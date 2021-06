Test du jeu Ratchet and Clank: Rift Apart – Un plaisir interdimensionnel !

Parmi mes mascottes préférées de Sony, Ratchet et Clank occupent une place particulière dans mon cœur. Malgré un passage difficile dans le film d’animation, ce sympathique et improbable duo a fait sa marque dans l’univers du jeu vidéo depuis sa toute première aventure en 2002. 19 ans plus tard, force est de constater que le studio Insomniac Games n’a pas épuisé toutes ses idées pour le Lombax et le petit robot puisque Ratchet & Clank : Rift Apart s’avère être un incontournable sur la PlayStation 5 !

Disponible sur: PlayStation 5

Prix: 89,99$ + txs

Voyage imprévu pour chercher d’autres Lombax

Après être devenu des héros dans Ratchet & Clank 2016, notre sympathique duo s’apprête à festoyer lors d’une grande fête réunissant tous les habitants de leur coin de galaxie. En prime, Clank surprend Ratchet en l’informant qu’il a construit un appareil capable de voyager entre les dimensions. Ainsi, le robot nain compte aider son meilleur ami afin qu’il retrouve les derniers Lombax et possiblement sa famille dont il a perdu la trace.

Malheureusement pour eux, la fête prendra une tournure tragique lorsque le sinistre docteur Nefarious, désormais entièrement robotisé, s’invitera à la fête et utilisera l’appareil de Clank pour catapulter ses ennemis jurés dans une dimension où il règne en maître absolu. Perdus et séparés, Ratchet et Clank devront de nouveau affronter Nefarious dans une dimension où tous ceux qu’ils connaissent ont un alter ego aussi improbable que surprenant.

C’est sous cette forme que prend naissance l’une des aventures les plus drôles et intéressantes de Ratchet et Clank. Le jeu est truffé de séquences d’humour ainsi que de personnages très attrayants qui, espérons-le, seront de retour dans de futurs opus de la série. En outre, on s’attache aux nouvelles héroïnes que sont Rivet et Kit tout comme on s’esclaffe devant certaines scènes désopilantes de cette nouvelle aventure. En prime, le jeu contient une multitude de références à la culture pop ainsi qu’à certains événements du précédent Ratchet & Clank. Fouillez et lisez, vous tomberez sur quelques surprises qui vous démontreront tout l’amour injecté par Insomniac Games dans ce nouveau jeu !

Nature classique et toujours aussi fonctionnelle

Le principe même de Ratchet & Clank n’a pas changé. Vous devrez toujours parcourir des niveaux remplis d’action en mettant la main sur des armes à la puissance destructrice très élevée. Si certaines armes de Ratchet & Clank 2016 sont de retour, plusieurs nouvelles sont proposées et sont aussi intéressantes que drôles à utiliser. En outre, les mini Zurkons font place à des champignons qui, en plus de canarder vos ennemis, leur lanceront des insultes. Ainsi, comme dans la majorité des Ratchet & Clank, Rift Apart possède un bon lot d’armes diversifiées démontrant toute la créativité de ses développeurs.

Les systèmes d’expérience effectuent aussi un retour de sorte que vous pourrez à la fois améliorer vos armes et la vitalité de vos personnages. Ainsi, tout comme dans les précédents jeux, vos armes augmenteront de niveau à force de les utiliser et vos personnages gagneront de l’expérience en tuant des ennemis. Une fois qu’une arme augmente de niveau, elle pourra être améliorée dans la nouvelle boutique de madame Zircon en échangeant des pierres de Raritanium. Le tout demeure similaire à ce qu’on a déjà vu dans la série, notamment dans le dernier volet paru en 2016.

Or, Rift Apart introduit des pièces d’armures qui, en plus de modifier l’apparence de Ratchet ou Rivet, vous octroieront des bonis. Trouvables en explorant les niveaux ou bien en complétant des failles dimensionnelles, ces casques, poitrails et jambières vous permettront de faire face aux défis du jeu avec plus de facilité. Ainsi, certaines réduiront les dommages subis par certains types d’ennemis tandis que d’autres vous permettront de mettre la main sur plus de boulons ou de Raritanium. Chaque boni sera passif de sorte que vous n’aurez pas à équiper une pièce d’équipement pour avoir droit à son avantage. L’important est donc de toutes les trouver afin de rendre votre périple le plus facile possible !

Un niveau d’action encore plus élevé !

Si les précédents Ratchet & Clank offraient un bon niveau d’action, Rift Apart élève cette barre vers un sommet encore jamais atteint dans la franchise. En effet, le nouveau Ratchet & Clank met de l’avant des séquences d’action survoltées tirant pleinement profit de la puissance de la PlayStation 5.

En outre, certaines des courses sur rails vous surprendront non seulement par leur vitesse, mais aussi par la panoplie d’éléments qui déferleront à toute allure devant vos yeux. Plusieurs d’entre elles vous lanceront à travers des failles dimensionnelles qui vous amèneront vers plusieurs mondes d’une seconde à l’autre. Autrement, jamais on n’a vu autant d’ennemis ni autant d’éléments à l’écran dans la franchise Ratchet & Clank. Non seulement est-ce exaltant à voir, mais c’est également jouissif que de massacrer autant d’adversaires ou bien glisser sur des rails à toute allure devant un panorama aussi explosif que rempli !

Par ailleurs, les niveaux de Ratchet & Clank : Rift Apart sont bien plus imposants que ceux des autres volets de la série. Si certains niveaux sont linéaires comme par le passé, certains d’entre eux sont carrément de petits mondes ouverts à explorer. Afin de faciliter leur exploration, Insomniac Games a inclus de nouveaux gadgets, dont les bottes à propulseurs qui vous permettront de glisser à vive allure et de parcourir chaque environnement beaucoup plus rapidement que dans les précédents jeux.

Rift Apart propose aussi des objectifs secondaires plus intéressants que ceux de Ratchet & Clank 2016. Par exemple, les courses de planches volantes font place à une arène avec différents objectifs où la destruction règne en maître. On sent aussi que les missions secondaires sont mieux implantées tant elles cadrent bien avec les objectifs primaires de la campagne. Ainsi, aucune mission secondaire ne paraît fastidieuse, d’autant plus que les récompenses leur étant associées valent souvent la peine.

Entre failles dimensionnelles en demi-teinte et certains casse-tête lents

Comme je vous le mentionnais, Ratchet & Clank : Rift Apart met de l’avant l’exploration de failles dimensionnelles. Ainsi, non seulement verrez-vous des failles un peu partout dans les environnements que vous explorerez, mais vous pourrez vous-même exploiter ces failles tout au long de votre aventure.

En outre, au début de votre quête, vous acquérez une habileté qui vous permettra de vous propulser vers des failles. Ce faisant, vous pourrez vous téléporter vers ces dernières lorsque vous en verrez dans les niveaux. Non seulement la vitesse du jeu s’en trouve-t-elle accentuée, mais ces failles vous permettront aussi de trouver des objets comme du Raritanium ou les fameux boulons d’or. En revanche, même si elles sont souvent présentes lors des combats, leur utilité est plutôt quelconque durant ces moments. Certes, vous pourrez utiliser les failles pour vous propulser et ainsi attaquer vos ennemis sous plusieurs angles. Or, on se rend compte assez rapidement qu’on arrive aussi efficacement à nos fins en tirant partout et en utilisant toutes les armes offertes comme dans les autres Ratchet & Clank.

Les casse-tête plutôt lents de Clank du volet précédent ont également été remplacés par de nouveaux parcours dimensionnels dans lesquels vous devrez utiliser des sphères afin de guider des hologrammes de Clank et Kit. S’ils s’avèrent un peu plus intéressants que les casse-tête de Ratchet & Clank 2016, ils possèdent le même défaut, soit celui de casser le rythme effarant et soutenu de l’aventure lorsqu’on contrôle Ratchet ou Rivet. Je n’ai pas détesté, mais la présence de ce genre de casse-tête lents dans des jeux aussi rythmés crée des fractures plus ou moins agréables dans le tempo imposé.

D’autre part, outre certains problèmes de caméra classiques, le jeu contient quelques bogues plutôt frustrants. Si la majorité, voire même la totalité pourra être corrigée par le biais de mises à jour, l’état actuel du jeu fait en sorte que vous pourriez vous retrouver devant des ennemis qui seront coincés dans des murs ou même subir des crashs. C’est particulièrement enrageant dans des sections où, pour avancer, il faut tuer tous nos adversaires. Plus d’une fois ai-je dû recharger une partie au dernier point de contrôle puisque le dernier ennemi vivant était coincé dans un mur et était tout bonnement impossible à éliminer.

Valeur de production très élevée

En terminant, difficile de passer sous silence la valeur technique du jeu. En effet, Ratchet & Clank: Rift Apart est tout simplement magnifique avec ses couleurs vives et ses effets spéciaux omniprésents. Rarement ai-je vu d’aussi belles explosions en aussi grande quantité, et ce, sans remarquer le moindre ralentissement. Les animations des personnages ainsi que le niveau de détails présents sur chacun d’eux sont également ahurissants. Vraiment dommage que malgré tout ce potentiel, la franchise ait foiré au niveau du film d’animation.

L’ambiance sonore enjolivera quant à elle vos oreilles. La musique et le bruitage sont de très haute qualité et se situent dans ce qu’Insomniac Games sait faire de meilleur. Sans nécessairement dire que le studio s’est surpassé, je peux affirmer que l’expertise des développeurs s’apprécie encore une fois à ce niveau. Or, c’est vraiment le doublage qui nous enchante tant chaque acteur a insufflé ce petit côté à la fois humoristique et sérieux aux différents événements du jeu. D’ailleurs, attendez de vous retrouver dans un certain défi de pirates, cela faisait un bout de temps que je n’avais pas autant ri en entendant des dialogues dans un jeu !

Devriez-vous y jouer ?

Je n’ose pas dire que Ratchet & Clank : Rift Apart est le meilleur jeu de la franchise Ratchet & Clank, mais il fait sans aucun doute partie de ce qu’Insomniac Games nous a donné de mieux depuis les débuts de ce sympathique duo. Autant rempli d’action que d’humour, cette nouvelle aventure de cet improbable mixte entre un Lombax et un robot fait également avancer la série dans des directions intéressantes grâce à l’introduction de magnifiques nouveaux personnages. Qui plus est, comme dans la majorité des Ratchet & Clank, la campagne d’une douzaine d’heures va bien au-delà de ces dernières puisque le jeu possède plusieurs éléments de rejouabilité. À jouer et rejouer peu importe la dimension dans laquelle on se trouve !