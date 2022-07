L’écart entre les vitesses Internet rurales et urbaines se réduit, révèle un rapport de l’ACEI

L’écart de vitesse Internet entre les communautés urbaines et rurales se rapproche lentement, révèle le test de performance Internet (IPT) annuel de l’Association canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI).

Le rapport montre que les vitesses urbaines étaient encore 3,8 fois plus rapides que les vitesses rurales entre mars 2021 et 2022, mais il s’agit d’une amélioration par rapport aux 6,1 fois signalés en 2020 et 2021.