Surfer le web est de plus en plus polluant

Il y a un adage dans le monde des technologies qui dit de se méfier des services et des applications qui sont gratuites car quand vous n’avez pas à payer pour un produit ou un service, c’est souvent parce que c’est vous qui êtes le produit. Et quand vous êtes le produit, cela veut surtout dire que vous risquez d’être ciblé par de la publicité numérique. Et, en gros, c’est la pub en ligne qui est de plus en plus polluante, et c’est un problème.

C’est ce que révèle un rapport qui vient d’être publié par la société montréalaise Sharethrough, qui se spécialise justement dans la gestion de la publicité en ligne. Selon ce rapport, chaque affichage publicitaire sur les sites Internet représente en moyenne l’émission d’un gramme de Co2 dans l’air.

Ça peut sembler petit, mais au total, la publicité sur Internet représente 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ça équivaut aux émissions du secteur de l’aviation. Et c’est une proportion qui continue de grossir à mesure que les gens passent plus de temps sur Internet.

La bonne nouvelle : on peut agir contre ce phénomène

On peut et c’est même assez simple à faire. La première chose est de réduire la consommation électrique de son matériel informatique en éteignant ses ordinateurs et ses tablettes quand on a fini de les utiliser. En fait, idéalement, il faudrait même éteindre le modem de son service Internet quand on n’en a pas besoin, au moins pour deux ou trois heures, pour réduire l’achalandage sur le réseau.

Puisque le problème en est un de publicité, on peut suggérer à ceux qui veulent aller plus loin d’installer un bloqueur publicitaire sur leur navigateur Internet. Et de façon plus générale, évidemment, conserver le même téléphone et le même ordinateur le plus longtemps possible pour éviter les déchets électroniques est toujours une excellente idée…