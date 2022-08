Square Enix ramènera le classique Tactics Ogre cet automne

Il s’agissait d’une rumeur depuis un certain temps et elle est maintenant confirmée: le jeu classique jeu de rôle tactique Tactics Ogre sera relancé par Square Enix !

C’est ce qu’a annoncé la firme en précisant que ce jeu de 1996 fera l’objet d’un remake pour PlayStation 4 et PlayStation 5 ainsi que pour Nintendo Switch. En outre, le visuel sera refait pour donner une couche plus lisse aux personnages et aux environnements. De plus, la musique du jeu originale sera réenregistrée tandis que les voix des personnages seront proposées autant en anglais qu’en japonais.

D’autre part, Square Enix promet que l’interface sera beaucoup plus facile à utiliser, ce qui pourrait corriger l’un des principaux problèmes de l’édition originale. Les développeurs retravailleront aussi l’intelligence artificielle ainsi que le système de combat, en plus d’offrir un niveau de gestion ajustable.

Tactics Ogre: Reborn sera lancé le 11 novembre prochain. Le jeu avait été lancé sur la Super Nintendo avant de voir une réadaptation débarquer en 2010 sur PSP.