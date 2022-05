Le remake de Dead Space sera lancé en janvier 2023

Bien qu’on l’espérait cette année, il faudra patienter un peu plus longtemps avant de voir l’arrivée du remake de l’excellent jeu d’horreur Dead Space.

En effet, Electronic Arts et son studio Motive ont annoncé que cette nouvelle version du jeu sera disponible le 27 janvier 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series S/X et PC. Les concepteurs montréalais travaillant sur le jeu en ont d’ailleurs profité pour dévoiler de nouvelles images ainsi que de nouvelles séquences de ce dernier et le moins que l’on puisse dire est que ça promet ! Voici d’ailleurs le vidéo vous permettant de visionner la présentation spéciale sur le remake de Dead Space:

Pour rappel, Dead Space vous place dans la peau de l’ingénieur Isaac Clarke alors qu’il se rend sur le vaisseau Ishimura afin d’effectuer de l’entretien. Or, sur place, il se rendra compte que l’ensemble de l’équipage a été massacré par des créatures aussi immondes que vicieuses.