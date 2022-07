Un premier réseau quantique à Sherbrooke

On parle souvent de l’ordinateur quantique et des communications quantiques. Les communications quantiques sont un échange qui passe par de la fibre optique. Numana et des partenaires de Sherbrooke déploient donc de la fibre standard et ont mis en place un réseau sur lequel il sera possible de tester des nouvelles technologies.

Une des possibilités est de pouvoir mieux sécuriser l’échange des informations. Une autre est de décupler la capacité des applications d’intelligence artificielle pour faciliter une foule d’applications, allant de l’accompagnement de la recherche appliquée dans des secteurs comme la santé et les matériaux, à la navigation routière quasi-autonome.

En développement le volet communication est déjà assez avancé. Il existe des applications au Canada déjà. Nous proposons plutôt un réseau ouvert pour accélérer le développement de technologies dans le secteur privé. Il y a des startups spécialisées au Québec et on souhaite attirer des entreprises un peu plus grosses également, grâce à un réseau qui est à part des réseaux commerciaux déjà existants.

Des réseaux comme celui-là il y en a quelques-uns ailleurs dans le monde mais ils ne sont pas nombreux. Là on début à Sherbrooke avec Bell mais on vise aussi Montréal avec Telus et Québec éventuellement.

On pourrait avoir un lien sans fil prochainement car ça a été demandé. Commencer à se connecter avec de l’infra 5G en vue des réseaux 6G est aussi dans les plans, pour voir au moins comment ça se passe. On souhaite aussi se connecter à des réseaux satellites.

Montréal-Telus est au stade du montage financier avec Telus et le gouvernement provincial et peut-être fédéral. Sinon tout est prêt. Même chose à Québec, où il ne manque qu’un partenaire. En fonction de l’actualité politique (élections, etc.) ça pourrait se faire au cours de la prochaine année, peut-être même avant la fin 2022.