Sony veut faciliter l’accès à sa PlayStation 5 en se basant sur de grosses hypothèses

En dévoilant ses derniers résultats financiers, un constat ressort du côté de chez Sony: la pandémie continue de faire mal à la compagnie nippone. Ainsi, même si le secteur des jeux vidéo de la firme connaît les meilleurs moments de son histoire, la pénurie de puces électroniques ralentissant la production de PlayStation 5 commence à faire grincer des dents les dirigeants de la firme.

En outre, pour la dernière année fiscale, la division jeux vidéo de Sony a enregistré un chiffre d’affaires de 19,86 millions d’euros (+3%) et un bénéfice de 2,5 millions d’euros (+1%). C’est du jamais-vu pour ce secteur d’activité de l’entreprise, qui représente environ 27% du chiffre d’affaires de cette dernière.

Toutefois, les ventes de PlayStation 5 continuent de subir les contre-coups de la pandémie et des nombreux confinements, notamment en Chine. En effet, durant la dernière année fiscale, il s’est vendu 11,5 millions d’unités de cette console, dont 2 millions au cours du dernier trimestre. Au total, 19,2 millions de PlayStation 5 ont trouvé preneurs depuis son lancement, soit une moins bonne performance que la PlayStation 4 au cours du même laps de temps. Pire, il faut remonter à 1997 pour identifier une année lors de laquelle il s’est vendu moins de consoles de salon du côté de chez Sony en une année. Bien entendu, des pandémies ne sont pas venues frapper au cours de ces moments.

Comment alors expliquer que les chiffres d’affaires reliés au jeu vidéo soient excellents ? Eh bien, tout simplement en raison des ventes de jeux. En effet, malgré un ralentissement des ventes lors de la dernière année fiscale par rapport à la précédente (ce qui s’explique par l’augmentation des jeux vendus en raison des confinements), il s’est écoulé plus de 300 millions de jeux PlayStation 4 et PlayStation 5 au cours des deux dernières années. Plus précisément, il s’est vendu 303,2 millions de jeux PlayStation 4/5 au cours de la dernière année fiscale, ce qui représente la deuxième meilleure année de l’histoire du secteur jeux vidéo chez Sony. Les ventes en ligne dans les jeux (DLC, microtransactions, etc.) ont également pesé lourd dans la balance en représentant 31,15% du chiffre d’affaires de la division.

Pour la prochaine année fiscale, Sony désire faciliter l’accès à la PlayStation 5 afin d’accentuer les ventes de la console. La firme s’est fixée un objectif ambitieux de vendre plus de 18 millions de consoles, soit 60% de plus que l’an dernier. Cela voudrait dire que 4,5 millions de PlayStation 5 devraient trouver preneurs au cours de chaque trimestre. Jusqu’à présent, depuis le 1er avril 2022, Sony a vendu 2 millions de PlayStation 5.

L’objectif de Sony est réalisable, mais sera difficile à atteindre. En effet, la firme a explicitement affirmé qu’elle pourrait y arriver si les sévères confinements présentement en cours en Chine ne duraient que quelques mois et si la pénurie de puces électroniques se résorbait. Or, avec sa stratégie extrêmement sévère de zéro cas COVID-19, personne ne peut dire combien de temps le gouvernement chinois imposera de tels confinements à sa population et quelle sera la durée des arrêts de production au sein de ce pays. Quant à la pénurie de composantes électroniques, avec ces confinements et l’instabilité mondiale, certains experts ne prévoient pas une amélioration avant 2024. Même Nintendo a récemment affirmé qu’elle ne voyait pas de fin prévisible à la pénurie des composantes.

Bref, Sony va bien, mais l’atteinte de ses plus récentes cibles risque d’être plus compliquée qu’elle ne le croit au cours de la prochaine année !