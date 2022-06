Quel navigateur web pour remplacer Internet Explorer?

Voilà une question qu’on n’aurait pas pensé poser en 2022, mais quand même. Vu que Microsoft abandonne toute forme de soutien à Internet Explorer, peut-être reste-t-il des rares utilisateurs de ce navigateur web qui a vu le jour en 1995 qui chercheront une solution de rechange.

Pour eux, il n’y a pas de réponse unique, mais il faudra faire un choix. Par exemple, sur Windows, Microsoft propose le navigateur Edge, qui est une évolution extrêmement bien ficelée d’Explorer. C’est moderne, c’est sécurisé, c’est tout ce que vous voulez.

Cela dit, Edge est utilisé par seulement 4% des internautes en ce moment. Si vous voulez y aller avec le choix du public, pour ainsi dire, il y a Chrome, de Google, qui est tout recommandé. Il est utilisé par 60% des internautes dans le monde.

Les gens qui possèdent un Mac ou un iPhone n’ont déjà plus Explorer depuis longtemps et pour eux, évidemment, c’est plutôt Safari qui s’impose.

Mais sinon, pour les gens qui veulent quelque chose de plus sûr et de plus confidentiel, il existe d’autres solutions également. Je pense entre autres à Firefox, un navigateur qui intègre des outils qui rendent entièrement anonyme la navigation web. Firefox intègre un service VPN qui masque l’adresse Internet de ses utilisateurs.

Firefox est moins utilisé qu’Edge mais demeure malgré tout un choix tout à fait recommandable pour les gens soucieux de leur confidentialité.