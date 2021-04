Du butin, du baseball et des photos de Pokémon: 6 jeux à surveiller en avril !

Le ralentissement dans l’industrie du jeu vidéo se poursuit en ce début de printemps 2021, bien que les nouvelles sorties de jeux seront un peu plus nombreuses pour le mois d’avril. Eh oui, après un mois de mars plutôt anémique, le mois célébrant Pâques ainsi que l’arrivée des beaux jours nous promet quelques jeux plutôt alléchants, dont un shooter looter de Square Enix et People Can Fly ainsi que la suite d’un excellent jeu de Nintendo 64 !

Outriders

Date de sortie: 1er avril 2021

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC, Google Stadia

Square Enix tentera une incursion dans le monde des jeux de tir avec butin (plus communément nommés looters shooters en bon français) avec Outriders !

Développé par le studio People Can Fly, le jeu est décrit comme un mélange de Destiny, Gears of War et The Division. Vous serez transporté sur la planète Enoch alors qu’une mystérieuse tempête a octroyé des pouvoirs surnaturels tant aux humains qu’aux autochtones. En complétant des missions, seul ou bien avec deux autres joueurs, vous mettrez la main sur du butin et améliorerez ainsi la puissance de votre personnage afin de combattre les dangers de la planète.

À noter que le jeu sera offert sur le service Xbox Game Pass dès son lancement sur Xbox One et Xbox Series S/X. Si vous y êtes abonné, ce sera une excellente occasion pour vous de l’essayer !

Oddworld: Soulstorm

Date de sortie: 6 avril 2021

Sur: PlayStation 4 et 5, PC

Les fans de la franchise Oddworld l’auront attendu longtemps ! Le célèbre Abe nous reviendra bel et bien dans un jeu de plateformes en 2.5D similaire à ses précédentes aventures. Néanmoins, Oddworld: Soulstorm proposera un nouveau système de création vous permettant de fabriquer et personnaliser des armes. Qui plus est, bien que les niveaux seront linéaires, un grand hub sera présent et vous donnera accès à de nouveaux tableaux.

Petite note pour les membres PlayStation PLUS: le jeu vous sera proposé sans frais dès sa parution !

SaGa Frontier Remastered

Date de sortie: 15 avril 2021

Sur: PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Bonne nouvelle pour les amateurs du jeu de rôle classique SaGa Frontier: une version remastérisée du jeu de 1998 est à nos portes !

En plus de proposer l’histoire ainsi que les mécaniques du jeu original, cette édition vous plongera dans une ambiance visuelle remplie de couleurs et complètement retravaillée. De plus, bien que les huit personnages d’antan reviendront, le héros Fuse sera désormais jouable. De nombreuses fins seront aussi proposées selon les choix que vous poserez, notamment dans les nouveaux événements développés spécifiquement pour cette nouvelle édition.

MLB The Show 21

Date de sortie: 20 avril 2021

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X

Un peu plus tard qu’à l’habitude en raison de la pandémie, le nouveau jeu de l’excellente franchise MLB The Show frappera bientôt ses coups de circuit à nos portes. Or, contrairement aux précédentes éditions, elle ne sera pas exclusive aux consoles de Sony puisque la version 2021 verra aussi le jour sur les consoles de Microsoft !

Bien entendu, vous pouvez vous attendre aux améliorations classiques dans tous les modes offerts, incluant des objectifs plus clairs ainsi que des récompenses plus rapides à obtenir dans le mode Diamond Dynasty. Or, cette année, vous pourrez utiliser votre joueur créé dans le mode Road to the Show au sein des autres modes, ce qui vous permettra de mettre davantage ses talents à l’épreuve.

Par ailleurs, sur PlayStation 5, les développeurs ont tiré profit des différentes capacités de la console. En outre, on nous promet un jeu à 60 images/seconde ainsi que le support des gâchettes haptiques, ce qui vous permettra de sentir la balle lorsque vous la frapperez, la lancerez ou l’attraperez.

NieR Replicant ver1.22474487139…

Date de sortie: 23 avril 2021

Sur: PlayStation 4, Xbox One, PC

Malgré son nom totalement imprononçable, NieR Replicant ver1.22474487139… risque d’attirer bien des amateurs de l’excellent NieR: Automata. En effet, ce prologue sera une version améliorée du jeu NieR paru en 2010, qui n’a jamais eu le succès mérité, à mon humble avis.

Le jeu vous placera aux commandes d’un jeune homme au grand coeur partant à la recherche d’un remède pour sa soeur gravement malade. En plus de graphismes rehaussés, cette édition comprendra un doublage intégral des dialogues, des pièces musicales réenregistrées ainsi que de nouvelles pistes sonores du compositeur japonais Keiichi Okabe.

À noter que NieR Replicant ver1.22474487139… sera une réédition améliorée du jeu NieR Replicant paru en 2013 au Japon. C’est dans cette version que nous avons retrouvé un protagoniste beaucoup plus jeune que celui qui nous a été présenté dans l’édition occidentale originale de NieR.

New Pokémon Snap

Date de sortie: 30 avril 2021

Sur: Nintendo Switch

Que j’ai hâte à ce nouveau Pokémon Snap ! En fait, le grand amateur de Pokémon Snap que je suis a dû prendre son mal en patience puisque cela fait pas moins de 21 ans que j’attends un autre volet de la franchise !

Reprenant le même style que son prédécesseur, New Pokémon Snap vous enverra sur les îles de la région de Lental. En photographiant des Pokémons dans leur habitat naturel pour le professeur Mirror, vous aiderez ce dernier à élucider le mystère derrière le phénomène Illumina, qui rend les Pokémons des îles étrangement brillants.

Tout comme dans le jeu de 1999, votre but sera de prendre les meilleurs clichés alors que les Pokémons vivront naturellement dans des environnements tels que la jungle, la plage et le désert. Vos photos seront notées en fonction de critères tels que la position des Pokémons, leur largeur sur le cliché et leurs actions, incluant de rares mouvements qu’ils pourraient déployer devant vos yeux.

Ça peut paraître simple, mais s’il est similaire à son aïeul, New Pokémon Snap pourrait s’avérer extrêmement accrocheur !