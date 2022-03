De belles voitures, de la lutte, du paranormal et une boule rose: 12 jeux à surveiller en mars !

Après un mois de février bien rempli lors duquel on a vu l’arrivée de deux des jeux les plus attendus des dernières années, le mois de mars s’annonce tout aussi chargé avec beaucoup de nouveaux jeux à se mettre entre les mains ! Dès le début du mois, on pourra renouer avec l’action d’un guerrier des temps modernes ou celle d’une tour à conquérir tandis que les semaines suivantes verront le débarquement d’un jeu de course fort désiré ainsi que de plusieurs titres de Square Enix. Le tout se terminera avec la parution d’un jeu de lutte ainsi que de la nouvelle aventure d’une petite boule rose de Nintendo. Votre portefeuille est-il prêt ?

Shadow Warrior 3

Date de sortie: 1er mars 2022

Sur: PlayStation 4, Xbox One, PC

Lo Wang est de retour dans une aventure qui s’annonce encore plus folle et sanglante ! En reprenant le contrôle de cet excentrique combattant, vous devrez vous allier à vos adversaires afin de rendormir un dragon que vous avez malencontreusement réveillé.

Bien que plus linéaire que Shadow Warrior 2, Shadow Warrior 3 proposera de nouvelles techniques pour Lo Wang qui rendront les déplacements de celui-ci plus fluides. De nouvelles armes viendront aussi s’ajouter à votre célèbre katana afin que vous puissiez faire exploser vos ennemis et répandre leur hémoglobine un peu partout !

À noter que le jeu sera offert aux abonnés Xbox Game Pass dès son lancement.

Babylon’s Fall

Date de sortie: 3 mars 2022

Sur: PlayStation 5, PlayStation 4, PC

Nouveauté du studio PlatinumGames, Babylon’s Fall obtient des réactions mitigées depuis son dévoilement. En fait, certaines décisions prises par le studio sont douteuses, notamment l’obligation d’avoir une connexion Internet en tout temps et de posséder un compte Square Enix pour pouvoir y jouer, même en solo.

Qu’à cela ne tienne, Babylon’s Fall tentera de rehausser l’action des combats de Nier: Automata alors que vous gravirez les étages d’une immense tour sous la forme d’un Sentinel. Vos quêtes vous amèneront à escalader de trois à quatre étages, à la suite de quoi vous retournerez dans une agora centrale afin d’interagir avec d’autres joueurs, effectuer des achats et accentuer la puissance de votre personnage.

À cet effet, la qualité du butin que vous obtiendrez après une mission dépendra de vos performances au sein de cette dernière, encourageant ainsi à refaire encore et encore des niveaux pour mettre la main sur le meilleur équipement possible.

Gran Turismo 7

Date de sortie: 4 mars 2022

Sur: PlayStation 5, PlayStation 4

L’un des rois des jeux de courses nous revient enfin ! Longtemps attendu, Gran Turismo 7 vous plongera dans l’habitacle de 423 bolides afin de vous donner l’impression de réellement conduire ces centaines de voitures aux capacités différentes.

En plus de proposer une variété de circuits sur trois continents, le jeu vous encouragera à faire vos preuves en passant des licences ainsi qu’en acceptant différentes missions. De ce fait, non seulement accentuerez-vous la maîtrise des voitures, mais vous accumulerez aussi ces dernières et pourrez améliorer leurs performances en échangeant des crédits contre des pièces.

Sony parviendra-t-elle à reprendre une place privilégiée sur le podium des jeux de courses alors qu’elle a délaissé ce marché au profit de ses concurrents ? C’est ce que nous saurons sous peu !

Triangle Strategy

Date de sortie: 4 mars 2022

Sur: Nintendo Switch

Amateurs de jeux de rôle tactiques, Square Enix nous arrive avec un jeu faisant saliver les amateurs de ce genre depuis son dévoilement !

Similaire à des jeux du même style tels que ceux de la franchise Final Fantasy Tactics, Triangle Strategy vous demandera de sélectionner puis de positionner vos personnages sur des grilles de combat. Chaque personnage aura ses forces et faiblesses et le type de terrain aura un impact sur leurs attaques. Le visuel rappellera quant à lui des jeux de style 2D-HD comme Octopath Traveler, ce qui devrait ravir les yeux des amateurs de ce genre !

Chocobo GP

Date de sortie: 10 mars 2022

Sur: Nintendo Switch

Annonce inattendue effectuée l’an dernier, Square Enix lancera bel et bien une suite à son jeu de course Chocobo Racing paru en 1999 !

Fortement inspiré par la franchise Mario Kart, Chocobo GP vous permettra de disputer une variété de courses en incarnant certains personnages issus de la série Final Fantasy. À l’instar de Mario Kart, vous pourrez effectuer des glissades pour vous donner de petites propulsions et récolter des objets en course pour vous donner un coup de main. Par ailleurs, en plus de modes solo, le jeu offrira quelques modes multijoueur, dont des tournois éliminatoires en ligne supportant 64 joueurs.

WWE 2K22

Date de sortie: 11 mars 2022

Sur: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Xbox One, PC

Ayant pris du temps et, surtout, un grand pas de recul face à la catastrophe que fut WWE 2K20, 2K Games et Visual Concepts tenteront de faire oublier les anciens déboires de la série avec WWE 2K22.

En plus d’un visuel complètement refait qui mettra de l’avant des animations plus fluides et réalistes, WWE 2K22 introduira une série de nouveaux modes. Parmi eux, on note notamment le retour de MyGM, qui marquera la première possibilité de renfiler les souliers d’un directeur général depuis SmackDown vs. Raw 2008. Le mode MyRise devrait aussi offrir plus de possibilités décisionnelles que dans le mode Career des précédents jeux WWE, ce qui vous offrira notamment l’occasion de créer des alliances et de vous embarquer dans des histoires selon les choix que vous poserez.

Tunic

Date de sortie: 16 mars 2022

Sur: Xbox Series S/X, Xbox One, PC

Jeu indépendant sur mon radar depuis fort longtemps, Tunic devrait plaira aux amateurs de jeux d’action et d’aventure du style The Legend of Zelda.

En prenant le contrôle d’un petit renard, vous devrez vous embarquer dans une quête remplie de donjons et d’obstacles afin de sauver votre monde. Le jeu empruntera le style isométrique bien connu de The Legend of Zelda tout comme un système de progression similaire à celui de cette série. De ce fait, vous devrez notamment récolter puis utiliser des objets afin de pouvoir débloquer des passages et avancer dans votre épopée.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Date de sortie: 18 mars 2022

Sur: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Xbox One, PC

Plutôt inusité, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sera une vision différente des événements du tout premier Final Fantasy. En fait, il s’agira d’une version beaucoup plus sombre de ce qui fut présenté dans le jeu qui a démarré cette mythique série.

Venu d’un autre monde, vous incarnerez Jack Garland, un guerrier ayant pour obsession de détruire la créature qui fut le principal méchant du premier Final Fantasy. Néanmoins, des doutes vous habiteront quant aux motivations de ceux qui joindront votre quête, vous amenant à vous questionner quant à savoir qui est du côté de la lumière et qui se range du côté des ténèbres.

Afin de pimenter l’action, les combats du jeu se dérouleront en temps réel. Vous aurez l’occasion d’alterner entre deux classes lorsque vous combattrez en tant que Jack et pourrez utiliser de puissantes attaques à la fois physiques et magiques.

Rune Factory 5

Date de sortie: 22 mars 2022

Sur: Nintendo Switch

Bien des amateurs de la franchise Rune Factory peuvent se réjouir de voir l’arrivée du cinquième opus officiel de cette populaire série !

Reprenant les bases de ses prédécesseurs, Rune Factory 5 vous catapultera dans la région de Rigbarth alors que vous avez perdu la mémoire. En vous alliant aux villageois, vous devrez à la fois entretenir une ferme et combattre les monstres menaçant la paix de ce coin du monde. Évidemment, la composante sociale de la série sera de retour, ce qui vous permettra notamment de séduire et d’éventuellement vous marier !

GhostWire: Tokyo

Date de sortie: 25 mars 2022

Sur: PlayStation 5, PC

Jeu très étrange et particulier, GhostWire: Tokyo ne sera pas sans rappeler les prémisses d’autres séries d’horreur comme Tokyo Ghouls.

En prenant le contrôle d’Akito, GhostWire: Tokyo vous plongera dans un futur alternatif de la ville japonaise alors que le monde fut dévasté par un étrange événement paranormal. Vous devrez ainsi confronter les créatures et fantômes du folklore japonais en utilisant à la fois vos capacités physiques et magiques. Une fois un monstre suffisamment affaibli, vous aurez l’occasion de détruire son âme à l’aide d’un puissant coup de grâce.

Bref, GhostWire: Tokyo sera un jeu d’action et d’aventure à la première personne qui n’aura pas son pareil !

Kirby and the Forgotten Land

Date de sortie: 25 mars 2022

Sur: Nintendo Switch

L’engouement pour la prochaine aventure de la sympathique boule Kirby ne fait que grimper depuis l’annonce de Kirby and the Forgotten Land. En effet, plus on en voit sur ce jeu et plus on a envie d’y jouer !

S’annonçant comme la plus grande aventure du petit héros de Nintendo, Kirby and the Forgotten Land proposera des mondes simili-ouverts dans lesquels vous pourrez utiliser la faculté de copiage de Kirby afin d’absorber les pouvoirs de vos ennemis. Ce faisant, vous aurez l’occasion d’éliminer des obstacles et de découvrir une multitude de secrets. Le jeu vous permettra aussi d’avaler des objets de la vie courante et de vous transformer en ces derniers, incluant des voitures et des machines distributrices !

Tiny Tina’s Wonderlands

Date de sortie: 25 mars 2022

Sur: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Xbox One, PC

Prenant place directement après les événements de Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, Tiny Tina’s Wonderlands se tiendra de nouveau dans un univers violent inspiré par les jeux de table fantastiques.

Vous pourrez y créer votre propre personnage à l’aide de six classes et, pour la première fois dans un jeu dévidé de la série Borderlands, mélanger les compétences des classes pour votre héros. En plus d’une panoplie d’armes à feu, le jeu offrira toute une variété d’armes de mêlée et de sorts magiques. À cet effet, préparez-vous à faire souffrir vos adversaires alors que vous pourrez leur envoyer une pluie de météorites ou les transformer en moutons !