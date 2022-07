GoldenEye 007 Remake en suspens en raison de la guerre en Ukraine

Bien qu’il n’ait jamais été annoncé officiellement, tout portait à croire que le remake de GoldenEye 007 serait bel et bien dévoilé lors du Xbox and Bethesda Showcase en juin dernier. Or, ce ne fut pas le cas et on sait peut-être pourquoi.

Ainsi, selon l’informateur Jeff Grubb, cette réédition du classique de la Nintendo 64 existerait, mais son sort serait en suspens. En fait, il semblerait que Microsoft hésite à la publier en raison de la guerre faisant rage en Ukraine depuis le début de l’année. Rien n’a évidemment été confirmé du côté de la firme américaine, mais ce serait tout à fait possible et cela pourrait même expliquer pourquoi des fuites démontrant un jeu terminé aurait fait surface sur Internet.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que Microsoft tente de relancer GoldenEye 007. Le studio Rare travaillait déjà sur une réédition pour la Xbox 360, mais le projet fut annulé en raison des droits d’utilisation de la licence James Bond.