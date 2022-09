L’iPhone 14 d’Apple semble être plus populaire qu’on le prévoyait

Si on se fie à la réaction des investisseurs, il semble que les précommandes de l’iPhone 14 soient plus fortes qu’on le prévoyait. Surtout qu’en fin de compte, l’iPhone 14 n’est pas vraiment plus qu’un iPhone 13 légèrement amélioré.

C’est donc une bonne nouvelle pour Apple, évidemment, mais c’est aussi une nouvelle qui va à contre-tendance de ce qu’on prévoit cet automne pour le marché des appareils électroniques en général, étant donné que les versions qui sembleraient les plus demandées de l’appareil sont l’iPhone 14 Pro et le Pro Max, qui coûtent sensiblement plus cher que le modèle de base.

C’est une bonne occasion pour les analystes et les observateurs de tâter le pouls du marché du sans-fil, étant donné que l’iPhone compte ces jours-ci pour près de la moitié des téléphones intelligents vendus en Amérique du Nord.

Ce que ça signifie, c’est que les consommateurs ont peut-être plus le goût de dépenser qu’on le pensait, ce qui apaise un peu les fameuses craintes qu’un ralentissement économique survienne au cours des prochains mois.

D’autres nouveautés à venir pour Apple

C’est l’autre partie de cette nouvelle-là : Apple mise toujours très fort sur son fameux « écosystème » de produits qui s’agencent très bien entre eux pour espérer vendre à ses clients autre chose que juste son iPhone. Le téléphone, soit dit en passant, compte pour plus de la moitié des revenus d’Apple, qui s’élèvent à 282 milliards $US depuis le début 2022.

Pour équilibrer tout ça, Apple espère que les gens voudront aussi se procurer une paire de ses nouveaux écouteurs AirPods Pro, et pourquoi pas un exemplaire de sa nouvelle Apple Watch Series 8.

On va voir au cours des prochaines semaines comment vont les ventes de ces accessoires-là, mais là encore, les analystes semblent soudainement plutôt optimistes.