Nostalgiques, la Sega Genesis Mini 2 sera disponible cet automne !

Suite au succès commercial de la Sega Genesis Mini, Sega a annoncé qu’elle lancera une autre console miniature ! Tout simplement intitulée Sega Genesis Mini 2, elle sera disponible en Amérique du Nord le 27 octobre prochain.

Inspirée par le design du second modèle de la Sega Genesis, la Sega Genesis Mini 2 sera plus compacte que sa soeur­. Elle viendra avec une manette câblée à six boutons d’un peu plus de six pieds, un adaptateur USB, un câble d’alimentation ainsi qu’un câble HDMI permettant une résolution de 720p et 480p. À noter que les manettes lancées pour la Sega Genesis Mini seront compatibles avec ce nouveau modèle.

Au niveau des jeux, la Sega Genesis Mini 2 en comprendra 50, dont plusieurs de l’époque de la Sega CD. Parmi les titres qui seront inclus, on retrouvera notamment: Sonic CD, Sonic 3D Blast, Shining Force CD, Silpheed, OutRun, VectorMan 2, Splatterhouse 2, Alien Soldier, Rainbow Islands -Extra- et Shining in the Darkness.

Pour plus de détails, consultez le site officiel de la console. Le prix de vente canadien demeure encore à être déterminé.