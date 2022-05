Ubisoft+ s’en vient sur les consoles PlayStation !

Bonne nouvelle si vous possédez une console PlayStation 4 et/ou PlayStation 5 puisque Ubisoft a annoncé que son service Ubisoft+ s’en vient sous peu sur les consoles de salon de Sony !

En effet, tout comme sur Google Stadia, Amazon Luna ainsi que sur PC, un abonnement à Ubisoft+ vous permettra d’accéder à une librairie de plus d’une centaine de jeux de la firme française. Le service permet notamment d’avoir accès aux dernières nouveautés d’Ubisoft dès leur lancement.

Or, afin de garnir le nouveau service PlayStation Plus, Ubisoft a également annoncé qu’elle a conclu un partenariat avec Sony afin d’inclure Ubisoft+ Classics aux futurs abonnements PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium. Le Ubisoft+ Classics sera mis en ligne progressivement à partir du 24 mai afin que 27 titres soient disponibles dès que les nouveaux paliers du PlayStation Plus seront accessibles. Parmi les jeux que vous y retrouverez, vous pourrez notamment compter sur: Assassin’s Creed Valhalla, For Honor, Tom Clancy’s The Division, Child of Light, Far Cry 3: Blood Dragon, Far Cry 4, Steep, South Park: L’annale du Destin, The Crew 2, Trials Rising et Watch_Dogs. Ubisoft garnira ce catalogue régulièrement et prévoit qu’une cinquantaine de titres seront offerts d’ici la fin de l’année. Encore plus de jeux seront proposés à partir de 2023.

Pour rappel, les différents paliers du PlayStation Plus seront accessibles à partir du 13 juin en Amérique du Nord et du 23 juin en Europe.