jeu PS5. Elle est attendue de pied ferme par tous les gamers qui piétinent déjà. Pourtant, depuis l’annonce de sa prochaine sortie, la marque fait beaucoup de mystères autour de son produit. Est-ce pour faire encore plus de buzz ou tout simplement pour mieux affronter sa concurrence, et notamment Microsoft avec sa nouvelle Xbox série X, dévoilée aux Game Awards 2019 ?

Les hésitations autour du prix

Visiblement, la dernière version de la PlayStation semble coûter très cher à son développeur. La chaîne Bloomberg, qui a des contacts chez Sony, a annoncé que le coût de fabrication de la prochaine PS5 serait de 450 dollars et qu’elle souhaiterait la vendre autour de 499 dollars (449 euros). Mais peut-être que le prix va être revu à la hausse. En effet, le prix des composants et des technologies incluses dans la console est particulièrement élevé. D’abord, c’est en termes de mémoire vive que Sony a fait un bond en avant avec un approvisionnement en DRAM et en mémoire flash NAND. Ensuite, elle utilise un système de stockage SSD. Enfin, le système de refroidissement a dû être considérablement amélioré pour éviter les problèmes liés à la surchauffe. Des bruits de couloirs disent que Sony attend que Microsoft dévoile le prix de la Xbox Série X pour déterminer le sien.

Design en V ou pas ?

Au début du mois de janvier 2020, Sony a dévoilé le logo de la future console au CES de Las Vegas. Néanmoins, nous ne sommes pas encore certains du design de la future console. Va-t-elle avoir une ligne droite, géométrique et épurée à l’image de la Xbox Série X ? Il semblerait que non puisque les dernières fuites qui ont eu lieu il y a quelques jours parlent d’un design en V assez rétro, dans le style des vieilles consoles des années 1980. Peut-être est-ce un leurre, la suite nous le dira.

Les jeux les plus attendus

Pendant les Game Awards 2019, il y a eu assez peu d’annonces de grosses sorties sur PS5. Heureusement, la future console sera rétrocompatible à la fois avec la PS4 et la PSVR, donc la plupart des grands jeux de Sony sur le marché seront utilisables. L’évènement sera surtout fait par GearBox qui a annoncé une sortie sur PS5 en même temps que sur PC sous Windows. Le rachat d’Insomniac Game par Sony laisse présager d’autres créations en développement comme Spiderman 2 ou encore un nouvel opus de Ratchet & Clank.

La date de la sortie

Là encore, Sony fait bien des mystères pour la sortie commerciale attendue à la fin de l’année 2020. D’ailleurs, il paraîtrait qu’elle pourrait être en prévente dès le mois de mars prochain pour une sortie en novembre. Néanmoins, ce ne sont que des bruits de couloir et il faudra encore être patient pour attendre la sortie officielle de la console. Pour le moment, cette politique semble fonctionner, car les analystes prévoient déjà un très gros volume de ventes. Hideki Yasuda, auteur d’un rapport de l’Ace Research Institute, s’attend à 6 millions de PS5 vendues dans le monde, notamment pendant les prochaines fêtes de Noël.