Huawei GT 3 Pro : une montre connectée qui sauvera votre sommeil

Gros été pour Huawei Canada, qui en plus de nouveaux écouteurs haut de gamme met en marché sa toute nouvelle montre connectée GT3 Pro pour Android et iOS (oui, il existe une application Huawei Santé dans l’App Store d’Apple). Montre haut de gamme au cadran de 46 mm, elle a comme particularité d’offrir jusqu’à 2 semaines d’autonomie par charge.

Cela permet donc de faire un suivi quotidien de l’activité physique qui inclut également le sommeil, puisqu’on n’a pas à enlever la montre chaque jour pour faire le plein de sa batterie.

Son cadran, assez grand à 1,4 pouce, utilise une technologie AMOLED lumineuse qui est toutefois sous-exploitée par Huawei. On doit opter pour un cadran actif et un cadran de veille qui le remplace le reste du temps. Mais le choix est extrêmement limité et les options de personnalisation le sont également.

En revanche, le boîtier en titane et le bracelet en inox ou en caoutchouc touchent la cible. La GT 3 Pro a l’air chic. La version blanche-et-or destinée davantage au marché féminin est encore plus jolie. Son boîtier est aussi un peu plus étroit, à 44 mm.

Sous le capot, on trouve une connexion Bluetooth pour jumeler l’appareil à son téléphone. On y reçoit les alertes ainsi que les coups de fil. On peut contrôler la musique stockée sur son iPhone, mais impossible d’en stocker sur la montre elle-même. Il faut un téléphone Android pour pouvoir le faire et encore là, pas de streaming. Que des fichiers MP3 (ou AAC). Pas de connexion WiFi non plus, ni d’activation cellulaire par eSIM. Tout ça est réservé à la Watch 3 Pro, un modèle un peu plus costaud qui est aussi conçu pour être un peu plus autonome.

Cela dit, la GT3 Pro a une meilleure antenne GPS qui permet de faire des activités sportives à l’extérieur avec une plus grande précision. En fait, le suivi de l’état de santé sur la GT3 Pro est extrêmement complet. On y voit l’état cardiaque et respiratoire, la température de la peau, le taux d’oxygène dans le sang, etc. On a un bilan de santé en quelques secondes à peine.

On a aussi un compte-rendu détaillé de l’activité durant le sommeil. On sait si on a bien dormi, si on a super bien dormi ou si notre sommeil a été trop léger. Ceux qui se réveillent tout croche le matin pourront déterminer pourquoi c’est le cas en jetant un coup d’œil à la montre.

La GT3 Pro est un petit coup de circuit pour Huawei, qui en a certainement besoin ces jours-ci. Ses ventes du côté des produits grand public vont globalement très bien, mais sa réputation continue de souffrir de la saga entourant sa division d’infrastructure pour réseaux sans fil.

Avec un peu de chance la GT3 Pro va faire oublier ces détails, car elle se démarque réellement de la concurrence par sa grande polyvalence et son autonomie plus que suffisante.