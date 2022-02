Des zombies, de la violence et deux des titres les plus attendus de l’année: 7 jeux à surveiller en février !

Le tant attendu mois de février est enfin arrivé pour les amateurs de jeux vidéo ! En effet, c’est ce mois-ci que paraîtront quelques-uns des jeux les plus attendus de l’année, voire même des dernières années. Entre le retour d’un monde infesté de zombies et celui d’une jeune guerrière, les amateurs de Destiny 2 pourront se rabattre sur sa nouvelle extension tandis que ceux à la recherche de jeux relevés pourront enfin mettre la main sur une aventure s’annonçant aussi lugubre que grandiose.

Dying Light 2: Stay Human

Date de sortie: 4 février 2022

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, PC

Très attendu puisqu’il fut repoussé à quelques reprises, Dying Light 2: Stay Human vous proposera de renouer avec un jeu à la première personne dans lequel vous devrez survivre à une apocalypse zombie. Ainsi, 15 ans après les événements du premier titre, vous prendrez le contrôle d’Aiden Caldwell et devrez traverser une panoplie d’environnements afin d’éviter de mourir aux mains de zombies ou de mercenaires contrôlant les dernières ressources sur Terre.

Récemment, Techland a dû corriger le tir quant à la durée de vie réelle de son jeu. De ce fait, bien que le studio estime qu’il faudra 500 heures pour absolument tout voir et tout compléter, le développeur a déclaré que vous devrez investir de 20 à 80 heures pour terminer le jeu avec ou sans tous les objectifs requis.

Sifu

Date de sortie: 8 février 2022

Sur: PlayStation 5, PlayStation 4, PC

Le jeu du studio indépendant SloClap peut paraître conventionnel à prime abord, mais il ne le sera pas. En effet, bien qu’il s’agira d’un jeu d’action et de combat, l’originalité du titre reposera dans le fait qu’à chaque fois que vous mourez, vous avancerez en âge ! Vous devrez donc être prudent en progressant dans l’histoire alors que vous tenterez de venger votre père d’une troupe d’assassins.

Fortement axé sur son système de combat, Sifu ne pardonnera pas. Vos adversaires pourront vous encercler et le temps de réaction pour contre-attaquer sera minime. En revanche, vous pourrez débloquer de plus en plus de techniques au fil de vos tentatives, question de ne pas trop vieillir prématurément !

CrossFire X

Date de sortie: 10 février 2022

Sur: Xbox Series S/X, Xbox One

Tiré du populaire jeu CrossFire lancé en 2007 en Corée du Sud, CrossFire X sera une édition bonifiée du jeu destinée aux consoles de Microsoft. En effet, en plus des deux modes multijoueur et du style très nerveux de l’édition originale, CrossFire X proposera une toute nouvelle campagne solo réalisée par le studio Remedy (Alan Wake, Control).

À noter que le prix de vente du jeu sera pour l’aventure solo puisque le multijoueur sera gratuit (free-to-play).

The King of Fighters XV

Date de sortie: 17 février 2022

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, PC

Amateurs de jeux de combat, le tant attendu The King of Fighters XV est à nos portes et promet de convenir tant aux vétérans de la franchise qu’aux nouveaux venus.

Reprenant le concept des combats à trois combattants par équipe de ses prédécesseurs, The King of Fighters XV réintroduira l’ensemble des mécaniques des précédents opus. Or, grâce au nouveau bouton Rush, il donnera aussi l’occasion aux néophytes de réaliser de puissants et spectaculaires combos facilement, question qu’ils ne soient pas déstabilisés par les prouesses de ceux ayant de l’expérience avec les autres The King of Fighters.

Horizon: Forbidden West

Date de sortie: 18 février 2022

Sur: PlayStation 5, PlayStation 4

Sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus sur les consoles de Sony cette année, Horizon: Forbidden West vous entraînera vers les contrées interdites de l’Ouest alors que vous réincarnerez la jeune Aloy. Poursuivant son périple dans un monde dévasté, la guerrière fera face à une multitude de nouveaux écosystèmes et de machines hostiles qui n’auront qu’un but: l’arrêter définitivement.

Reprenant là où son prédécesseur avait si bien réussi, Horizon: Forbidden West étendra ses possibilités en offrant de somptueux décors qui défieront la réalité. Qui plus est, Aloy affrontera de nouveaux dangers par l’entremise d’environnements jamais vus, incluant des niveaux sous-marins évoquant la dévastation de villes autrefois prospères.

Destiny 2: The Witch Queen

Date de sortie: 22 février 2022

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, PC

Les nombreux fans de Destiny 2 surveillent de près la fin du mois et ils ont bien raison ! En effet, après quelques retards, Bungie lancera finalement l’extension The Witch Queen pour son populaire jeu.

Massive, cette extension ajoutera le nouveau monde de Savathun Throne dans le royaume d’Ascendant. Deux nouveaux donjons seront aussi proposés, tout comme une nouvelle difficulté Légendaire qui sera destinée aux vétérans de Destiny 2. Parmi les nombreuses nouveautés de l’extension, on comptera aussi sur la présence d’un glaive donnant accès à des attaques à courte portée ainsi que plusieurs améliorations qui adouciront la frustration ressentie par rapport à certaines options du jeu.

Elden Ring

Date de sortie: 25 février 2022

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, PC

Nommé Jeu le plus attendu de la prochaine année à deux reprises lors des plus récentes éditions des Video Games Awards, Elden Ring est sans contredis l’un sinon le jeu le plus attendu de l’année pour bien des joueurs, toutes plates-formes confondues.

Reprenant la recette des Dark Souls dans un monde dévasté, Elden Ring vous demandera d’explorer un vaste royaume afin de réunir les runes permettant de reforger le fameux Elden Ring et ainsi devenir roi de ces contrées meurtries. Contrairement à ses prédécesseurs spirituels, Elden Ring proposera un monde ouvert dans lequel la personnalisation d’habiletés sera plus importante. Bien qu’élevée, la difficulté du jeu devrait aussi permettre à un plus grand nombre de joueurs de compléter l’aventure comparativement à celle des Dark Souls. C’est du moins ce qu’a affirmé le studio FromSoftware, bien qu’on doive prendre cette indication avec un grain de sel lorsqu’on connaît la réputation du développeur !