Testé : caméra web et anneau lumineux Kensington

La marque Kensingont surtout reconnue pour ses accessoires de sécurité a grandement élargi son catalogue ces derniers mois. Elle touche désormais à de nombreuses applications liées au travail de bureau. Cela inclut des accessoires de production vidéo comme la caméra W1050 et l’anneau lumineux Ce qu’il y a de bien à propos des produits Kensington est qu’ils demeurent étonnamment abordable pour ce qu’ils offrent. La caméra coûte 60$ alors que l’anneau lumineux est un peu moins cher, à 56$.

La caméra web vient avec une mise au point automatique et propose une résolution d’image de 1080p avec 30 images par seconde. Un obturateur pour masquer la caméra est physiquement présent à l’avant de la caméra. Il suffit de le glisser devant l’objectif pour masquer l’image. L’appareil peut être configuré et personnalisé à l’aide d’un logiciel qui est compatible avec les Mac et les PC à système Windows.

Articulée sur 37 degrés à la verticale et 360 degrés à l’horizontale, la caméra s’installe aisément au haut d’un moniteur. Son objectif produit une image de 75 degrés d’angle de prise de vue et inclut un zoom numérique 2x qu’on règle à partir du logiciel. Son micro est omnidirectionnel avec réduction du bruit de fond, ce qui n’est pas parfait mais qui convient pour un appel vidéo dans un contexte de travail.

Un long câble USB-A avec adaptateur USB-C permet de brancher la caméra directement à un ordinateur personnel.

+ S’installe sans aucun souci

+ Beaucoup de réglages dans le logiciel

+ Tient bien sur un moniteur externe ou sur un trépied

– Le cadrage est très large malgré tout

– La saturation des couleurs est plutôt faible

– Le micro d’une caméra web c’est généralement très bof