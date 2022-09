La vente de Twitter à Elon Musk continue de faire jaser!

C’est un sujet dont on parlait déjà le printemps dernier à l’émission et depuis, le dossier de la vente de Twitter au milliardaire Elon Musk n’a pas vraiment progressé, même s’il s’est passé un tas de choses au cours de l’été.

Et là, ce qu’on apprend, c’est qu’une majorité des actionnaires dans Twitter a voté en faveur de la vente de l’entreprise au PDG de Tesla et de SpaceX. Elon Musk, on vous le rappelle, a de son côté affirmé il y a quelques semaines déjà qu’il n’était plus intéressé par cette acquisition, malgré son offre initiale de 44 milliards $US faite en avril dernier.

Ça pourrait se terminer le mois prochain

C’est effectivement toute une saga et malgré tout ce dont on vient de parler, le sort de Twitter sera décidé en octobre par un juge américain de la cour du Delaware, étant donné que c’est là où les deux parties – Musk et la direction de Twitter – vont régler leurs comptes.

Cela dit, on n’a aucune idée de comment ça va se régler. Plus tôt cette semaine, un ancien responsable de la sécurité de Twitter est passé devant le Congrès américain et a affirmé que des espions des gouvernements de la Chine et de l’Inde étaient à l’emploi de Twitter, et que le réseau était en plus extrêmement mal protégé des attaques informatiques.

Tout ça devrait jouer en faveur d’Elon Musk, qui espère se retirer de la transaction sans dommages étant donné que selon lui, Twitter minimise volontairement les questions de sécurité des données entourant son réseau social.