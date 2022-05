Prince of Persia: The Sands of Time Remake ramené à sa source

Annoncé il y a quelques années, le jeu Prince of Persia: The Sands of Time Remake ne paraîtra vraisemblablement pas de si tôt.

En effet, Ubisoft a annoncé qu’elle a retiré le projet de ses studios situés en Inde, plus spécifiquement Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai. La firme française a rapatrié le jeu à sa source même puisqu’il fut confié à Ubisoft Montréal. Rappelons que le studio montréalais a créé la trilogie ayant débuté avec Prince of Persia: The Sands of Time.

On ignore si Ubisoft Montréal reprendra le travail effectué par les studios indiens ou bien si les concepteurs québécois repartiront le projet en entier. Néanmoins, à moins que le second scénario se concrétise, un changement de mains est rarement bon signe dans le cours de développement d’un jeu vidéo.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake fut annoncé en septembre 2020 et devait être lancé en janvier 2021. Or, suite à la mauvaise perception des joueurs par rapport aux premières images du jeu, celui-ci fut retardé à deux reprises en un peu plus de deux mois. Depuis, une nouvelle date de sortie se fait attendre.