Huawei Mate Xs 2 : le Galaxy Fold de Samsung dans la mire

Huawei a tenu une conférence de presse à la fin juin pour présenter une flopée de nouveaux produits électroniques haut de gamme incluant le Mate Xs 2. La marque chinoise, on le sait, souffre de ne pas vendre ses produits aux États-Unis et de façon très limitée au Canada. Mais ça ne l’empêche pas de proposer des nouveautés fort attrayantes.

Le Mate Xs 2 est la plus récente révision du téléphone phare de la gamme Huawei. Il s’agit d’un téléphone à écran souple de 7,8 pouces de diagonale qui peut être replié pour réduire les dimensions de l’appareil à celles d’un téléphone intelligent compact. Replié, l’affichage est plus étroit est fait plutôt 6,5 pouces de diagonale. Sa résolution maximale est de 2480 x 2220 pixels et son taux de rafraîchissement est de 120 hertz.

Sous le capot, l’appareil est animé par un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm. Le Mate Xs 2 inclut 512 go de stockage interne. Détail intéressant : l’appareil a été présenté aux médias avec des versions de Google Maps, de Google Drive et de YouTube présentes sur son écran d’accueil.

Des gens chez Huawei voulaient rappeler que malgré l’impossibilité d’installer à l’usine les services Google, incluant son Play Store, il est quand même possible de contourner cette limite en utilisant une application permettant de cloner des applications pour en avoir plus d’une instance sur le même appareil.

L’application utilisée sur place s’appelle Gspace et est téléchargeable gratuitement dans l’AppGallery de Huawei.

Il reste seulement à Huawei Canada de convaincre la maison-mère de vendre l’appareil au pays. On doute que ce soit un jour le cas. En Europe, le Mate Xs 2 coûtera au bas mot 1999 euros. Ça équivaut à 2700 $CA.

Freebuds 2 Pro

En revanche, les écouteurs haute résolution Freebuds 2 Pro seront vendus au Canada à partir de la fin août. Ces écouteurs ont été dévoilés aux côtés du Mate Xs 2 la semaine dernière.

Leur particularité est d’intégrer deux petits haut-parleurs, un driver pour les graves d’une part, et un émetteur planaire pour les fréquences intermédiaires et plus élevées. Ces petits écouteurs recourent aussi à trois micros par oreillette pour analyser le bruit de fond et l’annuler, que ce soit pour écouter de la musique ou pour faire un appel vocal.

Ces écouteurs promettent une qualité sonore relevée puisqu’ils ont été développés en partenariat avec la société française Devialet, spécialisée dans les enceintes planaires, notamment.

Ces écouteurs devraient avoir 6h30 d’autonomie par charge et une autonomie totale de 30h avec l’étui-chargeur qui les accompagne. Leur prix de détail sera annoncé à la fin de l’été.