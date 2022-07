De nouveaux détails sur Grand Theft Auto VI font surface

Très attendu serait un euphémisme en ce qui concerne Grand Theft Auto VI. En effet, après avoir plus que pressé le citron avec Grand Theft Auto V, le prochain jeu de la mythique série de Rockstar Games se fait grandement attendre. Or, de nouveaux détails sur son contenu ont récemment fait surface dans un article de Bloomberg.

Ainsi, selon des personnes impliquées dans le projet, Grand Theft Auto VI mettrait en scène deux protagonistes, dont l’une serait une femme d’origine latine. L’histoire du duo serait directement inspirée de celle des célèbres hors-la-loi Bonnie & Clyde puisque vous incarnerez des spécialistes de vols de banques.

Par ailleurs, Rockstar planifierait une seule ville comme terrain de jeu au lancement de Grand Theft Auto VI. Il s’agirait d’une version fictive de la ville de Miami, laissant croire que nous pourrions effectuer un retour à Vice City. Davantage d’environnements intérieurs que n’importe quel autre Grand Theft Auto seraient intégrés dans cette édition de départ. Pourquoi mentionnons-nous qu’il s’agirait d’une édition de lancement ? Tout simplement parce que Rockstar prévoirait offrir d’autres villes ainsi que des missions supplémentaires sur une base régulière suite à la mise en marché du jeu.

D’autre part, les sources de Bloomberg affirment qu’une mentalité plus progressiste a été adoptée au sujet du narratif du jeu. En outre, cela pourrait se matérialiser par moins de blagues visant les communautés culturelles marginalisées.

Enfin, la grande question demeure: quand pourrons-nous y jouer ? Malheureusement, ce ne sera pas de sitôt. Les développeurs seraient plutôt sceptiques au sujet d’une date de sortie entre avril 2023 et mars 2024, soit au cours de la prochaine année fiscale de Rockstar Games. Les concepteurs croient que le jeu ne sera pas disponible avant au moins deux ans et aucune date de sortie n’aurait été avancée à l’interne. Il semblerait que plusieurs changements dans l’équipe de développement aient eu lieu et que certains développeurs auraient quitté en raison du manque de progression dans la conception de GTA VI.

Toutefois, le moral des troupes serait meilleur qu’auparavant puisque Rockstar Games aurait apporté plusieurs changements afin de rendre le climat de travail moins toxique qu’il ne l’a déjà été. Cela se serait notamment traduit par une culture plus inclusive, un effort pour réduire les pénibles périodes de développement intensif (communément appelés les crunchs), le renvoi de gestionnaires réputés malsains et la transformation de postes contractuels en des postes permanents.