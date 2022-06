Il y aura des jeux de Xbox sur les téléviseurs Samsung

Les téléviseurs connectés de la gamme Neo QLED que Samsung prévoit commercialiser un peu plus tard cette année proposeront des jeux tirés du catalogue de la Xbox de Microsoft à même leur écran d’accueil. On le sait, les téléviseurs connectés agissent un peu comme un ordinateur multimédia sur lequel on peut installer des applications pour accéder à différents types de contenu.

Dans ce cas-ci, ce sont les jeux offerts par Microsoft aux abonnés à la Xbox Game Pass qui seront directement accessible à partir du téléviseur, sans avoir à passer par la console. On promet des centaines de titres disponibles dès le lancement, donc certains très populaires comme Halo, un jeu phare de la plateforme Halo, le simulateur de course Forza et le classique jeu de tir Doom.

Chez Samsung, on explique que l’avantage de cette nouvelle formule est qu’elle permet de lancer les jeux plus rapidement qu’en passant par une console. Évidemment, pour y avoir accès, il faut être abonné à la Game Passe sur Xbox, qui coûte une dizaine de dollars par mois.

L’éclatement du marché du jeu vidéo continue

Le jeu vidéo est de moins en moins la chasse gardée des consoles et des appareils spécialisés. En fait, les téléviseurs que Samsung prévoit vendre cette année vont non seulement contenir l’environnement Xbox, mais ils ont aussi des jeux qui proviennent du service web Google Stadia, ainsi que d’autres qui viennent du service GeForce NOW de Nvidia.

Les téléviseurs connectés sont un environnement propice pour des jeux vidéo plus «léger», mais comme ils sont de plus en plus puissants, ils peuvent remplacer une console assez facilement.

Pour ceux qui n’en ont pas assez, ajoutons que Netflix a commencé à proposer ses propres jeux vidéo à même son application il y a quelques semaines à peine.