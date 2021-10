Les grands retours de Metroid, Far Cry et Age of Empires: 11 jeux à surveiller en octobre !

Vos doigts n’auront aucun repos en octobre puisque plusieurs jeux fort intéressants débarqueront sur nos plateformes préférées ! En outre, Nintendo proposera sans doute son jeu le plus attendu de 2021 tandis qu’Ubisoft nous replongera dans l’univers de Far Cry avec le sixième volet de la franchise. Et tout cela, c’est sans compter le petit voyage historique que nous réserve Microsoft par l’entremise d’une série qui effectuera un grand retour !

FIFA 22

Date de sortie : 1 er octobre 2021

Sur : PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, PC

Qui dit début de l’automne dit aussi lancement d’un nouvel opus de la franchise FIFA !

Cette année, EA Sports a tiré davantage profit de la technologie HyperMotion en captant les mouvements de vrais joueurs lors de parties. Résultat : nous aurons droit à des mouvements plus réalistes que par le passé ainsi qu’à des interactions plus fidèles à la réalité avec le ballon. L’intelligence artificielle a également été revue de sorte que certains joueurs réagiront différemment selon la pression psychologique qu’ils devront porter sur leurs épaules lors des matchs.

Alan Wake Remastered

Date de sortie : 5 octobre 2021

Sur : PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, PC

Après une apparition dans la dernière extension du jeu Control, l’écrivain Alan Wake nous reviendra dans sa toute première aventure sous la forme de Alan Wake Remastered. Grosso modo, il s’agira du même jeu qu’à l’époque, si ce n’est qu’il pourra se jouer en 4K et qu’il contiendra les extensions The Signal et The Writer. Vous replongerez donc dans cette ambiance digne d’un livre de Stephen King alors que vous tenterez de secourir la femme d’Alan Wake dans une aventure où la lumière sera votre meilleure amie.

Rainbow Billy : The Curse of the Leviathan

Date de sortie: 5 octobre 2021

Sur: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Création du studio indépendant québécois ManaVoid Entertainment, Rainbow Billy : The Curse of the Leviathan sera un jeu de rôle en 2.5D fortement inspiré des dessins animés modernes. En incarnant le petit Billy, vous devrez vous allier à pas moins de 60 créatures afin de repeindre votre univers et éliminer le sinistre Leviathan. Une belle occasion de faire découvrir ce type de jeu à de jeunes joueurs par l’entremise d’une aventure sympathique et colorée développée par des passionnés d’ici !

Far Cry 6

Date de sortie : 7 octobre 2021

Sur : PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PC

Fermement attendu de la part des amateurs de la franchise Far Cry, Far Cry 6 vous enverra dans le pays fictif de Yara. Ressemblant étrangement à Cuba, ce dernier vous confrontera au sinistre dictateur Anton Castillo ainsi qu’à son protégé, qui pourrait bien être l’un des vilains les plus appréciés de la série.

Contrairement aux autres jeux de la franchise, Far Cry 6 mettra l’accent sur le développement de votre personnage par l’entremise de ses armes. Vous posséderez donc différentes sortes de munitions et de pièces d’équipement afin de tirer profit des vulnérabilités de vos ennemis. Différents gadgets pourront aussi être utilisés, tout comme des animaux spéciaux qui vous aideront lors des combats et des phases d’exploration. Bien entendu, le côté humoristique et éclaté de la série sera bien présent, notamment par le biais d’armes loufoques comme un lanceur de disques compacts !

Metroid Dread

Date de sortie : 8 octobre 2021

Sur : Nintendo Switch

Initialement pensé comme un projet pour la défunte Nintendo DS, Metroid Dread fut ressuscité sans avertissement. Inutile de vous dire que depuis son annonce surprise, tout fan de Metroid 2D attend ce nouveau chapitre de pied ferme !

Concluant les événements ayant débuté avec le premier Metroid en 1986, Metroid Dread vous replongera dans l’armure de Samus Aran alors qu’elle se rendra sur la dangereuse planète ZDR. Pourchassant des parasites X, elle en apprendra davantage sur les mythiques Chozos tout en combattant de mystérieuses créatures mécaniques. Comme dans tout bon jeu de la série, vous acquérez progressivement des techniques et habiletés afin de découvrir des secrets dans des endroits que vous aviez précédemment explorés.

Inutile de vous dire que Metroid Dread pourrait être le grand succès de 2021 pour Nintendo tant il promet !

Back 4 Blood

Date de sortie : 12 octobre 2021

Sur : PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, PC

Successeur spirituel de la série Left 4 Dead, Back 4 Blood proposera le même principe : coopérer avec d’autres joueurs afin de massacrer des hordes de zombies extrêmement hostiles. Néanmoins, vous devrez adapter vos stratégies en fonction des ennemis qui se rueront sur vous puisque plusieurs types de zombies chercheront à vous éliminer.

Ceci dit, le jeu proposera un élément original sous la forme d’un système de cartes. Celles-ci représenteront des habiletés disponibles pour votre personnage. Qui plus est, vous aurez accès à un vaste éventail d’armes, ce qui devrait donner droit à des parties remplies d’hémoglobine et d’adrénaline !

NHL 22

Date de sortie : 15 octobre 2021

Sur : PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One

Autre classique dans le monde des jeux de sports: l’arrivée annuelle d’un nouveau titre de la franchise NHL. Même si elle ne bénéficie pas du même public ni du même budget de développement que les franchises FIFA et Madden, il n’en demeure pas moins que NHL est une série très populaire d’année en année.

Pour cette nouvelle édition, la grande nouveauté sera la présentation visuelle revampée grâce à l’utilisation de l’engin Frostbite mise à profit dans les autres franchises d’EA Sports. En outre, selon les développeurs, les manoeuvres avec le bâton seront beaucoup plus réalistes et fluides que par le passé. Qui plus est, attendez-vous à retrouver davantage de mouvements spéciaux de certaines étoiles de la LNH afin de réaliser des jeux spectaculaires.

The Dark Pictures Anthology : House of Ashes

Date de sortie: 22 octobre 2021

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, PC

Troisième jeu d’horreur de la saga The Dark Pictures Anthology, House of Ashes vous permettra de suivre un groupe de soldats américains pris au piège dans un sinistre temple sumérien. Or, en plus de la claustrophobie, ils devront affronter des entités directement sorties des profondeurs de l’enfer.

Le but du jeu sera de vous faire ressentir l’angoisse d’être coincé. Ainsi, la majorité de l’action prendra place dans des pièces et couloirs très restreints dans lesquels vous tenterez de vous échapper. Qui plus est, selon les choix que vous poserez, vous en apprendrez plus ou moins sur l’histoire de votre groupe, quitte à faire de troublantes découvertes !

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Date de sortie : 26 octobre 2021

Sur : PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Développé par la branche montréalaise d’Eidos, Marvel’s Guardians of the Galaxy vous placera aux commandes du célèbre Peter Quill alias Star-Lord. Bien que vous ne personnifierez que le chef des Gardiens de la Galaxie, vous pourrez donner des ordres aux membres de ce groupe peu orthodoxe, ce qui aura des impacts sur la progression des combats et la façon dont ils vous percevront.

En plus de disputer des combats à l’aide des fameux fusils de Star-Lord, vous pourrez utiliser ses propulseurs afin d’explorer l’environnement et bouger avec plus d’aisance face à vos adversaires. Qui plus est, le jeu vous permettra de dépenser des points d’expérience afin d’améliorer les habiletés de l’ensemble du groupe et non simplement de leur chef.

Petite précision : le jeu est inspiré des bandes dessinées Marvel et non des films Gardiens de la Galaxie. Attendez-vous donc à retrouver des héros qui sont un peu différents de ceux popularisés par les longs métrages de James Gunn.

Age of Empires IV

Date de sortie : 28 octobre 2021

Sur : PC

Imaginez, près de 15 ans nous séparent de la dernière sortie d’un jeu original de la franchise Age of Empires ! Les versions remastérisées de certains jeux de la franchise n’ayant pas eu le succès escompté, disons simplement que la parution d’un nouveau jeu en bonne et due forme fera du bien.

Au départ, Age of Empires IV proposera huit civilisations, dont les Mongols, les Anglais, les Français et les Chinois. Vous pourrez parfaire vos connaissances sur chacune d’entre elles et, comme par le passé, disputer des combats de stratégie en temps réel. Chaque civilisation aura ses propres avantages et ses propres caractéristiques auxquelles il faudra vous familiariser afin d’avoir l’avantage pour supplanter vos ennemis.

Mario Party Superstars

Date de sortie : 29 octobre 2021

Sur : Nintendo Switch

Si Metroid Dread pourrait être le succès de 2021 pour Nintendo, Mario Party Superstars pourrait aussi être l’un des plus gros vendeurs de l’année pour la firme japonaise. En effet, chaque Mario Party est attendu par les joueurs qui ont bien hâte de renouer avec des parties de table sur des planches virtuelles.

Ceci dit, Mario Party Superstars ne sera pas réellement original. Il s’agira plutôt d’une version remastérisée qui regroupera notamment cinq des meilleures planches de jeu des Mario Party parus sur Nintendo 64 ainsi que 100 des mini-jeux les plus populaires de la série. Or, tous les modes du jeu pourront se jouer localement et en ligne, de sorte que vous pourrez vous affronter entre joueurs le temps de quelques mini-jeux ou bien dans des marathons de 30 tours. En espérant que la majorité de vos amitiés ne seront pas brisées par de nombreux vols d’étoiles !