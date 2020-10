De l’espace aux créatures miniatures: 8 jeux à surveiller en octobre

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le mois d’octobre 2020 ne s’annonce pas des plus réjouissants. La fameuse deuxième vague de la COVID-19 n’a pu être évitée et déferle présentement sur de nombreux pays, obligeant plusieurs gouvernements à recourir à des mesures de confinement. Heureusement, plusieurs jeux vidéo seront lancés au cours des prochaines semaines afin de pallier à vos activités sociales fortement amputées !

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Date de sortie: 2 octobre 2020

Sur: PlayStation 4, Xbox One

Après d’excellentes remastérisations des premiers jeux de la franchise, Activision nous revient avec un jeu original de la série Crash Bandicoot ! Ainsi, en incarnant pas moins de cinq personnages, vous devrez contrer les plans des diaboliques Neo Cortex, Nefarious Tropy et Uka Uka avant qu’il ne soit trop tard.

Reprenant le style des premiers Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 4 proposera tout de même quelques nouveautés intéressantes. En outre, vous pourrez y jouer à travers deux modes, à savoir Retro (qui vous octroiera un nombre de vies limité) et Modern (qui vous donnera un nombre de vies illimité et comptabilisera vos morts). De plus, vous aurez l’occasion d’incarner à la fois de gentils et mauvais personnages par l’entremise de niveaux normaux et modifiés par le temps.

Bref, un Crash Bandicoot qui s’annonce prometteur !

Star Wars: Squadrons

Date de sortie: 2 octobre 2020

Sur: PlayStation 4, Xbox One, PC

Vous ennuyez-vous des jeux de combats spatiaux dans l’univers de Star Wars ? Moi aussi. C’est pourquoi j’étais particulièrement heureux lorsque j’ai su qu’Electronic Arts lancerait un tout nouveau jeu dans ce style avec Star Wars: Squadrons.

Prenant place après les événements ayant mené à la destruction de la seconde Étoile de la mort, le jeu vous permettra d’incarner deux pilotes. Ainsi, vous verrez les événements défiler selon la perspective de la Nouvelle République ainsi que celle des restes de l’Empire. On promet que le jeu contiendra de vifs combats spatiaux ainsi que la possibilité de personnaliser notre pilote et notre vaisseau, notamment à l’aide d’éléments à débloquer. En multijoueur, dix joueurs pourront s’affronter dans des combats opposant deux équipes de cinq pilotes.

FIFA 21

Date de sortie: 9 octobre 2020

Sur: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

À défaut de pouvoir assister à de vrais matchs de soccer, l’opus annuel de la franchise FIFA nous permettra de participer à des joutes virtuelles de ce sport international extrêmement populaire !

Pour l’édition 2020, les studios d’Electronic Arts ont apporté différents changements aux modes de jeu. En outre, le mode Carrière vous permettra de simuler des parties et d’intervenir à n’importe quel moment pour en changer l’issue. Vous pourrez aussi suivre la condition de vos joueurs ainsi que le potentiel de vos recrues. De ce fait, vous aurez l’occasion de déterminer des journées d’entraînement et de repos afin de maximiser leur talent.

Le mode Ultimate Team vous permettra quant à lui de former une équipe avec un autre joueur puis de la faire progresser de semaine en semaine par l’entremise d’objectifs. Pour sa part, le mode Volta sera jouable en ligne et comprendra des options de personnalisation plus poussées que celles de FIFA 20, dont de vrais maillots.

Fait important à noter: l’édition Nintendo Switch ne comprendra pas toutes ces nouveautés. Grosso modo, il s’agira davantage d’une mise à jour sous la forme de menus peaufinés et d’équipes actualisées. Soyez-en conscients avant de choisir cette version.

The Survivalists

Date de sortie: 9 octobre 2020

Sur: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Suite au méga succès de la série The Escapists, le studio Team17 transportera cette dernière sur une île déserte où le but sera simple: survivre.

Reprenant les bases ayant fait le charme de The Escapists, The Survivalists vous demandera d’aider vos survivants à déjouer les pièges de la nature. Pour ce faire, vous devrez récolter des ressources, fabriquer des armes et explorer des labyrinthes remplis de secrets. Même les singes de l’île pourront vous venir en aide afin de fabriquer des structures de fortune !

Mario Kart Live: Home Circuit

Date de sortie: 16 octobre 2020

Sur: Nintendo Switch

Mi-jeu vidéo et mi-jeu réel, Mario Kart Live: Home Circuit pourrait être un succès surprise de la fin 2020. En fait, je connais bien des jeunes et moins jeunes amateurs d’autos téléguidées qui auront du plaisir avec ce jeu hors de l’ordinaire !

Mario Kart Live viendra avec une auto téléguidée de Mario ou Luigi ainsi que de petits poteaux à placer où que vous soyez. Vous pourrez ainsi construire votre propre parcours chez vous puis guider votre petit bolide afin de remporter des courses. Ainsi, avec votre Nintendo Switch, vous piloterez votre auto téléguidée et affronterez des Koopalings ainsi que vos amis dans des tournois ou encore de simples courses. Les objets classiques de la franchise Mario Kart seront évidemment présents.

Bien des parents devront faire attention à leurs pieds sous peine de recevoir une petite auto sur les orteils !

NHL 21

Date de sortie: 16 octobre 2020

Sur: PlayStation 4, Xbox One

Que vous l’aimiez ou non, la franchise NHL surfe sur sa vague de popularité année après année. Or, cette nouvelle édition apportera quelques nouveautés intéressantes qui iront au-delà des simples mises à jour d’équipes.

En outre, le mode Be A Pro sera bonifié d’une portion jeu de rôle. Votre joueur acquerra de l’expérience et les choix que vous poserez auront un impact sur la perception des autres ainsi que ses performances. Par exemple, répondre de façon égoïste aux journalistes ou à votre entraîneur fera monter votre valeur personnelle au détriment du regard que porteront sur vous vos coéquipiers et le personnel de l’équipe.

Parmi les autres nouveautés attendues, on notera notamment l’arrivée de HUT Rush (qui vous donnera accès à une variété de récompenses en fonction des habiletés que vous déploierez sur la glace) ainsi que la présence d’un plus grand nombre d’éléments à débloquer en ligne.

Watch Dogs Legion

Date de sortie: 29 octobre 2020

Sur: PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia

Repoussé notamment en raison de la pandémie de COVID-19, Watch Dogs Legion débarquera finalement vers la fin du mois afin que vous puissiez prendre le contrôle de Londres par l’entremise d’une résistance.

Mettant toujours de l’avant l’utilisation de la technologie à des fins de piratage, le troisième opus de la série Watch Dogs vous permettra d’incarner n’importe quel avatar que vous verrez. D’une psychologue à un ouvrier de la construction en passant par une simple grand-mère, vous pourrez passer d’un personnage à l’autre afin de tirer profit de leurs caractéristiques et habiletés uniques. Par ailleurs, en plus d’un mode solo, le jeu vous permettra de vous rebeller avec des amis grâce à des missions et activités coopératives.

Pikmin 3 Deluxe

Date de sortie: 29 octobre 2020

Sur: Nintendo Switch

Poursuivant le lancement de jeux n’ayant pas eu la visibilité méritée sur Wii U, Nintendo offrira l’excellent Pikmin 3 sur Nintendo Switch dans une édition bonifiée.

Ainsi, en plus de la magnifique campagne solo du jeu de 2013, Pikmin 3 Deluxe proposera de nouvelles missions jamais vues mettant en vedette Olimar et Louie. De plus, toutes les missions du jeu pourront se jouer avec un autre joueur et tout le contenu téléchargeable offert après la parution du jeu original sera intégré. Si vous aimez la compétition, le mode multijoueur Bingo Battles vous permettra d’affronter d’autres amateurs du jeu tandis que des classements pour les missions vous donneront l’occasion de jauger vos performances par rapport à celles des joueurs du monde entier.

Disons que ça fera patienter en attendant l’interminable sortie de Pikmin 4 !