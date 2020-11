Deux consoles et bien des jeux pour combattre la grisaille de novembre !

La fin de cette année rocambolesque approche à grands pas ! Après des feux dévastateurs dans le monde, des attentats et une pandémie, cette drôle d’année est sur le point de se conclure avec le lancement des fameuses consoles de nouvelle génération. Pour les accompagner, plusieurs jeux seront disponibles sur une variété de plateformes, et ce, pour une variété de joueurs !

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Date de sortie: 6 novembre 2020

Sur: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Près de 10 ans après sa parution originale, l’un des meilleurs Need for Speed nous reviendra dans une édition mise au goût du jour !

Ainsi, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered vous permettra de réincarner un pilote de rue ou un policier au sein de deux campagnes distinctes. La vitesse sera évidemment mise à l’honneur alors que vous foncerez pour échapper aux forces de l’ordre ou bien stopper des courses illégales.

Bien entendu, cette réédition proposera un nouvel enrobage visuel en 4K, sauf sur Nintendo Switch. Cette version supportera tout de même le 1080p à 30 images/seconde en mode télévision. Tout le contenu téléchargeable de l’époque sera aussi offert et, en multijoueur, vous pourrez bénéficier du système Autolog ainsi que de la compétition entre plateformes de jeu afin d’affronter d’autres amateurs situés partout à travers le monde.

Xbox Series S/X

Date de lancement : 10 novembre 2020

Microsoft partira le bal de la nouvelle génération avec le lancement de ses consoles de la série Xbox Series. Ainsi, selon votre budget et vos goûts, vous pourrez vous rabattre sur la Xbox Series S ou bien la Xbox Series X dès le 10 novembre.

Digitale et plus petite que sa soeur, la Xbox Series S proposera un disque dur interne de 512 Go et pourra afficher du 1440p. De plus, tout dépendant de l’optimisation du jeu auquel vous jouez, la fluidité de ce dernier pourra atteindre 120 images/seconde. Les temps de chargement seront également réduits grâce à un accès au disque dur plus rapide. Elle se détaillera à 379,99$.

Bénéficiant d’un lecteur 4K et d’un disque dur interne de 1 To, la Xbox Series X s’adressera quant à elle à ceux voulant tirer profit d’une console plus puissante. Un peu plus grosse que sa petite soeur, la Xbox Series X usera de pas moins de 12 téraflops de puissance, ce qui s’avérera particulièrement utile pour des jeux exigeants. D’ailleurs, si vous comptez activer les options visuelles les plus poussées comme le 4K et le ray tracing, la puissance du modèle X sera nécessaire à vos besoins. Ce dernier se vendra 599,99$.

Côté jeux, Microsoft mise énormément sur le service Xbox Gamepass. À l’exception de quelques jeux comme Gears Tactics, Tetris Effect: Connected et The Falconeer, vous aurez surtout droit à des jeux disponibles sur d’autres plateformes ou simplement optimisés pour ces nouveaux modèles. Ceci dit, à 20$/mois pour avoir accès à une panoplie de jeux, l’abonnement à Xbox Gamepass en vaut définitivement la peine !

Devil May Cry 5 Special Edition

Dates de sortie: 10 et 12 novembre

Sur: Xbox Series S/X, PlayStation 5

Afin de souligner la sortie des nouvelles consoles de Microsoft et Sony, Capcom lancera une réédition de son jeu d’action Devil May Cry 5. Tout simplement intitulée Devil May Cry 5 Special Edition, cette version du jeu sera disponible dès la parution des nouvelles machines des compagnies.

La grande nouveauté de cette édition sera la possibilité d’incarner Vergil, le frère de Dante. Or, vous aurez également droit à un nouveau mode de difficulté extrême ainsi qu’à un mode Turbo qui accentuera la vitesse du jeu par un facteur de 1.2. D’autre part, le support du ray tracing ainsi qu’un meilleur taux de rafraîchissement que celui de l’édition originale vous permettront de jouer dans des environnements plus beaux que jamais !

XIII Remake

Date de sortie: 10 novembre 2020

Sur: Xbox One, PlayStation 4, PC

L’excellent jeu de tir à la première personne XIII effectuera un retour fort attendu sur consoles et PC dès le début du mois.

Inspiré du roman visuel du même nom, XIII Remake vous permettra de plonger dans la peau de XIII, un homme sans nom se réveillant sur une île sans savoir qui il est. N’ayant pour seul indice qu’un tatouage avec l’inscription XIII, vous découvrirez que vous savez combattre comme un agent secret. Plus troublant encore, vous lèverez non seulement le voile sur votre identité à mesure que vous progresserez, mais vous apprendrez quel rôle vous avez joué dans l’assassinat du président.

XIII était un excellent jeu en 2003 et il y a fort à parier qu’il le sera encore en 2020. Son style visuel en cel shading, la précision de ses contrôles ainsi que son histoire captivante risquent de faire de son remake un choix évident pour les amateurs du genre.

Assassin’s Creed Valhalla

Date de sortie: 10 novembre 2020

Sur: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Google Stadia, PC

Après l’Égypte et la Grèce antique, la série Assassin’s Creed vous plongera dans une ère de l’histoire marquée par la violence ainsi que la brutalité. Comme vous pouvez le deviner en raison de son titre, Assassin’s Creed Valhalla s’intéressera aux royaumes nordiques, plus spécifiquement à ceux des Vikings.

En personnifiant le guerrier ou la guerrière Eivor, vous devrez mener votre peuple contre les armées du roi Alfred le Grand. En affrontant les troupes anglaises, vous pourrez bâtir votre colonie afin qu’elle puisse prospérer et vous venir en aide. L’aigle traditionnel de la série sera remplacé par un corbeau tandis que le système de progression se centrera davantage autour des compétences plutôt que des niveaux. Bien entendu, des éléments de la mythologie scandinave parsèmeront votre épopée sanglante contre l’envahisseur anglo-saxon.

PlayStation 5

Date de lancement: 12 novembre

À peine 48 heures après Microsoft, Sony procèdera elle aussi à son entrée dans la nouvelle génération de consoles avec la très attendue PlayStation 5. La firme japonaise mettra également deux versions de sa console sur le marché.

Ainsi, l’édition digitale de la PlayStation 5 n’aura pas de lecteur et sera donc un peu plus petite que sa soeur. Elle se détaillera pour 499,99$. Quant à l’édition dite normale, on la décrit déjà comme la plus grosse console à avoir vu le jour en raison du ventilateur y étant intégré. Elle sera un peu plus dispendieuse puisque son prix grimpera à 629,99$. Par ailleurs, les deux consoles auront la même puissance et viendront avec un disque dur de 825 Go.

Au niveau des jeux de lancement, la PlayStation 5 aura un avantage sur la Xbox Series puisqu’elle pourra compter sur plus d’exclusivités, telles que la compilation PlayStation Plus Collection (un abonnement au service PlayStation Plus sera nécessaire pour en tirer profit), le remake de Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (également disponible sur PlayStation 4), Sackboy: A Big Adventure, Bugsnax et Astro’s Playroom.

Just Dance 2021

Date de sortie: 12 novembre 2020

Sur: Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Google Stadia

Que vous l’aimiez ou la détestiez, un fait demeure: la série Just Dance d’Ubisoft fait trémousser des millions de joueurs chaque année !

Le style du jeu sera le même que celui des années précédentes. Ainsi, vous devrez une fois de plus mimer les mouvements des danseurs à l’écran à l’aide de votre manette ou de votre téléphone intelligent selon la version à laquelle vous jouerez.

Cette année, 40 nouvelles chansons seront proposées, incluant: Adore You de Harry Styles, Dance Monkey de Tones and I, Blinding Lights de The Weeknd, Ice Cream de Blackpink et Selena Gomez, Rain on Me de Lady Gaga et Ariana Grande, Senorita de Shawn Mendez et Camila Cabello, Temperature de Sean Paul et le classique In the Navy de Village People interprété par le groupe The Sunlight Shakers.

Call of Duty Black Ops: Cold War

Date de sortie: 13 novembre 2020

Sur: Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PlayStation 5, PC

Comme son nom l’indique, le sixième opus de la série Call of Duty Black Ops vous transportera au coeur de la guerre froide. Vous y suivrez l’agent de la CIA Russell Adler alors que ce dernier traque le dangereux espion soviétique connu sous le pseudonyme de Perseus. Le temps est compté pour l’agent américain puisque Perseus est sur le point de réaliser son objectif visant à renverser les États-Unis et à détourner le pouvoir au profit de l’Union Soviétique.

En plus d’une campagne solo offrant plusieurs fins selon les choix que vous poserez, le jeu offrira plusieurs modes multijoueurs. Parmi ces derniers, vous retrouverez le tout nouveau mode Fireteam qui supportera pas moins de 40 joueurs. De nombreuses options seront aussi disponibles dans les modes Zombies, question que vous puissiez continuer à massacrer des morts-vivants lorsque les mortels vous ennuieront !

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Date de sortie: 13 novembre 2020

Sur: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Si vous aimez Disney, Kingdom Hearts et les jeux de rythme, Kingdom Hearts: Melody of Memory pourrait bien faire tourner votre tête ce mois-ci !

Réunissant plus de 140 chansons provenant à la fois de la série Kingdom Hearts et des univers de Disney, ce jeu vous demandera d’être vif afin de suivre les notes qui défileront à l’écran. En personnifiant plus de 20 personnages de la saga Kingdom Hearts, vous aiguiserez à la fois vos réflexes musicaux et votre coordination à travers des modes solo ou en ligne.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Date de sortie: 20 novembre 2020

Sur: Nintendo Switch

Prologue à l’immense succès que fut The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Hyrule Warriors: Age of Calamity racontera les événements ayant mené à la chute d’Hyrule 100 ans avant ceux de Breath of the Wild. Vous pourrez ainsi personnifier des personnages apparus dans ce dernier, dont Link, Zelda, Impa, Mipha et Revali.

Bien entendu, puisqu’il s’agira d’un jeu de la franchise Hyrule Warriors, votre but sera de parcourir les terrains de combat afin d’y massacrer des milliers et des milliers d’ennemis. D’ailleurs, les créatures divines pourront être contrôlées momentanément afin que vous puissiez détruire de grandes quantités d’adversaires d’un seul coup. Par ailleurs, vous pourrez aussi utiliser des mécaniques présentées dans Breath of the Wild, incluant la résolution de casse-tête avec la tablette Sheikah et la concoction de plats pour vous octroyer des bonis.

World of Warcraft: Shadowlands

Date de sortie: 24 novembre 2020

Sur: PC

Très attendue de la part des amateurs de World of Warcraft, qui ont d’ailleurs renoué avec ce dernier depuis le début de la pandémie, l’extension Shadowlands sera finalement disponible à la fin du mois. À l’origine, cette huitième extension du mythique jeu de rôle massivement multijoueur devait être lancée en octobre dernier.

Contrairement à la majorité des extensions, le niveau maximal d’un personnage diminuera. En effet, il passera de 120 à 60. Ainsi, ceux qui ont déjà atteint le niveau maximal par le passé verront leur personnage être ramené au niveau 50 pour les besoins de cette extension. Celle-ci proposera aussi un nouveau donjon évolutif ainsi qu’une nouvelle zone découpée en cinq régions. Chacune d’entre elles sera occupée par une congrégation qui pourra vous apporter ses pouvoirs si vous décidez de la rejoindre.