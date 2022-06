Comment (enfin!) payer moins cher pour Internet

Comment payer moins cher pour son Internet à la maison? Alain McKenna et Pascal Forget en discutent dans l’épisode de cette semaine de la balado Une Tasse de Tech. Et il y a plus!

Au menu:

2:39 OnePlus débarque chez Best Buy

3:30 L’appli de migration d’Android vers iOS d’Apple intègre désormais les données WhatsApp

ACTU

5:00 C’est officiellement la fin pour Internet Explorer de Microsoft

6:52 Apple et la MLS se marient pour au moins 10 ans!

10:06 Bill Gates, les #NFT et la théorie de l’idiot

11:34 Internet: le CRTC met Bell à l’amende pour 7,5M$

13:33 [ENTREVUE] Pourquoi Internet coûte cher au Canada? Comment corriger la situation? Marc-André Campagna fondateur et président d’Oxio fait part de sa vision à ce sujet.

37:48 [TEST] Le minuteur visuel Timeqube est fort ingénieux!

41:48 [TEST] Le potager de comptoir Click n Grow vous fera redécouvrir les fines herbes!