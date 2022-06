Des changements pour le Panier bleu

Le Panier bleu va devenir un site transactionnel et passe d’organisme à but non lucratif à une entreprise privée. Le site web qui a été lancé un peu en catastrophe au début de la pandémie pour mettre en vitrine des produits québécois comptera parmi ses actionnaires Investissement Québec, Desjardins, le Fonds de solidarité FTQ et la société Lightspeed.

Difficile de prédire si l’opération sera un succès. Le site est quand même assez connu puisqu’on dit que la moitié des internautes québécois ont déjà visité le Panier bleu au moins une fois depuis sa création. Mais seulement 14% des gens disent l’avoir utilisé pour trouver un produit sur Internet. Évidemment, comme il s’agissait jusqu’ici d’une espèce de catalogue de produits vendus sur d’autres sites par d’autres entreprises, l’expérience n’était peut-être pas assez simple au goût des consommateurs.

Ce sera donc corrigé d’ici Noël. Les dirigeants du Panier bleu admettent que l’objectif n’est pas de rivaliser avec les géants du commerce en ligne comme Amazon, même s’ils prévoient développer une plateforme transactionnelle complète avec les outils de transport et de livraison pour faciliter la tâche des commerçants présents sur le site.

On n’y trouvera pas que des produits québécois

C’est une question qui a turlupiné les gens depuis le lancement du Panier bleu : qu’est-ce qu’un produit québécois? On évite un peu de répondre à la question en indiquant qu’il s’agit simplement de produits qui devront être tenus en stock quelque part au Québec par un commerçant qui fait affaires dans la province.

On pourra donc y trouver des produits provenant d’ailleurs dans le monde, mais ce qu’on assure, c’est qu’il y a quand même une partie du montant de la transaction qui reviendra dans l’économie québécoise.