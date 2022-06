Le soccer de la MLS sera exclusivement sur l’Apple TV à partir de 2023

Mauvais sport? C’est un coup de circuit pour Apple. L’entente sera d’une durée de 10 ans et est exclusive, ce qui signifie que le seul moyen de regarder en direct un match d’une des équipes de la Major League Soccer à partir de l’an prochain sera d’ouvrir l’application Apple TV sur son téléphone, sa tablette ou son récepteur télé.

Cela signifie que les matchs du CF Montréal qu’on pouvait visionner en français sur les ondes de TVA Sport et en anglais sur TSN ou Sportsnet, selon le cas, n’auront plus lieu à partir de la saison prochaine, soit 2023. Si on regarde le côté financier de l’affaire, c’est une dure nouvelle pour TVA Sport, surtout, qui perd une de ses deux plus importantes propriétés de diffusion, l’autre étant une partie des matchs du Canadien de Montréal.

Pour la MLS, c’est tout un pactole : Apple remettra à la ligue de soccer 250 millions $US par an pour les dix prochaines années pour s’assurer l’exclusivité de ce contenu sur ses plateformes. On imagine qu’une bonne partie de cet argent s’en va dans les poches des propriétaires des équipes de la MLS, ce qui fera aussi leur affaire.

À Montréal, j’ai demandé les réactions aux gens de TVA et à la direction du CF Montréal et vous le devinez, les deux réactions sont à l’opposé une de l’autre. Chez TVA Sport, on pense que cette entente va nuire au rayonnement partout au Québec non seulement du CF Montréal, mais aussi du soccer de façon plus générale.

Au CF, on est plutôt contents d’avoir un partenaire de diffusion comme Apple, qui est aussi toute une machine de marketing et qui risque donc d’aider à mieux cibler un auditoire plus jeune qui voudra s’abonner à son service de diffusion.

Ce virage numérique est une tendance lourde dans le sport professionnel

La rivalité entre les services en ligne de vidéo sur demande passe à un nouveau niveau ces jours-ci et s’attaque à deux créneaux qui semblaient exclusifs à la télé câblée : le direct et le sport professionnel.

Dans le soccer, la Premier League anglaise vient de signer une entente de diffusion exclusive avec l’application fuboTV. Apple a aussi du baseball des ligues majeures le vendredi soir. Amazon a du baseball et diffusera aussi du football de la NFL.

On entend dire aussi que Netflix s’en vient avec un service de diffusion en direct. La bonne nouvelle : le contenu sportif deviendra plus facilement accessible. La mauvaise : tous ces abonnements vont finir par coûter plus cher qu’un abonnement au câble…