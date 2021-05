Village sinistre, jeux de rôle classiques et pirates impitoyables: 8 jeux à surveiller en mai !

Le mois de mai s’enligne bel et bien pour être le plus occupé de 2021 jusqu’à présent ! En effet, plus de jeux qu’au cours des derniers mois verront le jour, incluant l’un des plus attendus des dernières années. Ainsi, que vous soyez amateurs de jeux d’horreur, de jeux mettant à profit vos prouesses d’enquêteur ou bien de jeux de rôle spatiaux, le prochain mois aura de quoi vous satisfaire avec les sorties suivantes.

Resident Evil Village

Date de sortie: 7 mai 2021

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus de l’année, Resident Evil Village fait trépigner d’impatience les fans de la franchise depuis un bon moment. En fait, les différentes démos qui ont été offertes ont toutes propulsé l’intérêt des amateurs à un autre niveau tant le jeu est prometteur.

Resident Evil Village vous replongera dans les souliers d’Ethan Winters alors que ce dernier est brutalement kidnappé par Chris Redfield afin d’être amené dans un sinistre village européen. Ethan devra rapidement retrouver les habiletés qui lui ont permis de survivre dans Resident Evil VII puisque les forces des quatre créatures régnant sur le village s’apprêtent à s’abattre sur lui.

Tout comme son prédécesseur, Resident Evil Village se déroulera à la première personne. Votre inventaire sera géré à partir d’une valise et vous aurez l’occasion d’explorer des environnements plus étoffés que ceux de Resident Evil VII. Par ailleurs, vous aurez l’occasion d’acheter des armes et même de chasser afin d’obtenir des plats qui vous conféreront des bonis. Tout cela se fera sous l’oeil attentif de la dangereuse Alcina Dimitrescu, qui fait fureur sur Internet depuis que Capcom l’a dévoilée !

Hood: Outlaws and Legends

Date de sortie: 10 mai 2021

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Voilà un jeu qui sortira quelque peu de l’ordinaire. En effet, bien qu’il s’agira d’un jeu multijoueur, Hood: Outlaws and Legends vous permettra d’incarner des personnages peu vus dans ce genre de jeu.

Ainsi, comme son nom l’indique, vous y incarnerez des criminels tentant de voler les richesses de l’État. Votre but sera de trouver des indices sur l’endroit où sera située la voûte renfermant les trésors du gouvernement. Cette dernière sera placée à un endroit différent dans chaque niveau ainsi qu’à chaque partie, compliquant par le fait même votre recherche. Bien entendu, les différents personnages de votre équipe auront des habiletés uniques afin que vous puissiez varier vos tactiques d’infiltration et maximiser la coopération avec les autres joueurs.

Famicom Detective Club

Date de sortie: 14 mai 2021

Sur: Nintendo Switch

La franchise Famicom Detective Club sortira finalement du Japon afin que nous puissions la découvrir sous un nouveau format ! En effet, Nintendo mettra en vente des versions complètement remodelées des jeux Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind et Famicom Detective Club: The Missing Heir pour la Nintendo Switch.

Dans ces jeux d’aventure, vous incarnerez un jeune détective chargé d’élucider des crimes au Japon. Tout comme dans les jeux d’enquête classiques, vous aurez l’occasion d’inspecter des environnements afin de trouver des indices, en plus de pouvoir procéder à des interrogatoires où vous devrez sélectionner les bonnes questions pour obtenir de nouvelles pistes. Ce faisant, vous ciblerez des suspects et solutionnerez des dossiers plutôt macabres.

À surveiller pour les amateurs de jeux d’aventure de style pointer et cliquer !

Mass Effect: Legendary Edition

Date de sortie: 14 mai 2021

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Inutile de dire que cette trilogie revue et corrigée risque d’être un succès pour Electronic Arts et BioWare. En fait, depuis le temps que les nombreux fans de Mass Effect demandent une réédition des trois premiers jeux en un seul ensemble, voilà que leur voeu sera exaucé !

Ceci dit, au-delà des trois premiers jeux ainsi que de leurs ensembles téléchargeables, cette compilation contiendra plusieurs améliorations pour chacun des titres. En outre, les textures, effets spéciaux, ombrages et modèles de personnages seront de meilleure qualité tandis que chaque titre sera plus fluide et supportera de meilleures résolutions. Par ailleurs, la version féminine de Sheppard de Mass Effect 3 sera disponible dans les deux premiers jeux tandis qu’un mode Photo sera intégré pour l’ensemble de la trilogie.

Subnautica: Below Zero

Date de sortie: 14 mai 2021

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, Nintendo Switch, PC

Alors qu’il devait être une extension au jeu Subnautica, Subnautica: Below Zero a pris de plus en plus d’ampleur en cours de développement de sorte qu’il s’est transformé en une suite à proprement dit.

Prenant place deux ans après les événements de son prédécesseur, le jeu vous replacera dans la peau de Robin, une exploratrice se retrouvant seule sur une planète océanique déjà colonisée par une race extra-terrestre surdéveloppée. Vous devrez donc survivre dans cet environnement extrêmement hostile en attendant qu’on vienne vous secourir. En outre, l’atmosphère du jeu promet d’être très intense alors que vous devrez affronter d’immenses poissons carnivores ainsi que d’autres créatures marines dans des océans dont les profondeurs atteindront les 800 mètres !

Miitopia

Date de sortie: 21 mai 2021

Sur: Nintendo Switch

Lorsque je l’ai testé il y a quelques années sur Nintendo 3DS, j’ai trouvé Miitopia aussi étrange que fascinant. Malgré sa légèreté et son ambiance bizarre, j’ai rapidement plongé dans ce jeu de rôle unique au point d’en être devenu accroc sans m’en rendre compte.

C’est pourquoi j’ai bien hâte de le redécouvrir sur Nintendo Switch. Cette édition comprendra quelques nouveautés, dont un cheval de compagnie et plus d’options de personnalisation pour vos Miis. Vous aurez l’occasion de monter une équipe hors du commun composée de classes peu vues au sein d’autres jeux alors que vous devrez affronter les armées du drôle de Dark Lord.

À noter qu’une démo est disponible depuis peu sur le eShop si vous désirez essayer les mécaniques peu orthodoxes du jeu avant d’en faire l’achat.

Biomutant

Date de sortie: 25 mai 2021

Sur: PlayStation 4, Xbox One, PC

Premier jeu du studio Experiment 101, Biomutant pique la curiosité depuis son annonce en 2017. La perspective d’un jeu à monde ouvert post-apocalyptique avec des éléments de kung fu est une prémisse intéressante, d’autant plus que plusieurs éléments du jeu semblent tirer profit des meilleures mécaniques des jeux de rôle à monde ouvert.

Biomutant mettra de l’avant plusieurs histoires s’entremêlant. Vous devrez y sauver l’Arbre de la vie alors que ses racines sont polluées par une étrange huile sortant de la terre. En chemin, vous ferez la connaissance de six tribus, la moitié désirant sauver l’Arbre et l’autre ne se souciant pas du sort qui lui est réservé. Vous pourrez influencer chaque tribu selon vos actions et pourrez même être amené à éliminer leurs ennemis, bien que vous pourrez aussi décider de ne pas y porter attention et de sauver l’Arbre par vous-même.

En plus de pouvoir personnaliser votre personnage à l’aide d’éléments qui affecteront directement la jouabilité, le jeu vous permettra de récolter des pièces afin de fabriquer vos propres armes et de modifier vos habiletés mutantes. D’ailleurs, certaines pièces d’équipement ainsi que certaines capacités seront plus adaptées à certains environnements. Enfin, le jeu proposera un système météorologique dynamique ainsi qu’un cycle de jour et de nuit qui affecteront le comportement des ennemis.

King of Seas

Date de sortie: 25 mai 2021

Sur: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Pirates en herbe, le jeu King of Seas tentera de vous faire conquérir les océans alors que vous dirigerez des flibustiers vers la gloire !

Votre objectif sera de reprendre ce que des pirates sans scrupules vous ont dérobé. À travers un style mêlant le jeu d’action au jeu de rôle, vous devrez conquérir les sept mers dans des parties qui se renouvelleront constamment. Ainsi, chaque nouvelle partie générera des niveaux différents. Vous aurez l’occasion de découvrir des îles et des trésors, en plus de participer à des combats de pirates où une vingtaine d’habiletés pourront être mises à profit. Du reste, ce sera à vous de déterminer quels dangers poseront des défis acceptables pour votre bateau ainsi que votre équipage.

À l’abordage, moussaillons !