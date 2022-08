Microsoft reconnaît avoir vendu deux fois moins de Xbox One que de PlayStation 4

Ce n’était un secret pour personne: la PlayStation 4 s’est bien plus vendue que la Xbox One. Or, si Microsoft a toujours hésité à reconnaître ce fait, la firme l’a bel et bien affirmé tout en donnant une meilleure idée de l’écart des ventes entre sa console de la précédente génération et celle de Sony.

Ainsi, selon des documents déposés au Bureau de la concurrence du Brésil, Microsoft a indiqué avoir vendu moins de la moitié des consoles PlayStation 4 qui se sont écoulées. Sans donner de chiffres précis, on sait qu’il s’est vendu plus de 117,2 millions de PlayStation 4 jusqu’à présent. Considérant les propos de Microsoft, cela voudrait signifier que moins de 58,6 millions de Xbox One ont trouvé preneurs.

Différents facteurs peuvent expliquer cet écart de ventes considérable. Tout d’abord, les débuts de la Xbox One furent difficiles en raison de décisions controversées de Microsoft, dont celle voulant que nous devions être connectés en permanence à Internet pour jouer. Microsoft s’est rétractée, mais le mal était fait, et ce au profit de Sony. Puis, Microsoft a toujours eu de la difficulté à s’implanter sur le marché japonais malgré des efforts pour séduire le public nippon. Sony n’a quant à elle jamais eu un tel problème, que ce soit sur le marché nord-américain, européen ou japonais.

Qu’à cela ne tienne, Microsoft semble ravie de sa décision de se tourner vers un service comme Xbox Game Pass afin de mousser les ventes de ses consoles. À cet effet, la firme américaine y est allée d’une attaque contre Sony en indiquant au sein des mêmes documents que cette dernière payait des droits afin d’empêcher des studios de lancer leurs jeux sur Xbox Game Pass. Or, sans plus de précision, il est difficile de dire si Microsoft affirme que Sony fait preuve de tactiques déloyales ou bien si elle voulait simplement dire que Sony paie des studios pour que leurs jeux soient disponibles de prime abord sur PlayStation Plus.