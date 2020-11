Essai des Xbox Series S/X: une transition tranquille

Après avoir cassé le moule traditionnel des consoles de chaque génération, Microsoft lance finalement le réel successeur à sa gamme Xbox One. Alors que la popularité de la Xbox One n’a pas été à la hauteur de ce qu’elle espérait, Microsoft mise sur deux nouveaux modèles de consoles ainsi que sur son service Xbox Gamepass afin de gagner le coeur des millions de joueurs à travers le monde. Or, la gamme Xbox Series en vaut-elle la peine dès maintenant ou bien vaut-il mieux patienter ? Voyons voir.

Une transition en douceur

Même si on parle d’une nouvelle génération de consoles, Microsoft n’effectue pas une transition agressive. Certes, la Xbox Series S et la Xbox Series X sont plus puissantes que les modèles de Xbox One disponibles depuis des années, mais certains éléments ont à peine changé afin de faciliter la passation d’une génération à l’autre.

Tout d’abord, comme tous les propriétaires de Xbox One l’ont remarqué, l’interface a été modifiée au cours des dernières semaines. De ce fait, si vous passez d’une Xbox One à une Xbox Series, vous aurez droit à la même interface ainsi qu’aux mêmes menus que ceux des dernières semaines. Une fois la console configurée à l’aide de quelques paramètres, vous pourrez créer un nouveau profil ou bien transférer celui que vous possédez déjà. Le tout se fait avec une facilité déconcertante grâce à l’application Xbox, que vous devrez impérativement télécharger sur votre téléphone intelligent pour configurer votre Xbox Series.

La manette elle-même n’a subi que quelques modifications. Ainsi, les gâchettes et les flancs ont été texturés. Résultat: les mains ainsi que les doigts glissent moins, permettant une prise en main un peu plus ferme. La sensation est agréable, bien que cela ne change pas grand-chose lorsqu’on joue.

Autrement, la croix directionnelle a été légèrement surélevée et calque celle proposée sur la manette Elite. On ressent et entend davantage le cliquetis lorsqu’on appuie sur une flèche, ce qui est plus intéressant dans un jeu exigeant une grande utilisation de la croix. Un bouton de partage a également été ajouté au centre de la manette afin que vous puissiez capter et partager des images ou séquences de jeu instantanément. Considérant la popularité des plateformes de diffusion et des médias sociaux, l’automatisation du processus est plus que bienvenu pour ceux aimant diffuser du contenu.

Fait important à noter: bien que les manettes Xbox One soient compatibles avec les Xbox Series, les kits de recharge ne le sont pas avec les nouvelles manettes de ces modèles. En effet, le port USB de la manette Xbox Series est un USB-C et non un USB mini. Donc, si vous ne voulez pas utiliser de piles et tirer profit de la nouvelle manette, vous devrez vous procurer un ensemble de recharge spécifique à la Xbox Series se détaillant à 30$. Dommage que, contrairement à ses concurrents, Microsoft ait encore choisi ce vieux modèle de manette avec piles plutôt que d’avoir inclus un fil de recharge avec la console.

Xbox Series S: le poids plume de Microsoft

Si la manette et l’interface n’ont subi que peu de changements avec cette transition, il en va autrement pour les modèles de consoles. Ayant pu mettre la main sur une Xbox Series S, je vous parlerai donc davantage de ce modèle plutôt que de l’édition Xbox Series X.

De prime abord, ce qui frappe est la petite taille de la machine. En effet, comparativement aux modèles de Xbox One, sa petite taille fait en sorte qu’on peut l’insérer dans tout type de meuble, et ce, tant à l’horizontale qu’à la verticale. Son poids plume m’a également étonné puisqu’elle ne pèse que 4.25 livres. Habitué aux 8.4 livres de la Xbox One X, disons que j’ai eu un choc !

Une fois mise en marche, j’aurais littéralement pu entendre une mouche voler tant la console est silencieuse. Même si son gros ventilateur est bien visible sur le dessus, aucun son n’est perceptible. Pour vous donner une idée, un jeu comme Watch Dogs: Legion me donnait l’impression que ma Xbox One X s’était transformée en un jet. Sur Xbox Series, rien; tout faisait place aux sons normaux du jeu.

Au niveau des ports, tout comme sur Xbox One X, vous retrouverez un port USB à l’avant de la console. À l’arrière, vous pourrez connecter deux périphériques USB, en plus de trouver les ports usuels pour le HDMI, la connexion Ethernet et une prise électrique murale. Une fente un peu plus grosse est également réservée pour le nouveau modèle de disque dur externe développé pour la Xbox Series.

Bref, au niveau du modèle Xbox Series S, c’est une console poids plume et silencieuse que nous a concocté Microsoft. Si l’esthétique fait penser à une plaque chauffante, ça n’en demeure pas moins une jolie petite console qui ne prendra pas beaucoup d’espace, peu importe où vous déciderez de la placer.

Gamepass, l’incontournable

Si vous pensez acheter un modèle Xbox Series, vous vous posez probablement deux questions: quels sont les jeux en valant la peine et quel modèle choisir ? Eh bien, voici des réponses pour vous guider dans votre choix.

Côté jeux, admettons-le, la Xbox Series n’a que très peu de titres alléchants pour son lancement. À l’exception de Gears Tactics, The Falconeer et Tetris Effect: Connected (qui est une version multijoueur de Tetris Effect), la console n’a pas vraiment d’exclusivités. En ce sens, le report de Halo: Infinite à l’an prochain fait mal.

Microsoft a plutôt misé sur des jeux améliorés pour sa nouvelle gamme de consoles. En outre, des jeux tels que Gears 5, Forza Horizon 4, Watch Dogs: Legion, Assassin’s Creed Valhalla, Ori and the Will of the Wisps et Dirt 5 seront disponibles avec des améliorations tirant profit des capacités de ces nouvelles consoles. Pour avoir essayé certains de ces jeux sur Xbox One et Xbox Series, je peux vous certifier qu’on remarque l’amélioration des effets visuels ainsi que la réduction des temps de chargement. Par exemple, d’un chargement d’une dizaine de secondes dans Watch Dogs: Legion, je suis passé à environ 2-3 secondes. Les impatients seront ravis !

Ceci dit, si ce n’est déjà fait, je vous recommande fortement de vous abonner au service Xbox Gamepass. À défaut d’avoir plusieurs exclusivités, Microsoft propose un excellent service de jeux en termes de rapport qualité/prix. Pour 20$ par mois, vous avez accès à une librairie de plus d’une centaine de jeux, incluant les jeux des studios de Microsoft ainsi que plusieurs grands succès indépendants et de compagnies renommées. Xbox Gamepass vous offre aussi tous les privilèges du service Xbox Live Gold, qui sera probablement supprimé au profit du Xbox Gamepass, selon moi.

Ainsi, l’achat d’une Xbox Series s’accompagne impérativement d’un abonnement à Xbox Gamepass.

Xbox Series S ou Xbox Series X ?

Au niveau du modèle de console, pour être bien franc, j’ai de la difficulté à vous recommander la Xbox Series S par rapport à la Xbox Series X. Malgré une différence de prix d’environ 200$ entre les deux modèles (399,99$ pour la Xbox Series S vs. 599,99$ pour la Xbox Series X), l’investissement pour le modèle X en vaut définitivement la peine.

Tout d’abord, les 12 téraflops de puissance présents dans la Xbox Series X deviendront rapidement utiles à mesure que plus de jeux verront le jour. C’est particulièrement vrai si vous comptez exploiter l’ensemble des éléments visuels les plus poussés de vos jeux tels que le HDR et le ray tracing. Bien que la Xbox Series S supporte tout cela, sa puissance moins élevée fera en sorte que vous en ressentirez les contrecoups, et ce, dans un avenir plus rapproché que vous ne pourriez le croire.

Ensuite, la Xbox Series S ne vous permettra pas de voir vos jeux en pur 4K. En effet, la console peut produire des images en 1080p ou, au mieux, en 1440p avec un taux de 120 images/seconde. La console peut donc améliorer des images pour donner du 4K, mais sans générer naturellement cette résolution. C’est le contraire pour la Xbox Series X qui, en raison de sa plus grande puissance, permet de produire du 4K nativement et peut améliorer l’image pour produire du 8K. Si vous faites partie des joueurs les plus exigeants en matière visuelle, encore une fois, le modèle X est le meilleur choix.

Autre fait: la Xbox Series S est une console dédiée au digital. Ainsi, contrairement à la Xbox Series X, elle ne possède aucun lecteur Blu-ray/4K. Pour faire jouer des films ou simplement pour faire rouler vos jeux physiques des précédentes générations de Xbox, vous devrez vous rabattre sur le modèle X.

Finalement, l’espace de stockage est plutôt étrange. En effet, même si elle est 100% dédiée au digital, la Xbox Series S possède deux fois moins d’espace de stockage interne que la Xbox Series X ! Le modèle S n’offre que 512 Go tandis que le modèle X offre un disque dur interne de 1 To. Avec la taille des jeux actuels, 512 Go est trop peu et cela risque de s’empirer au cours des prochaines années, voire même des prochains mois.

Qui plus est, les 512 Go ne représentent pas la totalité de l’espace disponible. Lorsque vous démarrerez la console, le système d’exploitation devra s’installer. Puis, vous aurez des mises à jour à effectuer. Ainsi, d’un 512 Go, vous passerez à un peu plus de 360 Go. Avec des jeux pouvant dépasser les 100 Go, ça laisse trop peu d’espace libre pour profiter de sa console.

Inévitablement, il faudra se rabattre sur les disques durs externes pour augmenter l’espace de stockage. Or, pour les jeux améliorés ou carrément conçus pour la Xbox Series, les disques durs de la Xbox One sont désuets en raison du taux de transmission trop bas entre le disque dur et la mémoire interne de la console. Vous devrez donc vous rabattre sur un nouveau disque dur externe pour les jeux Xbox Series qui, si vous l’ignorez, se vend pas moins de 300$ ! Le tout revient cher pour compenser le manque de stockage, spécialement pour le modèle S.

Acheter ou non une Xbox Series ?

En somme, malgré le report de Halo: Infinite, Microsoft est allée de l’avant et a lancé sa Xbox Series. Comme c’est déjà le cas avec la Xbox One, l’abonnement au service Xbox Gamepass permet de bénéficier d’une foule de jeux pour un montant mensuel dérisoire. Néanmoins, même si ce service représente la meilleure offre du jeu vidéo en ce moment, Microsoft devra s’assurer d’avoir rapidement quelques exclusivités en main, sans quoi l’histoire se répétera au profit de ses concurrents.

Par ailleurs, même si je m’explique mal certaines décisions comme l’espace de stockage interne limité ou l’absence d’un fil USB pour la manette, l’achat d’une Xbox Series X vaut la peine. Les améliorations dans les jeux optimisés sont appréciables et nous verrons des jeux conçus pour cette nouvelle gamme de consoles paraître tout au long de l’année prochaine. Quant au modèle S, à moins de ne pas avoir le budget nécessaire et que vous soyez à l’aise avec une console générant du 1080p et non du 4K natif, je ne vois pas en quoi une différence de 200$ pourrait vous pousser à choisir une console inférieure à sa soeur, et ce, sur à peu près tous les niveaux.