Des séries télévisées God of War, Horizon et Gran Turismo en préparation !

Sony continuera d’étendre ses activités au petit écran ! En effet, la firme a annoncé qu’elle a accepté que trois de ses plus grosses franchises soient portées en format télévisuel sur différentes plates-formes de diffusion en continu.

Ainsi, Netflix a obtenu l’exclusivité d’une série adaptée de la populaire série Horizon. Amazon obtiendra quant à elle une série tirée de God of War, bien qu’on ne sache pas pour le moment s’il s’agira d’une adaptation inspirée des God of War prenant place dans la mythologie grecque ou des God of War plongés dans la mythologie scandinave. Puis, surprise, la série Gran Turismo aura elle aussi droit à une série. Néanmoins, on ignore sur quelle plate-forme elle sera diffusée ni quel sera son contenu. Après tout, cette franchise ne met de l’avant aucun protagoniste puisqu’elle se concentre uniquement sur les courses.

Les services de diffusion en continu s’intéressent de plus en plus aux adaptations télévisuelles de jeux vidéo. En outre, Netflix a produit des séries inspirées de Castlevania et League of Legends tandis qu’Amazon planche présentement sur des séries tirées de Fallout et Mass Effect. HBO lancera quant à elle une série très attendue suivant la franchise The Last of Us. Paramount a également produit une série inspirée de Halo retraçant les aventures de Master Chief.