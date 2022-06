La LNH en a marre des matchs de hockey piratés

La série finale de la coupe Stanley entre le Lightning de Tampa Bay et l’Avalanche du Colorado lance un tout autre genre de duel entre les télédiffuseurs canadiens qui présentent du hockey de la LNH et les sites web qui diffusent ces matchs illégalement.

Bell, Rogers et Vidéotron ont obtenu l’accord de la Cour fédérale du Canada pour bloquer l’accès à partir du Canada à des sites web qui pirates leurs signaux. C’est quand même assez gros comme problème : on rapporte des dizaines de milliers de liens vers des matchs piratés sur Internet. Évidemment, ces liens entrent en compétition de façon illégale avec la diffusion commerciale des matchs de la LNH, que ce soit à la télé ou sur les applications mobiles des diffuseurs.

On connait la popularité du hockey au Canada… on sait donc que le problème est grave. Et ce qu’on sait aussi, c’est que les pirates réagissent rapidement quand on bloque leur site : il ne leur faut que quelques minutes pour créer un nouveau site à une adresse différente qui lui, ne sera pas bloqué.

Dans son accord, la Cour fédérale donne donc le droit aux diffuseurs de bloquer « dynamiquement » ces sites web. Autrement dit, tous les fournisseurs de services internet au Canada devront activement bloquer les sites pirates durant la diffusion des matchs de la coupe Stanley qui auront lieu dans les prochains jours.

Un impact incertain

C’est beaucoup d’efforts. Et le problème, c’est qu’on ne sait pas si ça va marcher. Car même si les fournisseurs bloquent l’accès à des sites piratés, ils ne peuvent pas empêcher les internautes d’accéder à ces sites via un service VPN, étant donné qu’un VPN permet de masquer son activité en ligne aux yeux de son fournisseur.

Bref, c’est compliqué et c’est tout un casse-tête. La cour a d’ailleurs exigé une analyse indépendante de la situation durant la série finale pour déterminer si cette méthode de blocage dynamique est efficace ou pas. Si oui, on risque de la voir répétée la saison prochaine.

Sinon, on n’a aucune idée de ce qui va se passer ensuite.