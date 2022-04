Test du jeu Kirby and the Forgotten Land: Kirby prend les bouchées doubles !

Réputés faciles et très accessibles, les jeux de la franchise Kirby nous accompagnent depuis déjà plus de trois décennies. Si certaines aventures du petit héros furent décevantes, d’autres ont su tailler leur place au sein des jeux de plates-formes classiques. Avec Kirby and the Forgotten Land, HAL Laboratory et Nintendo visaient un objectif ambitieux: créer un jeu Kirby plus gros que jamais pouvant rivaliser avec n’importe quelle autre aventure d’une mascotte de la firme nipponne !

Disponible sur: Nintendo Switch

Prix: 79,99$ + txs

Scénario léger, quoique…

Alors qu’il se promène par une belle journée sur sa planète en forme d’étoile, Kirby est soudainement happé par un étrange vortex. Perdant connaissance, la petite boule rose se réveille sur une plage d’un monde dévasté, comme si ce dernier avait été oublié dans le temps. Pire encore, Kirby se rend compte que toutes les créatures de son monde d’origine ont aussi été aspirées et qu’une majorité ont été corrompues par un mal mystérieux. Aussi rapidement qu’il fut aspiré, Kirby devra partir à la rescousse de ses amis Waddle Dee et retrouver le chemin vers sa maison, qui semble soudainement si éloignée.

Si vous connaissez la franchise Kirby, vous savez qu’on ne joue pas à ces jeux pour leur histoire. Même s’ils pullulent de personnages étant devenus mythiques au fil du temps, aucun jeu Kirby ne peut se vanter d’avoir un grand scénario. C’est le même constat qui se dégage avec Kirby and the Forgotten Land. Malgré la présence de dialogues textuels, le jeu demeure très léger et se contente de progresser par l’entremise de cinématiques muettes.

En revanche, certaines surprises vous attendront à mesure que vous progresserez. Non seulement rencontrerez-vous des versions améliorées d’ennemis bien connus de Kirby, mais l’histoire prend une tournure étonnante en deuxième portion d’aventure. Vers la fin de la campagne, on comprend l’origine de la dévastation de ce monde oublié et on est amenés à côtoyer des personnages dont on ne soupçonnait pas l’existence tout au long de notre périple. Sans vouloir vous gâcher une quelconque surprise, il se pourrait que la direction du scénario vous étonne alors que vous approcherez de sa conclusion !

Une nouvelle aventure 3D à la Super Mario 3D World

Avant sa sortie, certains ont comparé Kirby and the Forgotten Land à Super Mario Odyssey. Or, bien qu’il soit en 3D et bien plus grand que toute autre aventure de Kirby, ce nouveau jeu de la boule rose qui aspire tout s’apparente davantage à un Super Mario 3D World.

Ainsi, à l’extérieur des niveaux, vous pourrez vous promener librement sur votre étoile géante afin de parcourir l’univers de ce monde perdu. Vous y verrez non seulement les tableaux du jeu, mais pourrez aussi y découvrir certains secrets comme des pièces cachées ou des portails vers des niveaux spéciaux. Le tout rappelle énormément la structure de Super Mario 3D World, qui permettait aussi de naviguer dans un hub ouvert entre les tableaux principaux.

Parlant des niveaux à proprement dit, vous verrez que ceux de Kirby and the Forgotten Land sont plus massifs que ceux de n’importe quel autre jeu Kirby. HAL a conçu de petits mondes bien distincts pour chaque tableau dans lesquels seront disséminés une panoplie de secrets. Ainsi, en plus d’anciens et nouveaux ennemis à affronter, chaque niveau est rempli d’objets cachés encourageant l’exploration. Grâce à son expertise, HAL est parvenu à créer des tableaux au design quasi-irréprochable qui se traduisent par un niveau très élevé de plaisir et un sourire constant sur notre visage au fur et à mesure que nous les complétons.

Or, une nouveauté dans cette aventure est l’ajout des missions. En plus de trois Waddle Dee à sauver à la fin de chaque tableau, chaque niveau comportera des Waddle Dee cachés ainsi que des missions secrètes à compléter. Ainsi, vous serez invité et poussé à explorer chaque recoin ainsi qu’à tâter le moindre objet afin de compléter les missions et ainsi sauver la totalité des Waddle Dee. Si jamais vous n’atteignez pas un objectif secret, sachez que ce dernier vous sera dévoilé à la fin d’un tableau afin que vous puissiez le recommencer pour pouvoir l’atteindre.

Encouragé à compléter le jeu à 100%

C’est bien beau d’avoir inclus des Waddle Dee à sauver et des missions à compléter, mais est-ce que le tout a un but ? HAL a-t-il inclus tous ces éléments pour remplir artificiellement le jeu ou bien y a-t-il une récompense qui nous attend pour nos efforts ?

Fort heureusement, il y a bel et bien un incitatif pour sauver tous les Waddle Dee et compléter le jeu à 100%. En outre, en plus de vous donner accès au boss d’une zone, les Waddle Dee se réuniront dans leur village et construiront des bâtiments. Ces derniers prendront la forme de boutiques, de maisons et même d’endroits qui vous donneront accès à des mini-jeux. À l’instar de plusieurs jeux Kirby, certains de ces derniers sont inintéressants, mais d’autres s’avèrent prenants. Je pense notamment au Colisée, dans lequel vous pourrez affronter des boss et obtenir des récompenses fort intéressantes.

De ce fait, non seulement l’excellence du jeu nous pousse-t-elle à vouloir le compléter en entier, mais le village Waddle Dee lui-même nous donne une motivation supplémentaire. Tentez d’obtenir le plus grand nombre de ces mignons comparses de Kirby et je vous garantis que vous découvrirez certaines surprises inattendues au sein de leur village !

Le retour de pouvoirs encore plus puissants

Évidemment, les pouvoirs de Kirby ont toujours été la marque de commerce de la franchise. Encore une fois, il est possible d’aspirer ses ennemis afin de copier leurs pouvoirs pour éliminer des adversaires et compléter des casse-tête. Certains pouvoirs comme le feu, la glace, l’épée et la bombe effectuent un retour tandis que de nouvelles habiletés telles que la perceuse et le fusil font leur apparition. Toutes les capacités de Kirby sont bien intégrées au style 3D en monde semi-ouvert et encouragent même à refaire certains niveaux pour employer des tactiques différentes.

Or, la grande nouveauté avec les pouvoirs est la possibilité de les améliorer. En effet, pour la première fois dans la franchise Kirby, vous pourrez faire évoluer plusieurs fois chaque habileté. Non seulement cela modifiera-t-il leur apparence, mais vous verrez leur rapidité ainsi que leur puissance être décuplées. Les habiletés de Kirby s’en trouvent ainsi plus agréables à employer, d’autant plus que certaines évolutions vous surprendront. Je ne veux rien vous gâcher, mais ma préférée concerne une copie d’un célèbre ennemi de la petite boule !

Les évolutions de vos pouvoirs passeront par l’accumulation de pièces standard ainsi que de pierres précieuses. Ces dernières se retrouveront au sein de défis et niveaux particuliers que vous ouvrirez par l’entremise de portails. Très courts, ces niveaux se présentent sous la forme de défis et casse-tête aux difficultés variables qui vous mettront parfois à l’épreuve. Au-delà de pouvoir récolter des pierres précieuses, ces niveaux vous serviront aussi à maîtriser les pouvoirs de Kirby ainsi que les capacités de leurs évolutions.

Par ailleurs, Kirby pourra aussi se transformer en objets de la vie réelle dans certains niveaux. Lorsque les occasions se présenteront, vous pourrez notamment avaler une voiture, une machine distributrice, un château d’eau, un cône orange (les gens de Montréal adoreront !), un tuyau et même une ampoule ! Chacune de ces transformations vous offrira des possibilités uniques et vous permettra de compléter des casse-tête dans chaque niveau. Laissez-moi vous dire que certaines transformations m’ont surpris en terme d’absurdité et d’originalité !

En somme, voyez en Kirby and the Forgotten Land le jeu le plus diversifié de la franchise. HAL a réussi à concevoir un jeu facile d’accès et rempli de surprises qui vous fera sourire en permanence, notamment grâce aux nouvelles habiletés de Kirby.

Facile ? Oui, avec une nuance !

Comme je le mentionnais en introduction, les jeux Kirby sont réputés pour leur facilité. Kirby and the Forgotten Land n’est pas si différent à ce chapitre, bien que je doive apporter certaines nuances.

Même s’il propose deux modes de difficulté, il est vrai que le jeu demeure facile. Vous aurez énormément de plaisir, que vous décidiez d’y jouer seul ou avec un ami, mais l’aventure de base comporte très peu de défis. Les niveaux se complètent aisément et les combats de boss sont une fois de plus simplistes. Ce n’est pas un défaut en soi puisque les jeux Kirby ont cette réputation, mais les vétérans à la recherche d’une bonne difficulté ne la trouveront pas dans cette aventure.

En revanche, cela ne signifie pas que le jeu ne vous mettra jamais à l’épreuve. Certains niveaux comportent des pics de difficulté et certains casse-tête s’avèrent plus difficiles que ceux de la moyenne des jeux Kirby. D’ailleurs, si vous désirez compléter les niveaux des failles dans les temps à battre, vous verrez que vous devrez être parfait en effectuant un minimum d’erreurs.

Or, c’est le contenu post-campagne qui risque de vous surprendre. Prenant place dans un univers parallèle, ce nouveau monde vous demandera de revisiter des niveaux de la campagne principale afin d’aller y récolter des objets précieux. Cependant, la difficulté grimpera. Les ennemis seront plus nombreux et frapperont plus fort. Ce n’est rien d’insurmontable, mais vous n’y retrouverez pas la difficulté habituelle des jeux Kirby. Et oui, non seulement cela représente-t-il un défi intéressant, mais vous devrez traverser cette petite aventure supplémentaire pour avoir droit à la vraie fin du jeu !

Mignon, mais manquant d’optimisation

En terminant, inutile de vous dire que Kirby and the Forgotten Land est un jeu extrêmement mignon. À l’instar des autres jeux Kirby, vous y retrouverez une orgie de couleurs éclatantes ainsi que de superbes animations rendant Kirby et ses amis plus sympathiques que jamais. De plus, la qualité de certaines textures est impressionnante. En revanche, la caméra pose problème à certains endroits, ce qui peut nous empêcher de voir certains secrets. Les animations en arrière-plan sont quant à elles saccadées, un problème inexplicable qui devient récurrent dans les jeux développés à l’interne chez Nintendo.

Au niveau sonore, attendez-vous à des échantillons classiques remixés ainsi qu’à une magnifique musique d’ambiance dans chaque monde. Mon seul bémol concerne les cinématiques dans lesquelles on ne retrouve que de la musique. C’est simplement étrange de voir Kirby affronter des ennemis ou aspirer des objets sans entendre le moindre son, donnant ainsi la mystérieuse impression que les cinématiques sont incomplètes.

Devriez-vous y jouer ?

J’affirmais encore récemment sur les réseaux sociaux que Kirby Super Star Ultra était mon Kirby préféré. Or, je dois maintenant avouer que Kirby and the Forgotten Land a ravi cette première place. Malgré quelques accrocs, HAL Laboratory a su prendre les éléments de l’essence de la franchise Kirby afin de les mélanger à merveille dans des tableaux 3D au design quasi-parfait.

Ajoutez à cela une panoplie de secrets à découvrir, un mode coopératif à deux joueurs divertissant et un plaisir tel que vous voudrez tout compléter et vous avez un jeu d’une quinzaine à une vingtaine d’heures que, comme bien des jeux de plates-formes de Nintendo, vous ressortirez encore et encore dans les années à venir !