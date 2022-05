Bientôt sur Netflix : la télé en direct?

Ça bouge ces jours-ci chez Netflix, où les résultats des derniers mois ont été décevants. Le service de vidéo à la demande est en perte de vitesse et une solution envisagée serait de diversifier l’offre. Déjà depuis quelques mois on peut accéder sur la version mobile de Netflix à des jeux vidéo, et bientôt il semblerait qu’on aura droit à de la télé en direct.

La première chose à laquelle vont penser bien des gens en entendant ça est qu’il sera peut-être bientôt possible de regarder du sport en direct sur Netflix. Après tout, c’est une des grosses nouveautés de l’heure du côté d’Apple TV+, qui diffuse du baseball en direct les vendredis soir aux États-Unis.

Mais selon ce que révèlent les médias spécialisés américains, ce n’est pas tout à fait ce qu’on souhaite faire du côté de Netflix. Vu la popularité sur la plateforme des émissions de téléréalité ou les émissions spéciales d’humour, entre autres, on s’attend plutôt à ce que Netflix crée des dérivés en direct de ce type d’émissions de variétés.

On pourrait par exemple voir en direct la finale d’un concours de cuisine ou de pâtisserie, ou voir un spectacle d’humour diffusé au moment où il a lieu sur une scène quelque part.

Du sport?

Ce qui n’exclut pas nécessairement les événements sportifs, même s’il est un peu prématuré d’imaginer que Netflix diffusera du hockey, du football ou du soccer à court terme. Les ligues nord-américaines ont déjà des contrats assez lucratifs avec les diffuseurs traditionnels…

Mais là où Netflix a connu un certain succès ces derniers mois est du côté de la course automobile. Sa série sur la Formule 1 et ses pilotes mise en ligne il y a quelques semaines déjà a connu un certain succès et ça pourrait donner le goût à Netflix de se lancer dans la couverture de sport automobile en direct.

Ce serait certainement une façon d’étendre sa portée internationale vu que la F1 est, après tout, un événement de portée mondiale.