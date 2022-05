Empruntez des livres numériques gratuitement directement sur un iPad

Les gens qui aiment les livres numériques ou ceux qui visitent régulièrement leur bibliothèque municipale connaissent peut-être déjà le site pretnumerique.ca. C’est l’équivalent pour l’ère numérique de la bibliothèque publique puisqu’il est possible d’y emprunter la version numérique des livres que possèdent justement les bibliothèques publiques du Québec.

Eh bien les gens qui gèrent ce site viennent tout juste de lancer l’application mobile Prêt Numérique qui facilite un peu plus l’emprunt de livres numériques, puisqu’il sera désormais possible de le faire directement sur l’appareil mobile de son choix.

C’est un gros plus étant donné qu’avant ça, il fallait passer par un ordinateur personnel pour télécharger une copie du livre, puis le transférer à sa tablette par connexion USB via un logiciel Adobe qui s’assurait qu’on ne trichait pas en recopiant plusieurs fois le document, et ainsi de suite. C’était long et fastidieux.

Là, tout se fait d’un coup. Il suffit d’avoir son numéro d’abonné et son mot de passe.

C’est gratuit!

C’est gratuit et c’est en français. En fait, la bibliothèque de Prêt numérique comprend 480 000 titres francophones, dont 51 000 titres québécois, ainsi que 464 000 titres en anglais.

Et pour ceux qui préfèrent « écouter » plutôt que « lire ». l’appli donne aussi accès à 51 000 livres audio.

Pour les gens qui aiment les livres, c’est vraiment un incontournable.