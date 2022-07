Star Wars: Knights of the Old Republic Remake sur la glace et avenir incertain pour son studio

Si Aspyr Media n’a pas nécessairement renforcé sa réputation en lançant une panoplie de rééditions discutables de jeux Star Wars, le remake complet de l’excellent Star Wars: Knights of the Old Republic aurait pu redorer son blason. Or, l’avenir de ce jeu et même du studio tel quel est aujourd’hui incertain.

En effet, selon un article paru sur Bloomberg, le développement de ce remake fort attendu serait sur la glace. Selon des sources proches du projet, un démo de ce dernier aurait été finalisé en juin dernier afin de démontrer le progrès du jeu auprès de Lucasfilm et Sony Group. Fort confiants, les développeurs étaient enthousiastes de démontrer l’avancée de leur travail et ils avaient bon espoir que les partenaires d’Aspyr soient également réjouis. Or, cette dernière ne l’a visiblement pas vu du même oeil.

Ainsi, au tout début du mois de juillet, Aspyr a congédié deux personnes importantes directement impliquées dans le projet, à savoir le directeur artistique Jason Minor ainsi que le directeur du design Brad Prince. Bien qu’aucun d’eux n’ait officiellement réagi, Minor a laissé sous-entendre sur les réseaux sociaux que son congédiement fut une surprise à la fois pour lui-même ainsi que pour son équipe.

Une réunion plutôt maussade s’en est suivie et, selon deux personnes y ayant assisté, la direction d’Aspyr aurait mentionné que le projet n’était pas ce qu’elle espérait. Dès lors, elle a immédiatement mis celui-ci sur la glace et informé les employés qu’elle étudiait de nouveaux contrats ainsi que de nouvelles opportunités d’affaires. Selon une source, la direction aurait été mécontente sur deux points précis. En outre, elle aurait mentionné qu’un montant disproportionné d’argent et de temps aurait été investi sur le démo. De plus, des frictions seraient apparues entre la direction et l’équipe de développement au sujet de la date de lancement du jeu. Alors qu’Aspyr aurait déclaré à ses employés ainsi qu’à ses partenaires qu’il serait prêt d’ici la fin de 2022, l’équipement de développement est plutôt d’avis qu’une date de sortie réaliste serait…2025 !

Bref, rien ne semble aller pour le remake du jeu affectueusement surnommé KOTOR tandis que l’avenir d’Aspyr Media demeure lui aussi nébuleux. Ceci dit, il se pourrait que la compagnie mère d’Aspyr, The Embracer Group, confie son développement à Saber Interactive. En effet, le studio avait commencé à aider Aspyr au cours des derniers mois et certains croient maintenant qu’il pourrait carrément reprendre tout le travail amorcé par l’équipe d’Aspyr. Si tel est le cas, ce serait une bonne nouvelle pour le jeu, mais une bien mauvaise pour Aspyr.