10 jeux qui marqueront l’année 2022 !

L’année 2022 ne débute définitivement pas sur la note espérée. Avec l’arrivée foudroyante d’un certain variant d’un virus qu’on ne veut plus nommer et le retour de restrictions qu’on croyait disparues une bonne fois pour toutes, cette nouvelle année donne un air de déjà-vu plutôt désagréable. Or, on peut tout de même sourire en voyant ce que nous réservent certaines industries pour les douze prochains mois, dont celle du jeu vidéo. Pour preuve, voici une dizaine de titres qui risquent de marquer la nouvelle année en cours !

Pokémon Legends: Arceus

Date de sortie: 28 janvier

Sur: Nintendo Switch

Que vous aimiez ou non la franchise Pokémon, cette dernière est synonyme de succès. Chacun de ses nouveaux volets s’écoule à plusieurs millions de copies et tout indique que ce sera encore le cas avec Pokémon Legends: Arceus.

En vous retrouvant de nouveau dans la région de Sinnoh, vous devrez parcourir un univers semi-ouvert en 3D afin de repartir à la chasse aux Pokémons. En plus de nouvelles versions de certains Pokémons bien connus comme Voltorb et Growlithe, le jeu introduira de nouvelles mécaniques. En outre, les Pokémons sauvages se rueront désormais sur vous, ce qui vous forcera à devoir les esquiver. Chasseurs et entraîneurs, canalisez votre courage et préparez vos Poké Balls, vous en aurez besoin !

Dying Light 2: Stay Human

Date de sortie: 4 février

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, PC

Repoussé en raison de plusieurs pépins, la suite du populaire Dying Light devrait finalement voir le jour prochainement.

Cette suite reprendra place dans une ville dévastée par une invasion de zombies. L’accent sera de nouveau mis sur la fluidité des mouvements alors que plus de bâtiments verticaux seront présents. L’objectif sera toujours d’atteindre vos buts en bougeant rapidement et en tentant d’éviter des confrontations directes avec des morts-vivants, particulièrement de nuit !

Elden Ring

Date de sortie: 25 février

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, PC

Identifié comme le jeu le plus attendu par les joueurs lors des deux dernières éditions des Video Game Awards, Elden Ring risque bel et bien de frapper un grand coup en début d’année !

Prévu pour la fin du mois de février, Elden Ring sera le nouveau projet tant attendu des créateurs de la célèbre franchise Dark Souls. En parcourant un monde décimé, vous devrez rafistoler ce dernier afin de devenir son nouveau roi. La formule Dark Souls rencontrera ainsi celle du jeu à monde ouvert à travers cette aventure sombre et fantastique qui promet énormément !

Horizon Forbidden West

Date de sortie: 18 février

Sur: PlayStation 5, PlayStation 4

Quatre ans après la sortie de l’excellent Horizon Zero Dawn, le studio Guerrilla Games tentera de reprendre la route du succès avec sa suite.

Intitulée Horizon Forbidden West, cette nouvelle aventure vous replongera dans la peau d’Aloy alors que celle-ci ira sur des terres situées bien au-delà de celles offertes dans son premier périple. En plus d’un visuel qui promet d’être époustouflant, le jeu devrait nous permettre d’utiliser une panoplie de nouvelles techniques et d’explorer des environnements inédits, incluant des cavernes sous-marines.

Kirby and the Forgotten Land

Date de sortie: printemps

Sur: Nintendo Switch

Dévoilé au cours des derniers mois, Kirby and the Fogotten Land a capté mon attention non pas parce qu’il s’agira d’un autre jeu Kirby, mais bien parce que ce titre s’annonce comme l’aventure la plus imposante et grandiose de la petite boule rose de Nintendo.

Ainsi, le jeu vous enverra explorer un monde ravagé dont Kirby devra découvrir les mystères. Non seulement pourrez-vous copier les habiletés de vos ennemis comme dans tout bon jeu de la franchise, mais vous aurez aussi l’occasion de résoudre une panoplie de casse-tête dans un monde semi-ouvert. Le printemps risque donc d’être un peu plus réjouissant grâce à cette grande aventure !

Forspoken

Date de sortie: 24 mai

Sur: PlayStation 5, PC

Plus on en voit sur Forspoken, plus on a envie d’y jouer ! Non seulement le visuel semble à couper le souffle, mais le style de jeu mêlant l’action au monde ouvert paraît particulièrement prometteur dans ce jeu qui, il y a à peine un an, était pratiquement inconnu.

En prenant le contrôle d’une jeune femme de New York, Forspoken vous catapultera dans un monde fantastique où vous découvrirez toute l’étendue de vos pouvoirs surnaturels. En plus de pouvoir massacrer vos ennemis grâce à vos dons, vous éluciderez les mystères d’une quête insoupçonnée à travers de vastes environnements où la rapidité de vos mouvements sera votre meilleure alliée.

Starfield

Date de sortie: 11 novembre

Sur: Xbox Series S/X, PC

Pour Bethesda et Microsoft, Starfield ne sera pas qu’un jeu. En effet, il s’agira DU jeu sur lequel les firmes misent énormément d’espoir. Pour vous donner une idée, Bethesda a carrément allongé le développement de The Elder Scrolls VI afin de maximiser les effectifs travaillant sur Starfield. La compagnie croit donc dur comme fer à son projet et on espère que tout cet investissement rapportera en fin d’année !

Comme son nom le laisse deviner, Starfield sera un jeu d’exploration spatial dans lequel vous naviguerez aux confins de la galaxie. Vous aurez non seulement l’occasion de vous battre, mais aussi de participer à une panoplie d’activités. En chemin, il se pourrait même que vous découvriez certaines réponses aux plus grands mystères de l’humanité…

Hogwarts Legacy

Date de sortie: 2022

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PC

Je ne suis pas convaincu que nous verrons Hogwarts Legacy en 2022, mais je l’espère sincèrement ! Comme plusieurs d’entre vous, je suis un fan de l’univers Harry Potter et j’ai très hâte de plonger dans ce monde ouvert qui pourrait me donner l’illusion que j’ai bel et bien été choisi afin d’entrer à l’école de sorcellerie de Poudlard !

Prenant place au 19e siècle, vous y incarnerez un nouvel élève de la mythique école. Apprentissage de sorts, résolution de mystères, exploration, combats et bien plus encore vous attendront dans ce jeu à monde ouvert fermement attendu. En espérant que les scandales entourant certaines déclarations de l’auteure J.K. Rowling ne feront pas ombrage à ce jeu en développement depuis plusieurs années chez Avalanche Studios.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Date de sortie: 2022

Sur: Nintendo Switch

Affirmer que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 est attendu des fans de The Legend of Zelda est un euphémisme. Énormément d’espoirs et d’attentes sont présents pour cette suite qui promet d’étendre les frontières déjà grandioses de son prédécesseur.

Le narratif devrait être un peu plus présent dans cette nouvelle épopée alors que Link traversera de nouvelles contrées. À cet effet, le jeu devrait offrir son lot d’exploration aérienne puisque les bandes-annonces diffusées jusqu’à présent ont montré le célèbre héros plongeant à travers les nuages. Si une date de sortie précise n’a toujours pas été identifiée, attendez-vous à en savoir plus sur le jeu tout au long de l’année en cours.

God of War: Ragnarok

Date de sortie: 2022

Sur: PlayStation 5, PlayStation 4

Je termine avec mon jeu le plus attendu de l’année…depuis que j’ai terminé God of War il y a quelques années ! Ce jeu m’a tellement marqué que je rêve à sa suite depuis que j’ai obtenu mon trophée Platine.

Alors qu’on croyait que l’entrée de Kratos dans la mythologie scandinave serait une trilogie, Ragnarok conclura plutôt les aventures de cet antihéros dans cette mythologie unique. Cette fois, Kratos et Atreus devront s’aventurer dans des environnements encore plus ouverts et peuplés que ceux de leur périple précédent. Or, plusieurs dangers les guetteront alors que des divinités telles que Freya et Thor les traqueront afin d’assouvir leur vengeance.

Personnellement, j’ai bien hâte de voir où cette nouvelle aventure amènera notre duo puisque je demeure encore sceptique par rapport au réel lien unissant ces personnages. Il me tarde donc de voir si la théorie que j’ai en tête se concrétisera d’ici la fin de l’année !