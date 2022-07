Un Montréalais a fait 150 millions $ l’an dernier grâce à GameStop

Richard Mashaal est vice-président de la firme d’investissement montréalaise Senvest Capital. L’entreprise qui gère des fonds spéculatifs a connu une année 2021 exceptionnelle grâce à un placement très audacieux dans la chaîne de vente de jeux vidéo américaine GameStop.

La chaîne américaine a permis à M. Mashaal d’empocher un très joli salaire, si on se fie à la notice de divulgation salariale que Senvest vient de publier : il a fait 152 millions $ en 2021, dont 53 millions $ en bonis de performance et une part des profits de la boîte qui s’élève à 82 millions $. Ça fait non seulement de M. Mashaal un des dirigeants d’entreprises canadiennes les mieux payés de 2021, c’est aussi un des plus gros salaires de l’histoire pour un dirigeant canadien.

Certains vont se souvenir que le titre de GameStop a été propulsé dans la stratosphère boursière au printemps 2021 par des spéculateurs qui se retrouvaient pour la plupart sur le forum en ligne Reddit et qui s’étaient donné pour mission de redonner un peu de lustre à des sociétés qui étaient boudées par les investisseurs institutionnels.

Il y a eu GameStop, il y a aussi eu BlackBerry parmi ces titres. Ça a duré pendant quelques mois, et à la fin de l’été, ce phénomène est un peu tombé dans l’oubli. Mais Richard Mashaal et sa firme avaient acheté un bon nombre d’actions de GameStop avant ça, en 2019. Quand on regarde comment l’action a évolué en trois ans, on voit que sa valeur est quand même cinq fois plus élevée aujourd’hui qu’elle l’était en 2019.