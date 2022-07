Ça va mal à Shop(ify)

Shopify a vu la valeur de son action perdre 80 pour cent de sa valeur au cours des douze derniers mois. En gros, Shopify vaut aujourd’hui un peu moins que ce qu’elle valait avant la pandémie. Évidemment, cela inquiète les analystes et surtout ça refroidit les plans de croissance de ses dirigeants. Ils ont non seulement annulé leur projet de revoir la rémunération de leurs employés afin de leur permettre d’accéder plus facilement à des options d’achat d’actions, ils ont aussi annoncé hier la mise à pied d’une cinquantaine de personnes.

Évidemment, 50 personnes sur les quelque 10 000 employés que compte Shopify, ce n’est pas énorme, mais en même temps Shopify a mis sur la glace plusieurs dizaines d’offres d’emplois le temps de réajuster son échelle salariale maintenant que la valeur de son action semble se stabiliser.

Dire que Shopify était au cœur de la pandémie en 2021 la plus grosse société canadienne cotée en bourse. C’était même je crois la première fois de l’histoire de la bourse de Toronto qu’une société technologique détenait la plus importante valorisation boursière au pays.

On a surnommé Shopify pendant un bout de temps l’Amazon du Canada, étant donné son rôle de numéro deux dans le marché du commerce électronique justement derrière Amazon. Mais depuis la comparaison est devenue un peu boiteuse. Cela dit, Amazon a quand même perdu 40% de sa valeur en un an, un peu comme tout le reste du secteur technologique en fin de compte.

Cela dit, la direction de Shopify se fait rassurante : elle a suffisamment d’argent en poche pour traverser une éventuelle crise économique. En fait, elle dit plutôt être à l’aguet pour d’éventuelles acquisitions si de bonnes occasions se présentent au cours des prochains mois.