De grands retours et des compilations pour nostalgiques: 9 jeux à surveiller en juin !

Alors que le mois de juin rime avec le début officiel de la période estivale, il se pourrait que vous décidiez de passer du temps à l’intérieur à jouer à de nouveaux jeux vidéo. En effet, toute une série de nouveaux titres débarqueront prochainement sur toutes les plateformes disponibles. Ainsi, que vous attendiez le nouveau Mario Strikers, que vous décidiez d’embarquer dans le prochain Diablo ou que vous soyez à la recherche d’un jeu d’horreur, vous risquez de tomber sur des expériences alléchantes très prochainement !

Diablo Immortal

Date de sortie : 2 juin 2022

Sur : iOS, Android, PC

Prenant place entre Diablo II et Diablo III, Diablo Immortal sera une première entrée de ce populaire univers sur les appareils mobiles. Néanmoins, Blizzard a confirmé dans les derniers mois que le jeu sera aussi disponible sur PC et qu’il offrira une expérience Diablo complète, question de faire taire les mauvaises langues à l’effet qu’il s’agirait d’un jeu léger et dilué par rapport aux autres Diablo.

Offert en tant que jeu gratuit (free-to-play), Diablo Immortal sera un jeu uniquement en ligne, ce qui signifie que vous devrez être connecté à Internet pour pouvoir y jouer. Vous y retrouverez encore des hordes de monstres à éliminer, du butin à récolter et une pléthore d’objets à détruire dans un style similaire aux autres Diablo. En revanche, les donjons et activités seront plus courts. De plus, vous pourrez changer la classe de votre personnage plutôt que de devoir recommencer le jeu avec un nouveau héros et certains éléments des autres Diablo seront remplacés, incluant le mana qui fera place à un système de recharge d’habiletés.

The Quarry

Date de sortie : 10 juin 2022

Sur : PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Successeur spirituel de l’excellent Until Dawn, The Quarry vous permettra de contrôler neuf adolescents alors que ceux-ci devront survivre une nuit entière dans la carrière Hackett. Dans une expérience cinématographique interactive, vous devrez poser des choix cruciaux qui affecteront le parcours de chacun des personnages.

Bien entendu, plusieurs fins seront disponibles. À cet effet, lorsque vous terminerez le jeu une première fois, vous débloquerez une option qui vous permettra d’annuler la mort de trois personnages lors de vos parties subséquentes. En multijoueur local, chaque joueur pourra personnifier un personnage à la fois tandis qu’en ligne, jusqu’à sept joueurs pourront voter lors de prises de décisions cruciales.

Mario Strikers : Battle League

Date de sortie : 10 juin 2022

Sur : Nintendo Switch

Enfin ! Après 15 ans d’attente, la série Mario Strikers est de retour afin que nous puissions disputer des parties de soccer dans un style complètement déjanté !

À l’instar des deux précédents jeux de la franchise, Mario Strikers : Battle League opposera deux équipes de cinq joueurs lors de parties où il n’y aura aucune pénalité. Vous pourrez donc frapper vos adversaires à qui mieux-mieux avec l’objectif de marquer des buts. D’ailleurs, une nouvelle technique appelée Team Tackle vous permettra de plaquer un adversaire pour lui voler le ballon ou bien un allié afin de l’envoyer plus loin sur le terrain et lui faire une passe.

Le jeu comprendra aussi des pièces d’équipement améliorant les capacités de vos joueurs, des techniques spéciales et surpuissantes pour chaque personnage et, comme son nom le laisse deviner, la possibilité de disputer des parties en ligne au sein de ligues. Bref, notre patience risque d’être récompensée tant le jeu s’annonce éclaté et fort divertissant !

Shadowrun Trilogy

Date de sortie : 21 juin 2022

Sur : PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, Nintendo Switch

Amateurs de vieux jeux de rôle tactiques dans des univers cyberpunk, trois jeux vous happeront prochainement grâce à la compilation Shadowrun Trilogy !

Regroupant Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall – Director’s Cut et Shadowrun Hong Kong – Extended Edition, cet ensemble vous permettra de plonger dans l’univers unique de Shadowrun alors que la magie a réveillé une panoplie de créatures magiques. Afin de les éliminer, vous devrez chercher des alliés et faire un usage aguerri de la technologie lors de combats au tour par tour rappelant les classiques de ce genre.

Sonic Origins

Date de sortie : 23 juin 2022

Sur : PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, Nintendo Switch, PC

Vous êtes un fan de la première heure de Sonic ? Eh bien, la compilation Sonic Origins risque de vous faire de l’œil !

Proposant les quatre premières aventures du petit hérisson bleu, Sonic Origins visera à vous replonger dans ces vieux jeux des années ’90 tout en leur insufflant une dose de modernité. En outre, en plus de pouvoir y jouer dans leur résolution originale ou en 16 :9, vous pourrez les apprécier avec des vies limitées ou infinies.

De plus, différents nouveaux défis seront proposés, tout comme un nouveau mode Histoire dans lequel vous jouerez aux jeux en ordre chronologique tout en regardant de nouvelles cinématiques. De nouveaux modes Boss Rush et Mirror ainsi qu’un musée dans lequel vous pourrez dépenser les anneaux d’or que vous récolterez en réussissant des défis seront aussi parmi les nouveautés mises de l’avant dans cette compilation conservant le style des années ’90 avec des nouveautés des années 2020 !

Fire Emblem Warriors : Three Hopes

Date de sortie: 23 juin 2022

Sur: Nintendo Switch

Inspiré de l’excellent Fire Emblem : Three Houses, Fire Emblem Warriors: Three Hopes sera le nouveau jeu de type musou dans lequel vous massacrerez des milliers et des milliers d’ennemis à vous seul. En choisissant l’une des trois maisons proposées, vous vivrez l’une des trois histoires mises de l’avant tout en recrutant plusieurs personnages connus de Fire Emblem : Three Houses.

Si vous êtes un amateur de la série Warriors de Koei Tecmo, vous ne voudrez pas passer à côté de ce nouveau musou !

Capcom Fighting Collection

Date de sortie: 24 juin 2022

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, Nintendo Switch, PC

Pour souligner le 35e anniversaire de la franchise Street Fighter, Capcom lancera une grande compilation qui réunira pas moins de 10 jeux de combat et de casse-tête parus entre 1994 et 2003. En outre, vous y retrouverez les cinq jeux de la franchise Darkstalkers, faisant en sorte que l’ensemble de ces titres seront disponibles pour la première fois à l’extérieur du Japon.

Or, quelques nouveautés s’incrusteront dans les versions originales ayant été lancées dans les arcades. En outre, vous pourrez jouer en ligne aux 10 titres inclus, en plus de retrouver de nouveaux modes d’entraînement, un nouveau musée renfermant pas moins de 500 pages d’illustrations ainsi que de nouveaux défis pour chaque combattant dans chacun des jeux.

MX vs ATV Legends

Date de sortie : 28 juin 2022

Sur : PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Préparez-vous à être éclaboussé par la boue à travers des sentiers battus avec le retour de la franchise MX vs ATV !

La principale nouveauté de ce nouvel opus sera l’intégration d’un mode Carrière dans lequel vous devrez poser des choix et obtenir des commandites. De plus, dans le mode Trails, chaque tour de piste vous réservera des défis uniques qui modifieront constamment vos parcours. Le tout sera accompagné par un mode multijoueur à deux joueurs localement et jusqu’à 16 joueurs en ligne.

Monster Hunter Rise : Sunbreak

Date de sortie : 30 juin 2022

Sur : Nintendo Switch, PC

Très attendue par les fans de Monster Hunter Rise, l’extension massive Sunbreak proposera une toute nouvelle histoire dans laquelle votre base d’opérations se déplacera à Elgado. Bien entendu, vous y retrouverez toute une série de nouvelles quêtes et de nouveaux monstres surpuissants à chasser, incluant le dangereux dragon Malzeno ainsi que le monstre ailé de glace Lunagaron.