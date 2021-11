Test du jeu Forza Horizon 5: À pleine vitesse dans l’immense beauté du Mexique !

Je manque de mots pour vous dire à quel point j’attendais Forza Horizon 5. Étant la franchise exclusive de Microsoft que je chéris, la venue d’un nouveau Forza Horizon fut, jusqu’à aujourd’hui, synonyme d’une belle fin d’année sur mes consoles Xbox. Comme vous le verrez, Forza Horizon 5 ne fait pas exception puisqu’il s’agit sans aucun doute du meilleur titre depuis les débuts de la franchise !

Disponible sur: Xbox Series S/X, PC, Xbox One

Prix: 79,99$ + txs

En route vers un Mexique grandiose

Après le Royaume-Uni, le grand festival Horizon nous transporte de l’autre côté de l’Atlantique afin de parcourir les nombreuses routes du Mexique. Bien qu’une histoire narrée par l’entremise d’expéditions soit présente, cette dernière ne revêt qu’une importance secondaire. En effet, à l’instar de ses prédécesseurs, le plaisir de Forza Horizon 5 se trouve dans la conduite de voitures extrêmement rapides à travers les paysages paradisiaques mexicains.

À cet effet, ne vous attendez pas à une reproduction fidèle du pays le plus au sud de l’Amérique du Nord. Bien que des destinations réelles y soient présentes, Playground Games n’a pas développé Forza Horizon 5 afin que vous puissiez conduire sur les vraies routes du Mexique. Pour vous donner une idée, étant allé dans la cité perdue d’Ek Balam lors d’un voyage, j’ai plus ou moins reconnu cette dernière lorsqu’une expédition m’y a conduit. Ainsi, ce sera un voyage davantage inspiré du Mexique plutôt que calqué sur ce dernier qui vous attendra.

Ceci dit, on ne peut tout simplement pas passer sous silence la beauté de Forza Horizon 5. À l’exception des modèles de personnages manquant de détails, le jeu est magnifique. Jamais vous n’aurez vu de plus beaux paysages et de plus belles voitures au sein de la franchise Forza Horizon que dans ce cinquième opus. Non seulement les reflets sur les bagnoles sont à couper le souffle, mais vous vous surprendrez à observer les décors en raison de leur magnificence. D’ailleurs, la vue en profondeur est impressionnante et nous offre des vues imprenables lorsqu’on gravit l’une des immenses montagnes du jeu.

Ainsi, que vous décidiez d’y jouer en mode Qualité en 4K à 30 images/seconde ou bien en mode Performance en 4K à 60 images/seconde, Forza Horizon 5 éblouira vos iris à coup sûr !

Rempli à craquer

Si vous avez déjà joué à un Forza Horizon, vous connaissez le principe derrière la série. Encore une fois, vous devrez parcourir les centaines de routes offertes afin de participer à une panoplie d’activités. Sans surprise, plus vous jouerez, plus vous débloquerez d’événements, d’argent et de voitures.

Or, malgré la pléthore d’activités proposées, on ne peut pas dire que Forza Horizon 5 soit le titre le plus original de la série. En fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que la majorité des activités mises de l’avant sont directement tirées de celles offertes dans Forza Horizon 4. Qu’on parle de courses à affronter, de panneaux d’expérience ou de voyage rapide à détruire, d’activités à haute vitesse comme des zones de rapidité et de saut ou de granges à découvrir renfermant des voitures légendaires, vous serez à même de constater qu’une grande proportion de ce qui est offert dans Forza Horizon 5 le fut aussi dans Forza Horizon 4.

Ceci dit, ce n’est pas un défaut en soi tant le jeu est de grande qualité. Malgré un sentiment de déjà-vu, j’ai eu un plaisir fou à conduire mes centaines de bolides sur les routes mexicaines. L’attrait du jeu réside dans le fait que tout est fait pour nous récompenser. Comme par le passé, chaque action entraîne l’accumulation de points d’habiletés pour le véhicule que l’on conduit et toute activité peut également nous rapporter de l’expérience pour notre personnage. Ces points d’habiletés nous permettent ensuite de débloquer des bonis pour notre voiture tandis que les points d’expérience servent à progresser dans l’aventure et à activer des roulettes de récompenses.

Croyez-moi lorsque je vous dis que Forza Horizon 5 vous tiendra occupé très, très longtemps. Si l’ensemble de la campagne peut se débloquer en une dizaine d’heures, tout compléter et obtenir son rang maximal de joueur vous en prendra des dizaines, si ce ne sont des centaines. On débloque tant d’activités qu’on en vient à se demander quoi faire une fois l’une d’elles terminée. Et ça, c’est tout à l’avantage de ceux à la recherche d’un jeu de longue haleine qui, en plus, peut se vanter d’être exaltant !

Une voiture et une autre et encore une autre

Une fois de plus, Playground Games a mis sur pied un système de conduite à mi-chemin entre le réalisme et le jeu d’arcade. Vous pourrez modifier votre expérience de jeu comme vous le voudrez afin de le rendre plus difficile et réaliste ou bien un peu plus arcade et décontracté. Quoi qu’il en soit, avec la panoplie d’options de personnalisation, il serait étonnant que vous ne trouviez pas les paramètres pour obtenir l’expérience de jeu souhaitée.

Une fois sur la route, vous serez libre d’explorer le Mexique comme vous le voudrez, et ce, au rythme souhaité. Vous désirez vous concentrer sur l’exploration ? Allez-y et faites-vous plaisir à trouver les activités et panneaux de Tulum jusqu’à Mexico. Vous voulez plutôt faire progresser le festival Horizon afin de débloquer l’ensemble des activités principales le plus vite possible ? Le choix vous appartient. Peu importe la façon dont vous voulez aborder le jeu, la liberté d’action est géniale, le tout s’activant sur le rythme d’une excellente bande sonore comportant de grands succès d’artistes bien connus.

Sans surprise, Forza Horizon 5 comblera aussi les amateurs de bolides. Au total, le jeu contient pour l’instant pas moins de 547 véhicules. Même si, à l’image des activités, plusieurs furent offerts dans Forza Horizon 4, vous ressentirez encore beaucoup de plaisir et vous aurez des frissons à garnir votre garage de toutes sortes de voitures et de camions, allant de la simple Corolla aux plus puissants modèles de Mercedes, McLaren, Ferrari, etc.

Ceci dit, même si l’accent du jeu est mis sur la vitesse, vous devrez encore parfaire vos habiletés avec une variété de bolides pour surmonter les activités du festival Horizon. En effet, ce peut paraître logique de conduire une Porsche ou une Ferrari en tout temps, mais ces véhicules ne vous seront d’aucune utilité sur terre battue. Pour chaque épreuve, vous devrez prendre en considération les éléments la constituant et choisir le véhicule avec les meilleures performances selon ce qui vous attendra. Un garage diversifié vous sera donc beaucoup plus utile qu’une collection de voitures uniquement performantes dans un domaine.

Bien entendu, vous aurez aussi le loisir de personnaliser vos véhicules. En plus de l’esthétique, le jeu vous permettra de modifier les pièces de vos bolides afin de les rendre plus puissants. À cet effet, Forza Horizon 5 propose encore plus d’options de modifications que son prédécesseur, de sorte que ceux voulant y aller dans les moindres détails pour chaque voiture pourront le faire. À l’inverse, si vous n’êtes pas un fin connaisseur de bagnoles comme votre humble serviteur, vous pourrez y aller avec des modifications plus globales. Quoi qu’il en soit, améliorer l’ensemble de votre flotte vous coûtera une jolie somme et demandera un autre investissement majeur en temps de jeu !

Du contenu pour tous

En solo, inutile de vous dire que Forza Horizon 5 est un jeu déjà bien garni. Les dizaines d’activités, les anciennes et nouvelles formes de pistes (dont les courses de rue brillamment dessinées rappelant parfois les films Rapides et Dangereux), les panneaux à détruire et l’accumulation de différentes devises pour vous faire progresser sont autant d’éléments qui vous tiendront occupé très longtemps.

Or, si vous ajoutez en plus le multijoueur, vous avez un jeu avec une durée de vie quasi infinie. En effet, tout comme par le passé, vous pourrez encore constituer des escouades pour partir à l’aventure à travers le Mexique. Vous aurez alors le loisir d’affronter les épreuves du jeu ensemble ou bien de défier d’autres joueurs pour des courses à pleine vitesse. Playground Games a également ajouté de nouveaux modes multijoueurs afin de diversifier le tout, incluant un mode de style Bataille Royale. Bien que ce style soit surutilisé dans les jeux vidéo depuis quelques années, ce nouveau mode ultra compétitif vous offrira des séances de jeu hautes en adrénaline.

Par ailleurs, cela ne s’arrête pas là. En effet, il est désormais possible de créer ses propres événements Horizon grâce à un éditeur complet et facile d’utilisation. Vous pourrez donc soumettre vos propres épreuves avec vos propres options à la communauté de Forza Horizon 5 afin que les millions d’amateurs à travers le monde puissent y jouer. Ce faisant, non seulement les participants obtiendront-ils des récompenses, mais vous-même recevrez des points spéciaux en fonction des votes positifs que vous recevrez. En date d’aujourd’hui, des milliers d’événements personnalisés sont déjà proposés. Cela m’amène à croire que la longévité de Forza Horizon 5 pourrait être assurée pendant des années avec ce contenu qui s’ajoutera à ce que Playground Games continuera de nous offrir.

Devriez-vous y jouer ?

On pourrait reprocher quelques petits éléments à Forza Horizon 5. On pourrait aussi soulever son manque d’originalité. Or, ces critiques feraient tout simplement de l’ombre à un jeu brillant par son excellence. Forza Horizon 5 est le summum de la franchise et vient d’élever le niveau stellaire de son prédécesseur. Playground Games nous offre tout simplement un incontournable pour Xbox Series S/X, PC et Xbox One auquel vous devez absolument jouer, que vous soyez un fin connaisseur de voitures ou un simple joueur désirant avoir du plaisir en prenant le volant de bolides que vous n’aurez probablement jamais le loisir de conduire réellement.