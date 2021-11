Test du jeu Mario Party Superstars: Party nostalgique !

J’ai de bons et moins bons souvenirs avec la franchise Mario Party. En fait, si la qualité des jeux a pratiquement toujours été au rendez-vous, ces derniers m’ont coûté quelques manettes de Nintendo 64 et ont failli briser quelques amitiés au passage ! Aujourd’hui, Nintendo propose de retourner à cette époque avec Mario Party Superstars, un hommage à la populaire série qui aurait pu fêter avec encore plus d’éclat cette franchise ultra populaire et colorée de Nintendo.

Disponible sur: Nintendo Switch

Prix: 79,99$ + txs

Souvenirs de jeunesse

Mario Party Superstars n’est ni plus ni moins qu’un hommage aux vieux jeux de la franchise Mario Party, en particulier les trois premiers titres parus sur la défunte Nintendo 64. Encore une fois, le royaume champignon est à la recherche de la grande superstar qui pourra remporter le plus grand nombre d’étoiles sur chaque parcours proposé. D’ailleurs, le jeu ne manque pas de nous rappeler ses origines puisque les personnages font allusion aux anciennes superstars ayant conquis chaque plateau. Vous pourrez aussi voir ici et là des clichés directement importés des trois premiers Mario Party.

Si vous connaissez moindrement la franchise Mario Party, vous serez immédiatement en terrain connu avec Mario Party Superstars. Le principe demeure le même : frapper un ou plusieurs dés afin d’avancer sur un plateau. L’objectif est de récolter le plus grand nombre d’étoiles en en trouvant ou bien en échangeant 20 de vos sous. Chaque plateau est constitué d’une variété de cases et d’événements qui vous permettront de modifier le plateau, récolter des sous, utiliser des objets, etc. À la fin de chaque tour, un mini-jeu confrontera les personnages afin que le vainqueur puisse amasser des pièces.

C’est de cet élément que Mario Party Superstars tire son nom. En effet, le terme Superstars ne fait pas référence aux personnages, mais bien à la centaine de mini-jeux inclus. Plutôt que d’offrir des mini-jeux originaux, Nintendo a analysé l’ensemble des jeux de la franchise jusqu’à Super Mario Party. Elle a ensuite extirpé 100 des mini-jeux les plus appréciés par les fans de Mario Party afin de garantir que ceux qui sont offerts soient plaisants.

De ce fait, vous aurez droit à une compilation d’excellents mini-jeux dont la variété n’a d’égal que le divertissement qu’on en retire. J’ai pris beaucoup de plaisir à rejouer à ces dizaines de mini-jeux que j’ai essayés à travers quatre générations de consoles de Nintendo, et il est pratiquement garanti que vous serez satisfait de la sélection de mini-jeux effectuée par la compagnie. Certes, la firme aurait pu en inclure davantage, mais au final, l’offre de mini-jeux est fort satisfaisante.

Un Mario Party plus traditionnel

Puisqu’il s’agit d’un hommage à la franchise Mario Party, Mario Party Superstars revient à la bonne vieille recette des jeux de la série. Nintendo a donc volontairement exclu certaines options qui, par le passé, n’ont pas fait l’unanimité. Par exemple, il n’y a plus de compagnon ni de dés spécifiques à chaque personnage. Bien qu’on puisse toujours acheter des objets pouvant nous donner des avantages indéniables lors d’une partie, la suppression d’éléments pouvant octroyer des bonis malhonnêtes à certains personnages est bienvenue.

Par ailleurs, contrairement à Super Mario Party, Nintendo n’a pas inclus de mini-jeux tirant profit de la détection de mouvements. Toutes les actions des personnages peuvent donc se faire par de très simples manipulations de boutons. Cette décision peut limiter l’accès au jeu, spécialement pour les plus jeunes qui n’avaient qu’à faire bouger leurs bras et mains pour jouer dans Super Mario Party. En revanche, les contrôles sont si simples et intuitifs dans l’ensemble des mini-jeux que n’importe quel joueur pourra se débrouiller sans problème. Dans le pire des cas, des simulations en temps réel sont disponibles avant chaque mini-jeu afin que vous puissiez vous familiariser avec ses mécaniques. Ainsi, n’ayez crainte : le plaisir sera toujours au rendez-vous tant pour les petits que les grands !

Nouveaux modes et nouvelles options pour faire le party !

Si, par le passé, les jeux Mario Party étaient centrés sur les plateaux de jeux, Mario Party Superstars diversifie l’expérience en offrant de nouvelles options intéressantes.

Du côté du mode Mario Party, vous pourrez jouer sur l’un des cinq plateaux offerts. Chacun d’eux propose ses variantes ainsi qu’un niveau de difficulté croissant. Sans surprise, bien que vous pourrez y jouer seul, le réel plaisir de ce mode se retrouve lorsqu’on y joue entre amis. Désormais, vous pourrez jouer dans une même pièce ou bien en ligne avec d’autres joueurs. Encore mieux : il est possible de pauser une partie à la fin d’un tour puis de la reprendre là où elle était arrêtée. Ces options peuvent sembler banales pour un jeu de table multijoueur, mais leur absence s’est fait sentir dans les autres jeux, de sorte qu’elles sont plus qu’appréciées en étant incluses par défaut dans Mario Party Superstar.

Autre option particulièrement intéressante : la personnalisation plus poussée de nos parties. À l’instar des autres Mario Party, vous pourrez sélectionner le nombre de tours et la difficulté de vos adversaires s’ils sont contrôlés par l’intelligence artificielle. Or, Mario Party Superstars vous permettra désormais d’opter pour certains mini-jeux. Vous désirez uniquement certains types de mini-jeux ? Vous aimeriez jouer seulement à des mini-jeux de l’ère de la Nintendo 64 ou de la GameCube ? Vous préférez, comme les Timbits chez Tim Horton, un mélange de tout ? Vous pourrez privilégier l’option qui vous conviendra afin d’avoir les parties les plus amusantes possibles !

Par ailleurs, si vous désirez uniquement jouer à des mini-jeux, le Mont Mini-jeux vous attendra. Ce dernier vous donnera l’occasion de jouer aux mini-jeux de Mario Party Superstars sans devoir passer par les longues parties de plateau. Une fois de plus, vous aurez la liberté de choisir certains types de mini-jeux tels que ceux de sports ou de casse-tête, ou bien de jouer à ceux que vous voudrez. Autrement dit, le Mont Mini-jeux est un mode libre qui permet de profiter de nos mini-jeux préférés sans se soucier du cadre des plateaux.

Nintendo a également inclus une toute nouvelle boutique ainsi qu’une nouvelle encyclopédie. Ainsi, vous conserverez des pièces après vos parties et ces dernières vous serviront à acheter des objets dans la boutique du menu principal. Fiches de personnages, musiques, options de personnalisation pour votre carte de joueur et bien plus vous attendront dans votre encyclopédie. Le jeu contient aussi des objectifs assez corsés à atteindre qui vous donneront des récompenses tant hors ligne qu’en ligne. Ceci dit, il est dommage que certains éléments à débloquer ne soient pas plus étoffés, dont les fiches de personnages qui ne contiennent que des informations mineures alors qu’il aurait été intéressant de pouvoir lire des anecdotes sur l’univers de Mario Party.

En manque de pions

Même s’il s’agit d’un hommage efficace, attrayant et au plaisir indéniable, Mario Party Superstars contient quelques lacunes plutôt importantes. En fait, la majorité de ces dernières concerne le contenu.

En effet, les planches proposées ont beau être parmi les meilleures des trois premiers Mario Party, il n’en demeure pas moins qu’elles se comptent sur une seule main. Avec seulement cinq tableaux, on a rapidement fait le tour des plateaux du jeu, surtout que la première tirée du monde de Yoshi est linéaire et oubliable par rapport aux autres. Avec la quantité de plateaux présents dans la série, incluant ceux des volets de la Nintendo 64, Nintendo aurait définitivement pu en ajouter.

D’autre part, le nombre de personnages est décevant. D’une vingtaine dans les derniers opus, on a réduit le nombre à une dizaine de figures. Certes, les personnages les plus populaires de la franchise Mario sont présents, mais on aurait souhaité en avoir davantage, quitte à pouvoir au moins en débloquer quelques-uns. En espérant que Nintendo ne se servira pas de ce manque pour nous vendre des personnages dans des ensembles téléchargeables.

Finalement, ce n’est pas propre à Mario Party Superstars, mais l’absence d’un chat vocal nuit considérablement à un jeu axé sur le multijoueur. Nintendo a ajouté de nouveaux autocollants mignons permettant d’illustrer nos émotions lors des parties, mais ça ne remplace aucunement l’ambiance d’échanges vocaux en ligne. À moins que vous n’utilisiez votre téléphone pour parler par le biais d’un autre appareil que la Nintendo Switch, vous déplorerez une fois de plus cette absence sur la console de Nintendo.

Devriez-vous y jouer ?

Mario Party Superstars est à la fois une réédition et un hommage aux vieux Mario Party. Si le plaisir qu’on en retire est indéniable en raison d’une excellente sélection de mini-jeux et d’une amélioration technique bien visible, il n’en demeure pas moins que le jeu aurait pu être davantage qu’il n’est. On aurait pu ne serait-ce qu’offrir plus de plateaux et de personnages afin de proposer plus qu’un jeu qui, au final, est peut-être un peu trop prudent dans sa fibre nostalgique.