Le MEGAMIGS de retour cet automne en présentiel !

Événement annuel quelque peu chamboulé par la pandémie, le MEGAMIGS effectuera bel et bien un retour en 2022, et ce en présentiel !

C’est ce qu’a annoncé la Guilde du jeu vidéo du Québec ainsi que les Productions Kaliko en spécifiant que ce grand salon visant à promouvoir les jeux vidéo d’ici et d’ailleurs se tiendra à l’hôtel Bonaventure de Montréal du 19 au 22 octobre prochains. Ainsi, que vous soyez un professionnel de l’industrie ou encore un joueur, vous pourrez découvrir une large variété de jeux en production le 21 octobre en soirée ainsi que le 22 octobre de 9h à 18h.

Par ailleurs, l’édition 2022 visera à mettre de l’avant la découverte ainsi que la jouabilité. Vous aurez donc le loisir de visiter les kiosques de plusieurs studios pour découvrir leurs projets et jouer à leurs jeux, incluant Ubisoft, Beenox, Dead Good Media, Lucky VR, SandBox Games, Red Barrels et Reflector Entertainment.

D’autre part, afin de remplir son mandat éducatif, vous pourrez en apprendre davantage sur les meilleurs programmes de formation en jeux vidéo. En outre, la Zone Éducation réunira des représentants de plusieurs établissements scolaires qui pourront vous renseigner sur leurs programmes en conception de jeux vidéo. De plus, si vous désirez changer de carrière ou parfaire vos connaissances, les écoles présenteront leurs programmes de formation continue. Pour vous donner une idée de la pénurie de main d’oeuvre, il reste plus de 2 000 emplois à combler dans l’industrie du jeu vidéo au Québec !

Enfin, des conférences seront données par des personnes influentes de l’industrie. Vous pourrez notamment suivre des présentations concernant l’accessibilité, le Web et l’automatisation par intelligence artificielle. Le tout se conclura par des soirées lors desquelles des professionnels et représentants de partout dans le monde pourront échanger et potentiellement conclure des partenariats.

Pour tous les détails et acheter à l’avance votre billet, rendez-vous sur le site du MEGAMIGS. Pas moins de 10 000 visiteurs sont attendus cette année, dont 2 000 membres de l’industrie du jeu vidéo québécoise.