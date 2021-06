Ratchet and Clank, Mario Golf et plusieurs remakes: 13 jeux à surveiller en juin !

Malgré quelques excellentes parutions ici et là, vous trouviez que les derniers mois étaient plutôt calmes du côté des sorties de nouveaux jeux vidéo ? Eh bien, réjouissez-vous puisque le mois de juin s’annonce plutôt chargé ! En effet, non seulement aurons-nous droit à des remakes prometteurs, mais nous pourrons aussi mettre la main sur l’exclusivité PlayStation 5 la plus attendue à ce jour, sur un nouveau Mario Golf ainsi que sur de nouveaux titres prenant place dans les univers de Dark Alliance et Warhammer 40K. Avec tout cela, disons que vos pouces ne manqueront pas d’entraînement !

Necromunda : Hired Gun

Date de sortie : 1 er juin 2021

Sur : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S/X, PC

Prenant place dans le mythique univers de Warhammer 40K, Necromunda : Hired Gun vous plongera dans la peau d’un chasseur de primes au sein du dangereux monde criminel de Necromunda. Bourré d’action et excessivement violent, le jeu vous permettra d’utiliser une variété d’armes que vous pourrez améliorer grâce à des modifications diversifiées. De plus, un fidèle robot-chien vous suivra durant votre périple afin de vous donner un coup de main contre les hordes d’ennemis qui tenteront de vous assassiner.

Sniper : Ghost Warrior Contracts 2

Date de sortie : 4 juin 2021

Sur : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S/X, PC

Après un délai de quelques mois, la suite du jeu à succès Sniper : Ghost Warrior Contracts débarquera afin de nous remettre dans les souliers d’un tireur d’élite devant tout faire pour éviter d’être aperçu. Prenant place au Moyen-Orient tout près de la frontière séparant la Syrie et le Liban, Sniper : Ghost Warrior Contracts 2 vous permettra de remplir pas moins de 21 contrats afin d’éliminer des cibles posant un haut risque pour la paix mondiale. En outre, le jeu vous donnera l’occasion d’effectuer des éliminations à des distances pouvant atteindre plus d’un kilomètre, du jamais vu dans la franchise Sniper : Ghost Warrior.

Chilvary II

Date de sortie : 8 juin 2021

Sur : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S/X, PC (Epic Games Store)

Toujours situé au Moyen Âge, Chilvary II tentera de nous faire redécouvrir le même plaisir brutal que son prédécesseur. Dans un style à la première personne, vous aurez le loisir de massacrer une panoplie de personnages à l’aide d’une multitude d’armes et d’objets. Parmi ces derniers, vous retrouverez aussi bien des fourches que des poulets ! À noter que Chilvary II offrira la possibilité de jouer en multijoueur entre les plateformes où il sera disponible, et ce, au sein d’un nouveau mode qui supportera pas moins de 64 joueurs à la fois.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Date de sortie: 10 juin 2021

Sur: PlayStation 5

Exclusivité PlayStation 5 pour ceux possédant Final Fantasy VII Remake (et non la version qui fut disponible avec un abonnement PlayStation Plus au printemps), Final Fantasy VII Remake Intergrade offrira notamment quelques améliorations par rapport au jeu de base. En outre, le visuel sera plus léché et vous pourrez y jouer en 1080p ou bien en 4K. Or, la grande nouveauté sera l’ajout d’une extension mettant en vedette Yuffie Kisaragi, qui devra elle aussi affronter les forces du conglomérat Shinra en compagnie de nouveaux personnages.

Les propriétaires de Final Fantasy VII Remake pourront mettre à jour leur copie sans frais afin de bénéficier des améliorations de la version Intergrade. Néanmoins, ils n’auront pas droit à l’extension mettant de l’avant Yuffie, cette dernière devant être achetée séparément. Disons que cela nous permettra de patienter pour la sortie de Final Fantasy VII Remake Part II, qui se fera désirer encore un bon moment selon les plus récentes rumeurs.

Ninja Gaiden Master Collection

Date de sortie : 10 juin 2021

Sur : PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Si vous n’avez jamais joué à un jeu de la franchise Ninja Gaiden, voilà votre chance ! En effet, Ninja Gaiden Master Collection vous permettra de mettre la main sur trois excellents jeux de la série, à savoir Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3 : Razor’s Edge. Bien que ce dernier ait été un fiasco à sa sortie, les développeurs l’ont revampé de sorte que sa réédition fut à la hauteur des autres Ninja Gaiden.

Bien entendu, Ninja Gaiden Master Collection offrira l’ensemble des modes, costumes et autres bonis qui étaient proposés en tant qu’ensembles téléchargeables pour les trois jeux à l’époque.

Guilty Gear -Strive-

Date de sortie : 11 juin 2021

Sur : PlayStation 5, PlayStation 4, PC

Son développement ayant été durement affecté par la pandémie, Guilty Gear -Strive- verra finalement le jour ce mois-ci, au grand bonheur des fans de la série Guilty Gear ! Premier jeu de la franchise à être publié en cinq ans, Guilty Gear -Strive- visera à plaire autant aux vétérans de la série qu’aux nouveaux venus. Pour cela, vous aurez droit à des contrôles adaptés selon votre expérience ainsi qu’à un visuel beaucoup plus joli que celui des précédents jeux.

Au total, Guilty Gear -Strive- réunira 15 personnages, que vous pourrez d’ailleurs suivre au sein d’une toute nouvelle histoire. Cinq autres personnages s’ajouteront au jeu de base par l’entremise d’une passe saisonnière que vous pourrez acheter.

Ratchet & Clank : Rift Apart

Date de sortie : 11 juin 2021

Sur : PlayStation 5

Bien que la PlayStation 5 ait eu quelques exclusivités jusqu’à présent, aucune ne fut aussi attendue que le nouveau jeu de la franchise Ratchet & Clank. En fait, ce dernier est décrit comme étant le premier vrai jeu destiné à la console de Sony puisqu’il devrait tirer profit des capacités uniques ainsi que de la puissance de cette dernière.

La nouvelle aventure du Lombax Ratchet et du robot Clank les propulsera à travers plusieurs dimensions alors que le sinistre Dr Nefarious a encore fait des siennes. En plus du sympathique duo de héros, le jeu vous permettra de contrôler un nouveau personnage du nom de Rivet. Bien entendu, attendez-vous à retrouver l’humour classique de la franchise Ratchet & Clank, tout comme une panoplie d’armes plus désopilantes et dévastatrices les unes que les autres !

Dungeons & Dragons : Dark Alliance

Date de sortie : 22 juin 2021

Sur : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Xbox One

Dérivé des vieux jeux de la franchise Baldur’s Gate : Dark Alliance, Dungeons & Dragons : Dark Alliance nous permettra de renouer avec le bon vieux style du hack ‘n slash. Or, cette fois-ci, vous y contrôlerez des héros avec une vue par-dessus l’épaule dans des environnements 3D. Les 21 missions offertes vous donneront l’occasion de massacrer une panoplie de créatures fantastiques retrouvées dans les Royaumes Oubliés de Dungeons & Dragons. Bien entendu, en plus de pouvoir y jouer en solo, vous pourrez plonger dans cette nouvelle aventure avec trois autres joueurs en ligne.

À noter que les membres Xbox Game Pass pourront télécharger le jeu dès sa sortie, offrant ainsi une belle occasion de l’essayer grâce à leur abonnement !

Alex Kidd in Miracle World DX

Date de sortie: 24 juin 2021

Sur: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, PC

Nostalgiques, il n’y a aucun doute que la sortie du remake de l’excellent Alex Kidd in Miracle World vous fera de l’œil vers la fin du mois ! Vous pourrez ainsi revivre cette aventure parue sur la Sega Master System en 1986 avec un visuel modernisé ou bien avec le style graphique 8 bits de l’époque. Ceci dit, vous y retrouverez aussi de nouveaux tableaux ainsi que de nouveaux modes, dont un mode Boss Rush qui vous donnera l’occasion d’affronter les boss du jeu l’un après l’autre !

Legend of Mana Remastered

Date de sortie : 24 juin 2021

Sur : PlayStation 4, Nintendo Switch

Même s’il ne fut pas le jeu de la franchise Mana le plus apprécié, les fans de cette dernière risquent tout de même de vouloir jeter un œil sur cette remastérisation de Legend of Mana. En outre, en plus de l’aventure originale, vous y retrouverez des améliorations telles qu’un système de sauvegarde plus convivial que celui de l’époque ainsi que la possibilité de désactiver les combats. Legend of Mana Remastered offrira aussi un nouveau mini-jeu ainsi que la possibilité de jouer avec la bande sonore d’antan ou bien avec des échantillons musicaux revampés.

Mario Golf : Super Rush

Date de sortie : 25 juin 2021

Sur : Nintendo Switch

Sept ans après le dernier jeu de la franchise Mario Golf, cette dernière nous revient avec un nouvel opus qui promet énormément. En effet, pas moins de 16 personnages du monde de Mario seront proposés et vous pourrez les personnifier à travers plusieurs modes. Parmi ces derniers, vous retrouverez un mode Histoire avec quelques éléments de jeu de rôle ainsi qu’un mode Speed Golf dans lequel vous devrez terminer des parcours le plus rapidement possible en exploitant les habiletés de votre personnage. En plus des options en solo, le jeu vous permettra de jouer avec trois autres joueurs localement ou bien en ligne.

Scarlet Nexus

Date de sortie : 25 juin 2021

Sur : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Xbox One, PC

Toute nouvelle franchise de Bandai Namco développée par l’équipe derrière Tales of Vesperia, Scarlet Nexus prendra place dans un futur alternatif où les humains ont acquis des pouvoirs spéciaux par l’entremise d’une nouvelle hormone. Vous ferez partie d’une escouade spéciale chargée de protéger l’humanité contre d’horribles mutants étant des croisements entre des humains, des machines et des…plantes !

Bien qu’il s’agira d’un jeu de rôle, Scarlet Nexus mettra de l’avant des combats très rythmés où la vitesse sera maîtresse. Le tout sera englobé dans un style visuel rappelant les animés japonais. D’ailleurs, une série animée inspirée du jeu sera disponible cet été sur le service Funimation.

Disgaea 6 : Defiance of Destiny

Date de sortie : 29 juin 2021

Sur : Nintendo Switch

Premier épisode original lancé en plus de six ans pour la franchise Disgaea, Disgaea 6 : Defiance of Destiny proposera du visuel en 3D pour la toute première fois dans la série. Vous y incarnerez un nouveau personnage du nom de Zed qui, malgré son faible potentiel, sera chargé d’éliminer nul autre que le dieu de la destruction. Différentes options de personnalisation seront mises de l’avant afin que les vétérans autant que les néophytes puissent y trouver leur compte, le tout accompagné d’éléments tels que les super réincarnations ainsi que les légendaires niveaux de personnages 99,999,999 !